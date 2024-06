Mučna ispovijest majke čiji je psihički bolestan sin ubio člana obitelji: "Ja sam živa, a mrtva sam“

Bio je mirno, nježno i poslušno dijete, omiljen u kvartu. U tinejdžerskim godinama razvili su mu se prvi simptomi onoga što je kasnije dijagnosticirano kao paranoidna shizofrenija.

Hospitaliziran je, propisana mu je terapija uz teške nuspojave, a vrlo brzo otpušten je i prepušten na brigu obitelji koja se godinama, zajedno s njime, borila s bolešću, ali i strahom – hoće li nauditi sebi ili nekome drugome. Crne slutnje su se i ostvarile, a njegova majka odlučila podijeliti ovu obiteljsku tragediju za Provjereno kako bi, možda, spriječila da se njihova mučna sudbina ne ponovi drugome.

Prve epizode čudnog ponašanja, priča majka, javile su se u srednjoj školi, no vjerovala je kako su to posljedice puberteta koje će s vremenom, kao i kod većine tinejdžera, proći.

"Do jednog dana kad je on dotrčao izvana, od nekuda, i on je počeo pričati takve nebuloze, da je bio u nekom društvu, da su ga tamo htjeli otrovati, da su mu podvalili neku tabletu, da ga proganjaju, da ga prate, da će biti nešto u vijestima o njemu, da televizija, na televiziji je nešto o njemu. Znači on je poveznice posvuda nekakve, grafiti mu se smiju, na tim grafitima on ima poruke koje su upućene njemu…", prisjetila se.

Znao joj je, kaže, govoriti kako je faraon, kako ima moći, treće oko kojim je povezan sa svima i može osjetiti kako tko razmišlja. U svojoj glavi, kaže majka, čuo je tisuće glasova, a od njegovih joj se priča ledila krv u žilama.

Dan prije tragedije koja se dogodila, sin joj je zbog napada na drugu osobu priveden. Nazvala je tada policiju, rekla im da je njezin sin teški psihički bolesnik te ih zamolila da ga odvezu na hitnu u neku od psihijatrijskih bolnica. Odbili su. "Oni njega nisu psihički pregledali, nije bio odvezen na moju molbu i 24 sata nakon toga, kada je pušten bio iz zatvora, on je učinio ono čega sam se najviše bojala."

Saznala je tada da je u napadu njezin sin ubio bliskog člana obitelji. "Kada su mi javili, meni se suzila svijest skroz. Ja sam jednostavno počela toliko vrištati i nisam mogla to uopće prihvatiti."

Od tada je već prošlo neko vrijeme, no mira nema. "Na kraju dana kada ostaneš sam, ili u jutro kada se probudiš, to je prva misao kada se probudiš - on je živ, a mrtav je. Ja sam živa, a mrtva sam. I ne znam kako dalje uopće živjeti s time", priča.

