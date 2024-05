Za svoj mukotrpan rad još nisu dobili ni centa: Poljoprivrednici se pet godina bore s poduzetnikom kojeg je nedavno priveo USKOK

USKOK-ova akcija ranom zorom probudila je osumnjičenike. Njih osmero osumnjičeno je za zločinačko udruživanje i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama

Nije dugo prošlo prije nego se eprobio glas da je među uhićenicima pripadnik škaljarskog klana, ali i bjelovarski gospodarstvenik. Prema tvrdnja USKOK-a, u unajmljenoj hali u Đakovu su uzgajali i koristili prostorije trgovačkog društva u Bjelovaru te dogovorili izradu više strojeva za proizvodnju droge nanošenjem zabranjenih polusintetskih kanabinoida na industrijsku konoplju.

Pročitajte i ovo Priča Provjerenog Bio je sportaš, putnik, veseo i nasmijan. Jedna nesreća promijenila je život cijeloj obitelji: "Očajni smo, propada nam pred očima"

Za poduzetnika iz Bjelovara znaju i poljoprivrednici Virovitičko-podravskog kraja koji već pet godina bezuspješno pokušavaju naplatiti svoj trud i rad.

"Meni je dužan 469.00 kuna", rekao je Vlado Špoljarić.

"Meni je 371.000 kuna", ustvrdio je Slobodan Stjepanović.

"Meni 92.000 kuna", napomenuo je Željko Tušek.

"Ukupni dug je 1,08 milijuna kuna", rekao je Jozo Šantak.

Pročitajte i ovo Što se krije iza fobija? Tri žene suočile su se sa svojim najvećim strahovima pred kamerama: "Noge mi se oduzmu i ne mogu se pomaknuti"

Svi oni sadili su i isporučivali kukuruznu silažu za rad bioplinskih elektrana. Kada su se postrojenja tek pojavila, radili su izravno s elektranama, a zatim su počeli raditi preko posrednika: tvrtke Sedlić i Agrokom Natura.

Bio je to posao od 350 milijuna kuna. Odradili su mukotrpan posao, neki se i zaduživali ne bi li mogli odraditi posao nadajući se poštenoj isplati, ali do nje nikada nije došlo.

"Rekli su nam da će u roku mjesec dana sve biti isplaćeno. Mi nismo imali nikakve sumnje sve dok dva mjeseca nismo dobili novac", ispričao je Špljarić.

U posao uložili i svoj novac

Krenula je mukotrpna borba jer usjeve su zasijali, uzgojili i isporučili, a da lipe nisu plaćeni. Neki su se i zaduživali ne bi li mogli isporučiti ugovoreno. Željko Tušek je tada bio u radnom odnosu i taj posao mu je trebala biti dodatna zarada, a ne minus.

"Sve sam kupovao sa svojom plaćom i u kući mi nije ostalo ništa. I onda mi govore o poljoprivredi, da treba raditi, da ljudi trebaju ostati na selu. Kako da ostanu?", upitao je.

Pročitajte i ovo alarm prije najgoreg ''Molim vas pomoć, vukao me po podu i gušio dok sam bila trudna'': Umjesto pomoći čeka ih druga vrsta nasilja

Jozo Šantak i njegovi sinovi su uložili u strojeve te radili usluge prijevoza i siliranja za druge, a ni ti drugi nisu dobili novac, kao ni oni. Zbog milijunskog gubitka su morali otpustiti radnike, dizati kredite, hipoteke, pozajmice.

"Sve je stalo 2019. godine, kada su nas iznevjerili. To je organizirani kriminal, mi smo žrtve organiziranog kriminala", rekao je.

Nisu mogli ni pokrenuti ovrhe jer ih se nije moglo pokretati u doba korone i lockdowna, ali su se sastali s nositeljem i organizatorom proizvodnje Domagojem Sedlićem.

"I onda nam je rekao da mu je Agrokom Natura ukrala pečat. Pa nemojte me muljat. Kako može netko doći i ukrasti pečat? A on je na temelju tih pečata dobivao novac", istaknuo je Špoljarić.

Pročitajte i ovo DONOSI PROVJERENO "Doktorica plače koja mu nije ništa u životu jer zna što se događa. On zavija, žali se na bolove": Šokantan slučaj s hrvatskog otoka

A Agrokom Natura je pak cijelo vrijeme tvrdila da poljoprivrednicima nisu mogli isplatiti jer im Sedlić nije uplatio ništa što je bioplinara uplatila. Ekipa Provjerenog je nazvala ugovaratelja proizvodnje Agrokom Nature Marka Šutala.

"Ne, nije ništa platio Agrokom Naturi. Reći da on ne zna za te ugovore i reći da one to nije znao za to je po meni, najblaže rečeno, neistina", ustvrdio je Šutalo.

Novac nema, a vozi se u skupim automobilima

I dok Sedlić i Agrokom Natura prebacuju odgovornost i nikakve međusobne dogovore ne otkrivaju, poljoprivrednici samo znaju da postoje institucije koje bi to mogle istražiti. Silaža je plaćena, ali novac nije došao do njih. Istovremeno su u medijima mogli pročitati da Domagoj Sedlić kupuje teniske terene Ive Majoli i vidjeti da se vozi u bijesnim automobilima.

"Na redu je Državno odvjetništvo i država da nešto učini za velik broj poljoprivrednika. Slavonija nam je pusta, između ostalog, i zato što se nađe uvijek netko kojem nitko ne može ništa", rekao je Šantak.

Pročitajte i ovo kakva ljubav Što čini obitelj? Mama, tata, djeca... samo zajednička krv i geni? E, pa ne!

Stotinjak poljoprivrednika ostalo je bez šest milijuna kuna. Tek u rujnu 2023. dobili su rješenje o provođenju istrage protiv Agrokom Nature i Sedlića zbog prijevare u gospodarskom poslovanju. Sedlićeva tvrtka je u predstečaju, ali se poljoprivrednici nisu uspjeli upisati kao vjerovnici.

Poljoprivrednici se danas osjećaju izigrani i prevareni. Gdje god se obrate, ništa se ne događa. Vuku se po sudovima, ali ni to nije urodilo plodom.

"Ja sam razočaran u taj sustav. Ako je ovo toliki problem, pa onda gdje mi živimo?", napomenuo je Tušek.

Do Sedlića, nositelja i organizatora proizvodnje, ekipa Provjerenog nije uspjela doći, ali poljoprivrednici tvrde da od svojeg novca neće odustati.

Više o ovoj priči možete pogledati u prilogu na vrhu članka.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr