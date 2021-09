Nudi posao hostesiranja i zove djevojke na poslovni sastanak. Onda ih, svjedoče za kamere Provjerenog, odvozi gdje ih nitko ne može ni vidjeti ni čuti. Zatim počinje s neprimjerenim dodirima, traži da ga se zadovolji i vadi spolovilo. Neke cure su i silovane, ali su šutjele jer su mislile da su jedine i bojale su se osuda.

Imale su 17-18 godina. Bile su djeca i doživjele ono što nitko ne bi trebao.

"Kao da je svijet stao. U tom trenutku je bilo potpuno ništavilo. Niti osjećaš strah niti bilo kakav osjećaj, jednostavno je šok, šok, šok", rekla je jedna djevojka.

Prijavile su se za posao hostesa. Umjesto toga, postale su žrtve čovjeka koji slovi kao slatkorječiv, markantan, čak i simpatičan.

"Na prvu mi se činio skroz ok tip. Ništa neobično, tipičan tip koji se bavi tim promocijama. Otvoren, komunikativan, nije mi se činio kao nekakav manijak", rekla je druga.

Vrlo brzo ih je razuvjerio. Na jednoj društvenoj mreži nedavno su osvanule ispovijesti ne jedne, već na desetke onih koje su doživjele isto ili slično. Sve je počelo s jednom objavom.

"Cure, ne nasjedajte na prevaranta koji se predstavlja pod čak tri imena. Vrbuje cure za posao dok ne sjednu u njegov auto. Onda vadi spolni organ i traži da ga se zadovolji. Lik ima 43 godine, a s*** da ima 28. Užas kakvih pacijenata ima", stajalo je u objavi.

On je dobro poznat u krugovima noćnog života i ugostiteljstva. Ekipa Provjerenog pokušala je doći do njega, u više je navrata zvonila i kucala na vrata. Svakog puta netko bi pogledao kroz špijunku, čuli su se i zvukovi s druge strane, ali odgovora nije bilo.

Počinje s komplimentima, ali tu ne završava

Četiri djevojke koje se međusobno ne poznaju dijele istu sudbinu, onu za koju je kriv jedan te isti čovjek. Sve o čemu progovaraju nama tajna je koju su godinama čuvale.

"Bila sam, zapravo, osjećala neku krivnju i nisam nikome govorila o tome, zapravo i nisam znala što osjećati. Zašto ja? Zašto on?", rekla je jedna.

Slično je rekla i iduća djevojka: "To manipuliranje općenito s nekim tko je tada bila klinka je grozno". Dodala je da se osjećala "odvratno i jadno jer nisam nikome to mogla reći zbog straha i osude".

Predstavljao se kao poslovni čovjek. Njegov modus operandi uvijek je bio isti. Nudio je studentski posao mladim djevojkama, hostesama. Nakon poziva bi dolazio po njih pa ih automobilom odvezao na sastanak. Uz nekoliko informacija o tome što se od njih očekuje, u pravilu bi odmah nakon upoznavanja kretao u bolesnu akciju, koja bi započinjala komplimentima.

"Imaš baš lijepu kosu. Nosiš ekstenzije? Imaš lijepe nokte, imaš super usta, baš za pušenje", ispričala je djevojka i dodala: "I onda mi je primio ruku jer je vidio da imam duge nokte pa se počeškao. I onda sam shvatila da je uzeo ruku i stavio je na svoje spolovilo."

"Bila sam na prvu, onako, zgrožena jer je to još bilo na parkingu. Okolo su šetali ljudi, on je onako nonšalantno napravio i nisam mogla vjerovati", rekla je.

Ništa od toga nije trajalo dugo, a činilo se kao vječnost. Vozio ju je po gradu i jurio. Ona ga je molila da stane. Pokušala je pobjeći, ali kaže da se osjećala oduzeto od straha.

"Bilo me strah izaći iz auta jer sam mislila da će početi trčati za mnom ili nešto", rekla je.

Čovjek koji ne zna za "ne" i koji ne odustaje

Da se radi o čovjeku koji ne odustaje, uvjerila se i iduća mlada žena.

"Tražio je da ga zadovoljim, cijelo vrijeme je svoju ruku pokušavao stavljati sebi u krilo, pokušao je mene dodirivati", ispričala je.

U startu je odlučno rekla da nije zainteresirana, no njezino "ne" njemu je bio samo povod za daljnje maltretiranje.

"Zvanje, slanje poruka. Ja sam ga blokirala i nakon toga je zvao s više različitih brojeva opet i opet. I opet je krenulo vrijeđanje da sam k***a, da ne znam ni sama u kakva sam se sranja uvalila jer sam njega upoznala i odbila", rekla je.

I dok je po pitanju ovih dvije ženua, sve ostalo samo na pokušajima, ove dvije djevojke doživjele su najgore.

"Samo je izvadio svoj penis van i rekao je da ga zadovoljim, na što nisam pristala. Ja sam sjedila na suvozačevom mjestu, on na vozačevom i, kako sam imala haljinu, on je samo prešao na mene, podigao haljinu i silovao me", rekla je jedna.

"To je toliki šok. To je pogrešno prikazano u filmovima da silovanja znaju biti da te netko fizički napadne, ali mislim da je puno češće da si ti u šoku i da puno češće ne možeš reagirati u takvoj situaciji", dodala je.

Drugoj se pak ženi se napad dogodio u klubu. Prvo ju je pozvao da dođe sa strane.

"U tom trenu me zgrabio za ruku i odveo u WC i onda me zaključao. Počela sam ga grebati po rukama u nadi da ću se izvući, ali neuspješno", rekla je.

Napravila je, kaže, najgore moguće – šutjela je. Nije ništa rekla drugim curama. Tu večer samo je nastavila raditi svoj posao kao da se ništa nije dogodilo.

Niti jedna žrtva ga zasad nije prijavila

U ovakvim situacijama javnost najčešće želi znati tko je počinitelj. No njegovo ime trebaju znati oni koji su za to zaduženi – policija. Sve ostalo bi pogrešno i izazvalo bi javni linč. Zagrebačkoj policiji slučaj je poznat.

"Mi za takvo kazneno djelo nemamo nijednu osobu da nam se obratila, da je osobno došla i obratila se službenicima, nego mi utvrđujemo njihov identitet. Pozvat ćemo ih na obavijesni razgovor, s njima razgovarati, vidjeti koliko su oni osobno u svemu tome uključeni, povrijeđeni i poduzeti sve one radnje da se potencijalnog počinitelja kazni", rekla je Marija Goatti, voditeljica Službe za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću Policijske uprave zagrebačke.

Često se postavlja i pitanje zašto su šutjele, a ne odmah prijavile počinitelja.

"Nepovjerenje u sustav da će prepoznati i senzibilizirati se s njima, da će biti otklonjena stigma i taj nekakav osjećaj njihove sukrivnje za počinjenje takve vrste djela. Postoji i problem niske kazne prema počiniteljima", rekla je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Od desetaka žena koje su se samo nama javile, niti jedna zasad nije prijavila počinitelja. Više od 90 posto osoba koje su doživjele seksualno uznemiravanje ili nasilje nikad nikome ne kaže. Ne samo da ne prijave, nego ne kažu ni majci, sestri, bratu ili partneru. To je ono na što predatori računaju.

"Mislim da kod nas dosta ljudi osuđuju žrtvu, okrivljuju žrtvu jer se dovela u takvu situaciju. Postalo je normalno da neki muškarac na poziciji može doći pipnuti curu", rekla je jedna od žrtava.

Jedna od moći interneta je i pružanje anonimnosti. Upravo ta anonimnost pokazala je ovim djevojkama da nisu same.

"Potakla me cijela ova lavina negativnih i groznih ispovijesti o njemu koje sam čula i vidjela. To mi je bilo u jednu ruku drago, ali žalosno što je zbog toliko djevojaka. Taj čovjek i dalje živi, radi i, u najgorem slučaju, nastavlja s tim", kaže žrtva.

Cijeli pokret pod nazivom "Nisam tražila" izašao je iz ovakvih priča. Koliko smo to puta čuli? I što se promijenilo? I dalje slušamo ovakve priče, što je zapravo bolje nego da žrtve šute. Ipak, nerijetko upravo iste te žrtve bivaju prozivane.

"Kada bismo se učili i odgajali da imamo empatiju prema bilo kojim osobama koje su doživjele bilo koji oblik nasilja, a kada bismo razvijali netoleranciju prema počiniteljima, onda i ta osuda ne samo da bi se smanjila, nego je ne bi bilo", rekla je Josipa Tukara Komljenović, sociologinja Ženske sobe.

I dalje žive u strahu od susreta s njim

Kroz ruke istog čovjeka dosad je pršlo destak žena. On radi godinama i sve te hostese očito ne doživljava kao ljudska bića. Ekipa Provjerenog pokušala je i telefonski stupiti u kontakt s prozvanim, zvala ga s više različitih brojeva jer bi svaki blokirao. Poslane su mu i poruke na više platformi.

Anonimna svjedočanstva, čini se, ohrabrile su i njih same. Najavljuju da će sve prijaviti policiji, unatoč tome što i dalje žive u strahu od susreta s njim. Pitali smo ih što bi mu poručile.

"Da je jako malen i da je jadan i da bi trebao otići na neko liječenje", odgovorila je jedna žena.

"Da si zamisli malo kako bi mu bilo da ima ženu i dijete, da se to događa njegovom djetetu od 18, 19, 20 godina, da je neki tip tako napastvuje kao što je on radio curama", rekla je druga žrtva.

Bile su klinke, a dogodilo se da s tim teretom moraju živjeti zauvijek. To im nitko ne može izbrisati. O njemu šute i krive sebe jer ih je društvo tome naučilo.

Policija apelira na sve koji imaju ikakve informacije o ovom slučaju da im se jave. Samo svjedočanstva mogu spriječiti da se ovakve priče ponavljaju i da se počinitelji adekvatno kazne.

U četvrtak se redakciji Provjerenog javio odvjetnik osumnjičenog i tvrdi da ništa od toga nije istina. U isto vrijeme, redakcija ima informaciju da su neke od žena ovih dana već dale izjavu policiji. Priču nastavljaju pratiti.



