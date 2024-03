Htjela prodati zemlju pa se šokirala: "Stabla su izvađena s korijenom, moj suhozid samljeven..."

Kada je pronašla kupca za zemljište i htjela ga prodati, uslijedio je šok. Nevenka Divna Božikov ugledala je iščupane masline i porušene suhozide. Susjedi su poravnali teren, prokopali puteve, stavili betonske stupove i rasvjetu, a sve to na poljoprivrednom zemljištu i zaštićenom području na kojem se ne smije graditi.

Poznato je da se zemlja koja se nekad obrađivala sve češće prenamjenjuje, nerijetko bez ikakvih dozvola. Nesređene zemljišne knjige diljem obale, više su nego plodno tlo za poduzetničke aktivnosti. Priču donosi reporterka Provjerenog Danka Derifaj.

Oteta zemlja

Mjesto radnje je u Općini Tisno. Radi se o poljoprivrednoj površini uz more gdje zemlju ima i Divna Božikov.

"Ja sam to htjela prodati da bih kuću napravila, dovršila, onda sam našla ponuditelja, ponudila sam jednoj gospođi, ona je htjela vidjeti, kad ono, nema terena, sve izravnato. Stabla skroz s korijenom izvađena, moj suhozid samljeven, zatrpane rupe sa zemljom i posuto s kameničićima, šljunkom", ispričala je Nevenka.

Godinama nije bila na svojoj zemlji, kad ju je htjela prodati, uslijedilo je iznenađenje. Pamti sasvim drugačiji teren jer su kaže susjedi promijenili među i uzurpirali njezino.

"Ne mogu se snaći jer je toliko preokrenuto sve, ali da je on zvao, da me je pitao, nitko ništa, i da sad nisam imala priliku da ju prodam ja još to ne bih znala", rekla je Nevenka.

Tvrdi da je susjed promijenio međe i dio njezinog zemljišta uzeo kako bi napravio put. Nevenkin sin zbog posla nije želio pokazati lice pred kamerom Provjerenog, ali nam je objasnio da su nakon saznanja da se na zemlji nešto događa angažirali geodeta.

"Geodet je izašao na teren i utvrdio je da je probijen put na štetu moje majke. Crveno je označeno kao novi suhozid, tj. lažni suhozid, oni su ispreslagali staro kamenje, ali je očito i da su oduzeli dio parcele. Geodet je rekao da je s ovom radnjom probijanja puta majci oduzeto oko 200 kvadratnih metara", ispričao je Nevenkin sin.

Čestica do one Nevenkine pripada Zorici Šarić koja se inače bavi prodajom nekretnina. Ekipa Provjerenog otišla je u zemljišne knjige općine Tisno da utvrdi točno stanje što je čije.

Uvidom u zemljišne knjige došli su do informacije da se gospođa Zorica Šarić upisala na česticu u susjedstvu gospođe Nevenke na osnovu sudske presude iz lipnja 2021. godine.

Tada se upisala na oko sedam tisuća kvadrata poljoprivrednog zemljišta s kojeg je sudskom presudom očistila ostale vlasnike. Zatim je teren očišćen od makije, a oko njega je prokrčen i posipan put.

"Gospođa Šarić spominje da ona nema veze s tim putem, ali ćete vidjeti da taj probijeni put ide od istočnog djela njezinog terena skroz do zapadnog pa skroz u krug, oko njezinog terena. Ima još u dnu njezinog terena na zapadu probijeni put prema moru. Znači da se zaključiti da se radi o namjeri pravljenja autokampa. Je li to točno ili, vidjet ćemo", napomenuo je sin.

Pokušavajući doznati što se događa Nevenka Divna Božikov ju je kontaktirala.

"Kad sam doznala tko je onda sam zvala, i javila se žena, ja govorim 'jeste uzeli moju zemlju, što vam se dogodilo? Ne, ja sam kupila od općine Tisno. Moju zemlju ste kupili od općine Tisno? Mene nitko nije obavijestio'. I s tim je prekinuto, kaže ona 'razgovarat ću s mužem pa ću vas zvati'", prisjetila se Nevenka.

Suprug je Marino Šarić, bivši zamjenik državnog odvjetnika u Zadru. Nikad se nije javio, kaže Nevenka, a sa njegovom ženom je pokušala postići dogovor.

"Ja kažem 'gospođo, možemo li mi to na lijepo riješiti, ja to mislim prodati ako vama treba, kupite vi, već kad ste to napravili, uzmite', nisam mislila ni za devastaciju ni za ništa pitati nego samo neka mi plati koliko treba. Da joj ne pada na pamet moj teren uzimati i plaćati", poručila je Nevenka.

Provjereno je potražilo pojašnjenje kod načelnika Općine znaju li za ovu situaciju i jesu li dali dozvolu da se tu gradi autokamp ili nešto drugo.

Načelnik Općine Tisno Kristijan Jareb rekao je da prema prostornom planu na tom području ne smije biti autokamp. Isto tako kaže da nikada nije čuo za Zoricu i Marina Šarića, a kamoli da je došao njihov službeni zahtjev.

"Znači kompletni taj dio je zaštićeni obalni pojas, mi smo čak digli kao Općina nekoliko kaznenih prijava prema tim ljudima jer imamo samo tri komunalna redara, znači sve što je 70 metara od mora je čak kaznena prijava", izjavio je.

Ipak, zemlja je posuta kamenčićima, probijena su dva puta prema moru, postavljeni stupovi i rasvjeta. Posljednji pokušaj dogovora, kaže Nevenka, neugodno je završio.

"Kaže kako će mi zvati Provjereno i da će me novinarima dati, da će cijela Hrvatska znati za mene pa mislim si što je ili sam ja nenormalna ili je ona nenormalna. Od muke mi se došlo smijati kako mi prijeti", istaknula je Nevenka.

Ekipa Provjerenog pokušala je stupiti u kontakt sa Šarićima da se čuje i njihovo objašnjenje situacije.

"U vožnji sam, možemo li se čuti za 20 minuta", odgovorila je na poziv Provjerenog Zorica Šarić.

Nakon 20 minuta više se nije javljala na telefon. Njezinog supruga nazvali su na broj mobitela koji je je naveden na internetskoj stranici njegovog odvjetničkog ureda.

"Nema njega ovdje", poručio je glas s druge strane, nakon čega je i poklopio.

Ekipa Provjerenog Šariće više nije mogla dobiti na telefon, a na poruke koje su im poslali na više platformi nisu odgovorili. Ništa nije postigla ni Nevenka, koja se obratila i policiji i DORH-u.

