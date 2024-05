''Sad možemo ići dalje'': Zahvaljujući Provjerenom i valu dobrote Ivan može na potrebnu rehabilitaciju

Prošli smo ih tjedan ostavili u suzama, u neizvjesnosti. S morem briga i neodgovorenih pitanja. ''Ne znaš kome bi se obratio, gdje bi išao i što bi napravio ne. Što dalje, mi nismo upućeni u sve stvari'', rekao je otac Leonardo Ferderber ekipi emisije Provjereno.

Sami, skrbeći o Ivanu, 24 sata na dan i s nadom u njegov oporavak koju su potiskivali, nisu joj dali da se razmaše. Jer na njoj je stajala cijena. Prevelika, nedostižna. 250.000 eura. A onda ste se, kao i toliko puta do sada, dogodili vi! U dva dana, u 48 sati suze i očaj pretvorili ste u osmijeh.

Ne spava, kaže posljednje dvije godine, otkako je Ivan stradao. Ali posljednja dva dana čine se poput, ne noćne more, nego najljepšeg sna iz kojega se ne želi probuditi.

''To je van svega… Ja još uvijek nisam svjesna svega'', kaže sestra Lea i ponavlja kako je ovo neopisiva sreća. Za koju je gotovo pa povjerovala da ih je zauvijek napustila te srpanjske noći kada je njezin, tada 35-godišnji brat, stradao vozeći električni bicikl. Oko deset sati navečer, na povratku kući, naletio je na ležećeg policajca kojeg zbog loše ulične rasvjete nije na vrijeme primijetio. Izgubio je kontrolu nad biciklom. Kacigu nije imao.

Od riječke bolnice preko Krapinskih toplica iz kojih je otpušten baš u trenutku kad je rehabilitacija počela davati rezultate, do 30-ak kvadrata stana u kojem s ocem dijeli sve. I sobu. I dobro. I zlo.

''Nikad nisam razmišljao o tome da će mi se desit ovakva stvar, ali sam se već naviko tako da mi to sad ne predstavlja problem, već to sad je normalno. Kad ga vidim da mi se nasmije, onda je to u redu'', kaže Leonardo.

Dao je otkaz da bi brinuo o njemu. Zajedno sa sestrom Leom mijenjao mu pelene, vježbao, hranio ga na cjevčicu direktno u trbuh. Izlazio u obližnji park jednom tjedno. Bez konkretne nade u opravak jer za slučajeve poput Ivanovog sustav ne nudi puno, tek održavajuću terapiju koja nije dovoljna.

''Ivan se ne može oporaviti doma'', kazala je Lea. Nakon ovih riječi i apela za pomoć kojeg je po društvenim mrežama proširio naš poznati humanitarac Bruno Lerotić dogodio se val, zapravo tsunami dobrote. Nešto što će Lea, ali vjerujemo i svi oni koji su u akciji sudjelovali, pamtiti cijeli život.

''Čitaš i gledaš te komentare, i svi jedva čekaju da pomognu i to žele. Jedan komentar je bio - čekamo te u niskom startu. Kad sam vidjela s kojim je stavom krenuo u to. I kad sam vidjela kako je to krenulo, moram priznati da se dogodio trenutak kada više nisam dvojila je li moguće ili ne!'', kaže sestra Lea reporterki Provjerenog Maji Medaković.

Bruno ne voli da se o njemu priča ni da ga se spominje. On kaže nije bitan. Ali njegove su objave vezane uz ovu akciju imale četiri milijuna prikaza i bile na vrhu trendinga u Hrvatskoj. Iznos koji doniraju ljudi samo raste.

''Da se u dva dana može toliko skupiti, ne znam što bih rekao, osim hvala'', kazao je otac Leonardo.

Od prošlog je tjedna s Ivanom u Rovinju na rehabilitaciji na koju imaju pravo jednom godišnje. Tata je, kaže Lea, još u šoku. On bi rekao da je realist. A ovakvu realnost mogli su samo sanjati.

''Jako puno se ljudi odazvalo, nevjerojatno. Koliko god sam gledao to je samo raslo i nisam vjerovao da to se to tako može pokrenuti. Svaki put par hiljada eura gore… Uh… hvala'', poručuje Leonardo.

Preko 30.000 uplata. U samo dva dana.

I kad je objavljen kraj akcije, donacije nisu prestale stizati. Ukupan iznos na računu prešao je 320.000 eura. No nema tog novca koji može kupiti Ivanov osmijeh. Koliko je svjestan svega što se oko, zbog i za njega trenutačno događa, teško je sa sigurnošću reći. Ali ovoga samo puta Ivana zatekli u puno boljem stanju.

Plan je, kaže Lea, ispitati postoje li još kakve mogućnosti za Ivanovu rehabilitaciju u Hrvatskoj kako bi u što boljem stanju dočekao rješavanje papira i svega potrebnog za odlazak u Švicarsku.

''Ovo nam je sad omogućilo da možemo ići dalje i dok nam ne daju krevet za njega i dok nam ne kažu 'primljeni ste', do onda neću spavat još'', kaže sestra Lea.

Sada je kažu, sve na Ivanu.

