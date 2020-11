Kad je riječ o nasilju u obitelji, najviše trpe žene. Koronavirus je stvorio pandemiju nasilja. Na međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ipak ima dobrih vijesti - Hrvatska gradi još dvije sigurne kuće, a linija za pomoć žrtvama nasilja od sada je dostupna 24 sata na dan.

SOS linija za žrtve nasilja od danas je dostupna 24 sata na dan. Žrtve pomoć mogu dobiti na telefon - 116 006. "Dođu na policiju, prijave, nazovu nas i pitaju koje su im mogućnosti, koja su njihova prava, kako ih mogu ostvariti, a uz to uvijek traže emocionalnu podršku, neku vrstu osnaživanja, ohrabrivanja“, govori nam Maja Štahan iz pozivnog centra.

Jedan od problema za žene koje trpe nasilje je i sklonište od zlostavljača. Šest županija u Hrvatskoj još nema stalna skloništa, no danas su potpisani ugovori za izgradnju dvaju. Osniva se i obiteljski sud.

"Mislim da bi to bilo ključno za razumijevanje procesuiranja obiteljskog nasilja, to je nezavisni nadzor nad institucijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja“, istaknula je Jelena Veljača iz inicijative Spasi me. Ministar Ivan Malenica obećao je kako će do kraja godine s radom početi radna skupina koja bi trebala sve to pripremiti za sljedeću godinu.

Nasilje u obitelji nije privatna stvar

A ova godina, specifična zbog pandemije, plodno je tlo, pa se iza zatvorenih vrata obiteljskih domova nasilje događa češće nego prije. Kada se pobroje sva kaznena djela vezana za nasilničko ponašanje u obitelji i između bliskih osoba, u odnosu na prošlu godinu, policija bilježi porast od 33.6 posto. A svjedoci svega - često su djeca.

"Posljedice nasilja u obitelji, nasilja nad djecom zaista mogu biti razarajuće, dugotrajne i mogu se odraziti na sve segmente njihovog života, i u odrasloj dobi kad budu punoljetne osobe“, objašnjava Danijela Žagar iz Ureda pravobraniteljice za djecu.

Problem nasilja nad ženama opisali su zato riječki osnovnoškolci. Svoje bližnje nacrtali su kao žrtve nasilja. "Dok sam radila osjećala sam se dosta neugodno, to je tema koja me dosta uzrujava, dosta se brinem o tome i o statusu žena“, rekla nam je jedna učenica. "Osjećala sam se jako loše jer mislim da je to loše pogotovo nasilje nad ženama. Osjećala sam se još lošije jer sam crtala to na portretu svoje sestre“, dodala je njena prijateljica iz razreda.

Jer žrtva nasilja može postati bilo tko od nas, a svi mi, svoje sumnje smo dužni prijaviti. Ministar Aladrović tako je rekao da je bilo dosta pokrivanja ušiju, zatvaranja vrata i spuštanja zavjesa te da nasilje u obitelji nije privatna stvar. Prvi korak je – nasilje prijaviti.

„U trenucima beznađa ovdje sam dobila pomoć"

Povodom teme nasilja nad ženama razgovarali smo sa ženom žrtvom obiteljskog nasilja. Rekla nam je što ju je nagnalo da potraži pomoć u sigurnoj kući.

"Nakon 46 godina braka bila sam prisiljena potražiti pomoć u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja. Moj suprug je inače po prirodi agresivan, no unutar zadnjih godinu dana ta njegova agresija je poprimila velike razmjere. Svaki dan trpim psihičko zlostavljanje, psovke, vrijeđanje, nasrtanje na mene, nazivanja svakakvim imenima“.

Kaže kako joj se pojavila doza straha da ne može više biti u njegovu prisustvu. Potražila je pomoć koju je, kaže i dobila. Pitali smo ju što za nju znače ovakve kuće i kakvu pomoć ovdje točno dobiva.

"U trenucima beznađa kako sam se tada osjećala ovdje sam dobila smještaj, zdravstvenu pomoć i psihičku, prihvaćena sam, i sve ono što mi je tada bilo najpotrebnije su mi pružili“, zaključila je.

„Nekada smo prisiljeni odbijati žene jer nema mjesta“

O slučaju ove gospođe razgovarali smo i sa predstavnicom udruge B.A.B.E. Ivanom Sučić. Pitali smo ju je li ovakav slučaj iznimka te kako inače izgleda zbrinjavanje žena žrtava obiteljskog nasilja te koliko je teško krenuti ispočetka.

"Općenito je u našem društvu teško biti žena. Kada uzmete u obzir da ste još i žrtva nasilja nad ženama, vaša situacija se još dodatno otežava. A kada uzmete još ovakvu situaciju, kao kod ove gospođe, koja je još i osoba s invaliditetom, a još je i dodatno ugrožena jer je osoba starije životne dobi, to je užasno“.

Kazala je kako joj je drago kada čuje da su nekome pomogli jer je to njihov posao. Objasnila je da osim smještaja nude i besplatnu psihosocijalnu, pravnu podršku, kao i savjetovanja.

"No vrlo često se u ovakvim situacijama osjećamo vrlo bespomoćno, pogotovo kada je riječ o strankinjama, jer u tom dijelu još uvijek naša podrška nije dovoljna jer žena ne može biti na svojim nogama nakon godinu dana koliko najviše može biti smještena u ovakvom skloništu za žene žrtve nasilja. Mislim da na tome trebamo još dodatno raditi“, ipak je napomenula Sučić.

Upitali smo ju stoga što se još, osim najavljene telefonske linije za pomoć i najavljenih sigurnih kuća može popraviti, ponajviše s obzirom na to da nam je potvrdila kako ljeti moraju biti u situaciji da su prisiljeni odbijati žene koje trebaju pomoć zbog manjka mjesta.

"Da, imali smo posebno sada za vrijeme pandemije koronavirusa situaciju da je ona zahvatila već i pandemiju zlostavljanja žena žrtava obiteljskog zlostavljanja. Jedno i drugo se sada poklopilo u ovom slučaju i vidimo statistike da je situacija zaista alarmantna. Veliko je povećanje i kaznenih i prekršajnih djela“, potvrdila nam je.

Tvrdi kako posebno u drugoj polovini ove godine postoji porast nasilja te pozvala državu da "sve svoje mehanizme upre u podršku žrtvama obiteljskog nasilja i općenito žrtvama bilo kakvog oblika nasilja“.

Određeni koraci se čine, no još se puno toga može i treba napraviti, kako od strane države tako i od samoga društva koje treba prepoznati i prijaviti svako obiteljsko nasilje.

