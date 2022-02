Slučaj oko ilegalnog doma u Stupniku kraj Zagreba dobio je nastavak. Kao da nije bilo dovoljno to što već vodi ilegalan biznis, vlasnica istog otišla je i korak dalje. S 82-godišnjom štićenicom je potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i upisala se na njezin stan, što je, tvrde u Ministarstvu, zakonom zabranjeno. Ali vlasnica doma ni tu nije stala već je taj stan prodala svojem odvjetniku koji je brani zbog niza protuzakonitih radnji.

Što će biti sa staricom koja je svoje posljednje dane došla provesti u tom domu i koja je ostala bez stana od čije je prodaje mogla lagodno živjeti te što će se dogoditi s 22 štićenika koje je inspekcija pronašla prošlog četvrtka u domu u Stupniku - istražila je reporterka emisije Provjereno Barbara Majstorović Ivezić.

Kriminal vezan uz rad ilegalnog doma dobio je svoj nastavak. Jedna od štićenica ostala je bez svoje imovine.

"Nije ona bezveze u domu završila. Netko tko je trebao na nju paziti ju je prevario, uzeo joj sve što je imala i sad što", kazala je nećakinja štićenice čiji je stan prodan.

Reporterka Provjerenog pitala je vlasnicu doma je li dobila stan na Dobrom dolu tako što je potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Vlasnica je samo kratko odgovorila: "Sram vas može biti!".

Stan je prepisala na sebe pa prodala svojem odvjetniku koji, pak, na upit o tome odgovara da stan još nije kupljen te da samo ima zabilježbu u zemljišnim knjigama.

Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika Hrvatske ta događanja je komentirala riječima: "To vam je jedan veliki lukrativni, lešinarski biznis".

U domu 22 korisnika

Inspekcija je u ilegalnom domu zatekla dvadeset dvoje korisnika. O svima njima, nekima dementnima i teško bolesnima, brinula se samo jedna osoba. Od 22 štićenika ilegalni dom je tako okretao 88 tisuća kuna na mjesec.

"Teta je cijeli život živjela sama. Onda joj je pozlilo, pala je i mi smo provalili u stan zajedno s hitnom. I tu sam ja krenula tražiti dom koji mi je najzgodniji da je mogu smjestiti. I koji ju može odmah primiti. Znači, jedino dolazi u obzir nekakav privatni dom", objasnila je nećakinja 82-godišnje štićenice.

Ni rodbina drugih štićenika s kojima je razgovarala ekipa Provjerenog također nije imala pojma da je dom ilegalan.

Predstavila se kao suvlasnica

Žena koja je ekipu Provjerenog prošli tjedan dočekala na vratima ilegalnog doma predstavila se kao suvlasnica. Ima potpisan ugovor o najmu kuće. A vlasnica kuće je također imala dom u istom kvartu, koji je inspekcija zatvorila. Izgubila je dozvolu za rad.

"Vlasnica objekta koja je bila predstavnica obiteljskog doma je naknadno izvrgavajući sustav sklopila ugovor o najmu. I sada trenutno, bez ishođenja dozvole o obavljanju djelatnosti, u tom istom objektu djelatnost obavlja gospođa za koju smo inspekcijskim nalogom utvrdili i izdali joj rješenje o prekidu pružanja usluga. Jer uslugu obavlja ilegalno", poručili su iz Ministarstva.

Dakle - nastavila je raditi tako što se njezina zaposlenica predstavljala kao suvlasnica. Bez ikakvih dozvola. Sve korisnike iz doma koji joj je zatvoren preselila je u onaj koji je posjetila ekipa Provjerenog. Među njima bila je teta sugovornice.

Tražio da mu donese ključeve

"Potpisali smo specijalnu punomoć kojom ja mogu prodati stan, obavljati sve u vezi toga – da ona ne mora izlaziti van, ići kod javnih bilježnika, i to je bilo to. Međutim, mi smo potpisali taj ugovor, pa mislim u roku od nekih sedam dana sam ja dobila mail od odvjetnika nekog u kojem mi on piše da teta želi raskinuti tu punomoć i da moram vratiti ključeve od stana njezine i osobnu iskaznicu", navodi nećakinja 82-godišnjakinje.

Svoj je stan od 70 m2 u centru grada, čija je prodaja trebala omogućiti teti lagodan ostatak života, prepisala vlasnici doma.

"Ja nisam htjela, on je tražio da donesem njemu ključeve i osobnu iskaznicu na što sam mu odgovorila da ću ključeve i sve što je kod mene još od tete, predati njoj osobno, uz prisustvo djelatnika doma. Da imam svjedoka da sam ja njoj vratila sve njene stvari", navodi nećakinja.

Radi se o odvjetniku koji zastupa vlasnicu u postupcima zatvaranja oba doma. Uvidom u zemljišne knjige vidljivo je kako je vlasnica doma, nakon što se upisala i kao vlasnica stana temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, isti prodala svojem odvjetniku.

Iako odvjetnik tvrdi kako se ne sjeća da je vlasnica stana bila štićenica doma, u Provjereno je u posjedu njegovog maila u kojem traži od nećakinje ključeve od stana i punomoć. Tvrdi i da sa stanom nije ništa napravljeno.

To je zakonom zabranjeno

To što je Provjereno otkrilo je zabranjeno zakonom. Tko se bavi djelatnosti pružanja socijalnih usluga ne smije potpisivati takve ugovore.

"Što se tiče ugovora u djelatnosti socijalne skrbi je izričita zabrana. Znači zabrana sklapanja takve vrste ugovora. Predstavnik doma nije u mogućnosti odnosno zabranjeno mu je sklapati takav ugovor. Zapriječene su kazne, kazne su povišene, sada se radi o kazni od sto do dvjesto tisuća kuna", potvrđuju iz nadležnog ministarstva.

Kazne su takve jer su se upravo takvi ugovori obilato zloupotrebljavali.

"Razlika između ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju je nešto vrlo jednostavno. Onog časa kad ste potpisali ugovor o dosmrtnom uzdržavanju vi ste postali siromah i beskućnik. Samo na milosti nekoga živite negdje, bilo da je to dom ili taj stan koji je bio vaš jer isti čas se prenosi sva imovina u vlasništvo. Dok, kod ugovora o doživotnom uzdržavanju tek nakon smrti uzdržavane osobe", objašnjava Petrović.

Nije mogla sačuvati ni tetine stvari iz stana

Nećakinja tvrdi da nije mogla sačuvati ni tetine stvari koje su bile u stanu. "Stvarno nisam mogla niti očekivati da bi se tako nešto moglo dogoditi. Da bi ju netko išao nagovarati protiv familije. Nagovoriti ju da stan nekom drugom prepisuje", čudi se.

Starica je sada bez vlastite imovine, ali i bez smještaja jer je ilegalni dom u kojem je živjela – zatvoren. Ministarstvo stoga najavljuje sudski postupak.

"Utvrđeno je inspekcijskim nadzorom i naknadnim provjerama u registrima da se uistinu radi o štićenici koja je sklopila takvu vrstu ugovora te se u odnosu na tu štićenicu s nadležnim centrom vrše daljnja postupanja u smislu kako bi se istu zaštitilo na način da se pokrene postupak djelimičnog lišavanja poslovne sposobnosti. I da se za istu imenuje posebni skrbnik koji će onda u postupku pobijati pred nadležnim sudom takav ugovor. Istovremeno će korisnica biti smještena u odgovarajućem obliku opet od strane nadležnog centra", navode.

I to je jedini spas za bivšu vlasnicu stana. Ministarstvo će podnijeti kaznenu prijavu za pružanje usluga u ilegalnom domu, a u procesu je i ona za ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

"Jednako tako, dodatno ide se na podnošenje kaznenih prijava jer je počinjeno evidentno više kaznenih djela. Sva dokumentacija je u obradi i radi se na podnošenju kaznenih prijava za počinitelje djela", najavljuju u ministarstvu.

Izmješteno 12 štićenika

Do sada je iz ilegalnog doma izmješteno 12 štićenika. Većinom kod članova obitelji. Preostalih osam, u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, dobit će hitan smještaj u nekom od domova.

"Ali, to je samo rješenje za ove konkretne ljude, to nije rješenje za sve. I promjene zakona o obveznim odnosima, kvalitetnije promjene zakona o socijalnoj skrbi, jake socijalne inspekcije, civilni nadzor koji treba također uvesti da se obilazi, ne samo po prijavi, nego redovito ljude u domovima da se vidi imaju li četvrti stupanj dekubitusa što je praktički rupa u tijelu. Ljudi moraju biti zaštićeni. Kako, ako država to ne regulira svojim zakonima i ne štiti svojim institutima?", pita Petrović.

Potražnja za smještajem u domovima za starije višestruko je veća od ponude, zbog čega i cijene lete u nebo. Pa ovi ilegalni cvjetaju na sve strane.

"Prošle godine je obiđeno od strane te famozne, neaktivne, inertne inspekcije ministarstva socijale pedesetak domova koji su već prije imali zabranu rada. Čak 16 od njih su i dalje radili najnormalnije unatoč tome što su nelegalni", navodi Petrović.

Kako je moguće da sve to godinama prolazi? Jasno je da će ih biti i sve više ukoliko im se ne stane na kraj. Problem je to koji se tiče svih nas, jer naši stariji zaslužuju dostojno proživjeti svoje zadnje dane. U čistom, bez rupa po tijelima od dekubitusa i lišeni vlastite imovine.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr