Dok drugi za Sve svete odlaze na groblje, oni svoju obitelj nemaju gdje pokopati: Grobnice su ukradene, a institucije o tome i dalje šute

Na blagdan Svih svetih, kada svi pale svijeće svojim pokojnicima, Željka Leskovac i njezina obitelj svojoj baki i djedu nemaju gdje zapaliti svijeću jer im je obiteljska grobnica ukradena.

"Prvo se osjećate loše jer imate nekoga koga ne možete pokopati, po drugi put. A onda počnete sumnjati u pravnu državu, počnete sumnjati u vlast u Gradu Zagrebu. Ja sumnjam više u dobre namjere bilo koga u Gradu Zagrebu", ispričala je Željka.

O slučaju krađe grobnih mjesta na Mirogoju ekipa Provjerenog izvještavala je već dva puta. Obitelj Leskovac do svoje grobnice ne može već godinu i pol, a u međuvremenu, nakon bake, preminuo im je i djed. Njihove urne čekaju da Gradska groblja dozvole ukop.

"Mogu oni meni obećavati brda i doline, ali nakon ovog čovjek stvarno ne zna. Znači, može ti se dogoditi da umreš i da završiš negdje nekom na polici. Ja vjerujem da 80 posto ljudi uopće ne bi ni znalo da se nešto dogodilo s grobom do trenutka dok im netko ne umre", rekla je Željka.

Njihova grobnica nalazi se u središtu Mirogoja nasuprot groba Franje Tuđmana, a vrijednost se procjenjuje na oko milijun kuna. Iako se ne smije prodavati, može se ustupiti, a da je netko krivotvorio dokumentaciju i upravo to i učinio – prenio grobnicu na treću osobu – doznali su nakon što se baka razboljela.

Željka, inače snaha vlasnice grobnih mjesta, prvi radni dan se uputila u upravu Gradskih groblja kako bi provjerila o čemu se radi. Prijevara je, kaže, bila jasna kao dan jer baka nije imala namjeru prodati grobna mjesta koja su u obitelji više od 100 godina, a već je dala uklesati svoje ime na nadgrobni spomenik.

Slučaj Leskovac nije jedini

Također na atraktivnom mjestu, u blizini posljednjeg počivališta Miroslava Krleže, nalazi se grobnica Simić Vakanović. I ona je ukradena obitelji u čijem je posjedu gotovo stoljeće. I ovdje je prevara vrlo jasna. Osim krivih podataka na ugovoru o prijenosu vlasništva, potpis je krivotvoren kod javne bilježnice na dan kad Emilija Simić Vakanović nije mogla biti tamo.

"To je ovjereno kod javnog bilježnika u Varaždinu na dan kad ja nisam bila u Varaždinu, kad sam bila u Zagrebu u KBC-u", objasnila je Emilija.

U oba slučaja cijelu situaciju blokira i činjenica da ne samo da su grobovi krivotvorenim dokumentima preneseni na druge osobe, već su ga te druge osobe ustupile trećim osobama.

Njima sada dvije urne stoje na čekanju. Usprkos podignutim žalbama Gradskim grobljima, upravi Zagrebačkog Holdinga, Gradu Zagrebu, policiji i DORH-u, ne uspijevaju pokopati svoje mrtve.

Predmet trećeg slučaja krađe nalazi se u prvom redu do arkada. Ne samo da je krivotvorenim dokumentima vlasništvo s jedinog nasljednika preneseno na drugu osobu koja je prodala trećoj, već je iz groba iskopan sadržaj, a netragom su nestali i nadgrobni spomenici koji su zaštićeno kulturno dobro.

"Grozno je, grozno. Pazite, to nisu samo grobovi. To je moj život, to su moja sjećanja, to su moji roditelji, tu sam ja. Priča o grobovima je priča o nekome i o nečijem životu, o njihovom životu i mom životu s njima. Prema tome, to je potpuni skandal", rekao je Dejan Plavišić, koji je u potrazi za odgovorima podigao kaznenu prijavu, više puta tražio objašnjenje u upravi Gradskih groblja i Holdinga te kontaktirao sve kojih se mogao sjetiti.

Od nadležnih institucija i dalje ni riječi

Dva nadgrobna spomenika koja su nestala zaštićeni su spomenici kulture koji se ne smiju micati bez dozvole Gradskog Zavoda za zaštitu spomenika, a u Općinskom sudu u Zagrebu su za Provjereno potvrdili da je rješenje o nasljeđivanju na osnovu kojeg je grobnica prenesena na drugu osobu krivotvorina. Oni nikad nisu izdali takav dokument.

Usprkos očitom, usprkos dokazima o kriminalnim radnjama, usprkos preminulima koji čekaju ukop – iz Gradskih groblja nema suvislog odgovora. Već treći put u zadnjih šest mjeseci reporterka Danka Derifaj pokušava dobiti odgovore i od njih i od Grada Zagreba o tome je li napravljena revizija upisa vlasnika grobnih mjesta te kako je moguće da su krivotvorinama oteti pravim vlasnicima.

U slučaju grobnice Radivojević-Plavšić nova vlasnica je bivša svekrva Ive Todorić, Jadranka Balent, koja je ekipi Provjerenog rekla da je njezin sin započeo preuređenje groba.

U slučaju Simić Vakanović, posrednik koji je preprodao grobnicu je pobjegao iz zemlje i ne mogu mu ući u trag. Od DORH-a do zaključenja priloga nije stigao dobili odgovor na upite, no u sva tri slučaja novi vlasnici ne pokazuju znakove dobre volje da ponište ugovore sklopljene na krivotvorinama.

Sugovornici Provjerenog ogorčeni su, razočarani i bijesni. Njihovi slučajevi nisu jedini – ekipa Provjerenog je neslužbeno doznala za njih sedam. Međutim, o povratu otetih grobnica od nadležnih institucija i dalje ni riječi.