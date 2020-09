Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u spomen na tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. U vrijeme karantene poraslo je nasilje u Hrvatskoj. Od početka godine čak je 40 posto više kaznenih djela obiteljskog nasilja.

Na današnji dan, prije 21 godinu, u maloj zagrebačkoj sudnici ugašena su tri života. Bivši policajac pištoljem je ubio suprugu, sutkinju i odvjetnicu te teško ranio zapisničarku.

"I taj dan je bilo lijepo vrijeme kao i danas i te žene su započele svoj dan na uobičajen način, odvele su djecu u školi i vrtić i više se nikad nisu vratile“, kazala je Jadranka Liović Merkaš, predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

U spomen na trostruko ubojstvo, predsjednik Republike i članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova položili su cvijeće i zapalili svijeću.

"Pjesma Jamesa Browna kaže This is a man world, ali ne bi bio ništa bez žene i djevojke i zato je muška odgovornost, rijetko govorim o ovakvim parabolama, ovdje ključna i presudna“, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Presudna je jer podaci o nasilju nad ženama, pokazuju da u 21 godinu nismo puno napredovali po tom pitanju. U prvih 8 mjeseci 2020. godine evidentirane su ukupno 6523 žrtve prekršajnog djela, od toga je 4116 žrtava ženskog spola te 1005 kaznenih djela nasilja u obitelji, njih 849 je počinjeno na štetu osoba ženskog spola. U posljednjih 8 mjeseci ubijeno je sedam žena.

Glavni problem i dalje su preblage kazne, smatra predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova.

"U najvećem broju slučajeva radi se o uvjetnim zatvorskim kaznama u rasponu od 6 do 12 mjeseci“, kaže saborska zastupnica Marija Selak-Raspudić.

U Hrvatskoj postoji 19 skloništa za žrtve nasilja u obitelji, Vlada je u njih uložila 20 milijuna kuna, ali u 6 županija i dalje postoje samo privremena rješenja za smještaj žrtava obiteljskog nasilja.

"Osigurana su sredstva za stalno rješenje za skloništa u ovih 6 županija sredstva iz europskog socijalnog fonda u visini od 70 milijuna kuna“, kaže saborska zastupnica Vesna Bedeković.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je u Splitu. Podaci pokazuju da ta županija u proteklih 6 mjeseci bilježi povećanje težih oblika nasilja, što je najvjerojatnije rezultat lock downa.

"Preko 70 posto je povećanje, to su kaznena djela nasilja u obitelji, kaznena djela nanošenja tjelesnih ozljeda, prijetnji, povrede dječjih prava“, kaže Vjera Malbaša iz odreda za prevenciju PU splitsko-dalmatinske.



U Zagrebu traje akcija ''Nisi kriva. Nisi sama'', kako bi se javnost upoznala s problemom seksualnog nasilja. I problematikom žena koje ostaju zarobljene u nasilničkim odnosima.

"Razlozi zašto osobe ostaju u nasilnim odnosima su različiti što ekonomske prirode, što socijalne prirode, što možda iz nekih osobnih razloga, uvijek tu dolaze u pitanje i djeca“, kaže Josipa Tukara-Komljenović iz ženske sobe.

U Rijeci dan je obilježen puštanjem crnih balona u spomen na žene žrtve obiteljskog nasilja.

"Da osnažimo žrtve da one sam prijavljuju da imaju povjerenja da imaju povjerenja u društvo, u sustav“, ističe Paula Boković, voditeljica savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja.

I pošaljemo jasnu poruku da osuđujemo počinitelja, a ne žrtvu nasilja.

"Da tu večer nisam pobjegla, ne bih bila među živima"

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić razgovarala je s jednom od žrtava obiteljskog nasilja.

Maria, žrtva obiteljskog nasilja opisala nam je kako je sve počelo jer je on uvijek bio u alkoholiziranom stanju. "Kad god sam mu se obratila, nasrnuo je na mene, vikao je ili me ošamario", rekla je te dodala kako je izlaz potražila prije pet godina kada joj je voda došla do grla.

"Prije pet godina, bio je mrtav pijan, bila je muzika i plesali smo tada sam završila s ozljedama, imala sam modrice ispod očiju, na rukama, nogama, pobjegla sam u 2 u noći, da nisam, ne bih bila među živima. Onda sam se obratila sigurnoj kući", kazala je.

Maria kaže kako su joj u sigurnoj kući pomogli i vratili joj vjeru u sebe i samopouzdanje koje joj je bilo potpuno uništeno. "Dali su mi podršku i hrabrili me da idem dalje, u početku nisam u to vjerovala, bilo me strah uopće izaći van, bilo me strah razgovarati s ljudima", kazala je te dodala da je sustav te večeri nije razočarao jer su odmah došli po njega. No, odmah su ga i pustili pa ju je još dugo bilo strah kada je išla u grad jer se bojala da vidi njega.

A svim ženama koje trpe nasilje poručuje da budu hrabre, da se ne boje i da potraže pomoć. "Moraju se boriti za sebe, pogotovo ako imaju djecu", istaknula je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr