Nepokretna i sama, u hladnoj kući živi 87-godišnja žena koja je svoj stan dosmrtnim ugovorom prepisala ljudima koje je smatrala prijateljima. No, ona nije jedina kojoj se ovako nešto dogodilo. Pero Štrbak godinama se brinuo o nepokretnoj nevjenčanoj supruzi, a sada bi mogao ostati na cesti. O njima je priču napravila reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić.

Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju postali su popularan način za stjecanje nekretnina. Skrb o starijim osobama u zamjenu za nekretninu nudi se i na društvenim mrežama. No ono što je dogovoreno i potpisano često ne bude poštovano. Nekretninu je teško vratiti, a briga o starijima i nemoćnima ostaje tek slovo na papiru.

Kada je zašla u ozbiljne godine, Nataša Papeš je shvatila da joj je pomoć sve potrebnija. Ljudi za koje je mislila da su joj prijatelji ponudili su joj da sklope ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Do prijenosa imovine dolazi nakon potpisivanja takvog ugovora, što znači da primatelj uzdržavanja ostaje bez svoje imovine odmah.

"U početku se brinula za mene što se tiče kuhanja, ja sam išla k njima na ručak. Prvu godinu je bilo tako", rekla je Nataša, kojoj su oni uskoro pokazali svoje drugo lice: "Rekao je da mogu biti sretna što sam žensko jer bi mi inače polomio kosti."

Zbog nebrige je odlučila raskinuti potpisani ugovor, ali to sve do danas, sedam godina poslije, nije uspjela napraviti. Novi vlasnici odmah su se upisali u zemljišne knjige, no račune nisu prebacili na sebe pa ih Nataša i dalje plaća.

"Sve režije, komunalno, sve naknade – sve je na moje ime. I ja sve to plaćam otpočetka. Sve do sada", rekla je Nataša.

Nakon potpisivanja počela zanemarivati majku

Pero Štrbak je 28 godina živio u izvanbračnoj zajednici sa Šteficom koja je 2005. godine potpisala ugovor o doživotnom uzdržavanju s jednom od svojih kćeri.

"Da je ona poštivala ugovor, ja ništa protiv ne bih imao. Međutim, niti je vodila brigu o higijeni, niti je vodila brigu o zdravstvenim potrebama, niti je vodila brigu o prehrani", rekao je Pero.

Dvije godine nakon potpisivanja ugovora Štefica se teško razboljela.

"Ostala je živa, ali nepokretna. Onda više nije mogla ni žlicu držati, a kamoli nešto drugo. Bila je slijepa, teško je komunicirala, a poslije je prestala i s komunikacijom", ispričao je Pero.

Kći koja se ugovorom obvezala voditi brigu o majci do kraja njezinog života, tvrdi Pero, sedam godina nije posjetila majku. Prije sedam godina Štefica je pokušala raskinuti ugovor. Presuda je trebala biti izrečena u prosincu prošle godine, no preminula je mjesec dana prije. Nakon majčine smrti, u zemljišne knjige upisala se kao vlasnica stana, a Pero se sada boji da će završiti na ulici.

Reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić kontaktirala je i drugu stranu ovih priča, odnosno pružatelje usluga. Nitko od njih nije želio pred kamere poručivši da su sudski procesi u tijeku.

Više o pričama Nataše, Pere i Štefice – kao i o pravnim problemima koji dovode do slučajeva poput njihovih – možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

