Zbog prevare ne mogu je pokopati u njezin grob : "Baka je u špajzi na Mirogoju"

"Kako nekom tako nešto uopće može pasti na pamet?! Čula sam da se kradu auti, da se kradu stanovi, da se kradu torbice, ali da netko ukrade grob s precima, što je nekom sveto, a nekom financijski izvor, ne znam", pita se Emilija Simić Vakanović iz Rijeke.

"Informacija da mi nismo jedini me zgrozila, dapače i moja odvjetnica mi je tako rekla, me zapravo zgrozila jer ste zapravo suočeni s činjenicom da vam netko u obitelji može umrijeti i da ga nemate gdje pokopati i da ste zapravo bespomoćni, usprkos pravnoj državi, koja je u našem slučaju, po meni zakazala", kaže Željka Leskovac iz Zagreba.

Da, ovim dvjema ženama i njihovim obiteljima ukradena su obiteljska grobna mjesta na Mirogoju. Obitelji Leskovac čak tri, a otkrili su kad je već sve bilo gotovo.

"Situacija je bila takva da je baka bila bolesna, završila je u staračkom domu nakon što je dvije godine bolovala od demencije, i na kraju dobila koronu na gerijatriji i onda su je smjestili na Sveti Duh i ja sam išla po poštu u njezin stan gdje sam našla obavijest od Gradskih groblja da je baka ustupila svoja tri grobna mjesta gospodinu Pašiću i da mi nismo više korisnici groba, tj, ona", kaže Leskovac.

Šokirana, Željka Leskovac, koja je snaha vlasnice grobnih mjesta, prvi sljedeći radni dan se uputila u upravu Gradskih groblja kako bi provjerila o čemu se radi.

"I onda mi je ona preko stakla pokazala i ja sam vidjela da to nije niti prezime odgovarajuće, niti OIB, niti potpis. I vidjela sam da odostraga piše potpis javnog bilježnika i rekla sam dajte da ja onda, mislim ja sam odmah rekla da je to sve falsificirano, ali išli smo odmah zvati javnog bilježnika… Čovjek je rekao da je to falsificirano da on pod im brojem nema nikakvog ugovora", opisuje Leskovac.

Prijevara je bila jasna kao dan, kaže Željka, jer baka ne da nije imala namjeru prodati grobna mjesta koja su u obitelji više od 100 godina nego je već dala uklesati svoje ime na nadgrobni spomenik.

Upravo se to i dogodilo, baka je umrla, i već više od godinu dana, zbog prevare kojom su obiteljska grobna mjesta prepisana na drugu osobu, ne mogu je pokopati u njezin grob.

"Baka je, kako ja to volim reći u špajzi na Mirogoju, ja ne znam kako izgleda ta prostorija, mi smo je kremirali, ja postavljam pitanje što bi se desilo da je nismo kremirali, gdje bi je onda držali, da imamo leš godinu i pol dana, jer bi baka negdje onda bila u frižideru, pretpostavljam, pa eto bolja varijanta, ne znam, pa ne bi bila u špajzi nego u frižideru, ne znam, zgrožena sam", kaže Leskovac.



Urnu nisu mogli odnijeti kući, a njezino čuvanje su morali platiti gotovo dvije tisuće kuna.

Gotovo identična situacija dogodila se i obitelji Simić Vakanović, i oni su nakon nekog vremena shvatili da odjednom njihov grob više nije njihov.

Srećom, njima nitko nije preminuo pa situacija nije toliko grozna, priča ekipi Provjerenog Emilija Simić Vakanović koja se radi posla preselila u Rijeku. Grobno mjesto na Mirogoju koje je naslijedila, također je krivotvorenim ugovorom preneseno na drugu osobu. Kako prošle godine nije dobila uplatnicu za grobno mjesto, nazvala je Mirogoj i kazali su da je poslana na drugu adresu. To joj je i bilo sumnjivo pa je otišla na Mirogoj.

I imala je što vidjeti, kao u slučaju obitelji Leskovac njihov grob je krivotvorenim ugovorom prenesen na drugu osobu.

"Krivotvoreno je, znači, ugovor je krivotvoren, moj broj osobne iskaznice, moj potpis je krivotvoren, sve", kaže Simić Vakanović.

I ovdje je prevara vrlo jasna. Osim krivih podataka, lažni ugovor krivotvoren je kod javne bilježnice na dan kad Emilija nije mogla biti tamo.

"To je ovjereno kod javnog bilježnika u Varaždinu na dan kad ja nisam bila u Varaždinu, kad sam bila u Zagrebu u KBC-u", ističe.

Oba, ukradena, grobna mjesta se nalaze na tzv. atraktivnim lokacijama, u središtu Mirogoja, tik do groba Franje Tuđmana.

U oba slučaja, cijelu situaciju blokira i činjenica da ne samo da su grobovi krivotovorenim dokumentima preneseni na druge osobe, već su ga te druge osobe ustupile ili prodale trećim osobama koje sada imaju pravo korištenja grobova.

Simć Vakanović kaže kako je na sudu vidjela tu gospođu koja je kupila grob i ona kaže da je isto oštećena.

"Tragedija je zapravo da je cijeli ugovor falsificiran i da je preprodan i da sljedeći kupac, dakle, prvi kupac, čovjek koji je falsificirao ugovor je priznao da je falsificirao i podignuta je optužnica protiv njega, a gospodin Čilaš koji je sljedeći kupac ne želi odustati od groba, iako smo ga upozorili i odmah smo ga kontaktirali i rekli da u dobroj namjeri da ako nije platio grob neka ga i ne plati jer baka sigurno ne bi prodala grob, u krajnjoj liniji baka se i upisala na grob, čovjek je rekao dobro, i nije pokazao nikakvu empatiju i spustio slušalicu", rekla je Leskovac.

Grob Željkine obitelji od osobe koja je priznala krivotvorenje ugovora je kupio Vinko Čilaš, bivši suvlasnik Pan-Peka.

Isti odvjetnički ured zastupa obje naše sugovornice. U jednom slučaju onaj tko je krivotovorio ugovore je priznao prevaru, a u drugom mu sud ne može ući u trag. Oba su kako smo rekli, prenijela ili prodala grobove.

"Svi ovi daljnji prijenosi i ustupi, ti ljudi vam se vade na povjerenje u javne knjige, jer se povezuje sa zakonom o zemljišnim knjigama, odnosno na povjerenje u očevidnik, jer taj netko tko je njima upisao grob je zapravo upisan u taj očevidnik i oni tvrde da su kupili u dobroj vjeri", kaže odvjenica Draženka Buntak.

U zapisnicima suda se spominju dvije brojke 80.000 kuna i 80.000 eura, no koliko je točno platio za grob nismo uspjeli doznati od Čilaša, koji se u konačnici javio na telefon, ali nije htio razgovarati na ovu temu te je poklopio slušalicu.

"Prvi kupac je priznao i čovjek je, dapače, nije se uopće branio i dobili smo dogovor na tužbu da se sve priznaje, dignuta je optužnica po tri točke. I to su predali na DORH, dakle, DORH je skoro nepunih šest mjeseci ostavio da to stoji u ladici negdje ne znam gdje, iako sam ja kumila i pisala da imamo baku koja je mrtva i koju ne možemo pokopati", kaže Željka reporterki Provjerenog Danki Derifaj.

U slučaju Emilijine obiteljske grobnice sada je vlasnica Nataša Šprem.

U telefonskom razgovoru njezin otac ekipi Provjerenog je rekao da su je kriminalci prevarili i da je grobno mjesto kupila ni kriva ni dužna. Zamolili su ga da se ona povratno javi, da čujemo njezinu stranu priče, ali do zaključenja priloga nije nazvala.

Odvjetnica Buntak ističe kako se prema Zakonu o grobljima za grobna mjesta mogu samo prenositi prava korištenja, a u ovdje se radi o tome da je netko platio za ta mjesta.

Emilija je kaznenu prijavu predala prije gotovo godinu dana, Željka i nešto više od toga. Obje su podignule i građansku tužbu.

"Ja sam trenutno nigdje jer ne mogu dobiti niti zabranu korištenja tog groba od treće strane niti mogu pravno riješiti natrag svoje vlasništvo", kaže Simić Vakanović.

"Sljedeće što sam napravila je da sam odmah tražila da se obustavi, da se uvede privremena mjera da je to sve falsificirano i da idem iz ovih stopa na policiju. Tamo sam dala izjavu, oni su napravili zapisnik. Dakle, to je bilo u trećem mjesecu 2022., sad je šesti mjesec 2023. naša baka još uvijek nije pokopana, prošlo je godinu dana skoro, 10.4. je bila godišnjica", kaže Leskovac.

"Dosta toga ovisi o kaznenom postupku, dakle, i kazneni postupci su pokrenuti, svi su negdje u fazama istrage, tako da puno bi bilo lakše da je kazneni negdje u daljnjem tijeku postupka, eto, bili bi jako sretni da je i dovršen", kaže odvjednica i dodaje kako se zasad provode neke radnje i vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati.

Iz DORH-a do zaključenja priloga nisu odgovorili što se zbiva s ovim slučajevima. Iako se radi o različitim ljudima koji su izveli prijevaru, sugovornice Provjerenog vjeruju da se radi o organiziranom kriminalu. Po podacima na osnovu koji su krivotvoreni ugovori, jasno je da ih je morao ustupiti netko iz Gradskih groblja, tvrde.

Leskovac kaže da osim njihovih, postoji još sedam slučajeva.

Iz uprave Gradskih groblja nisu odgovorili niti na jedno pitanje Provjerenog, rekli su da ne mogu davati izjave jer je kriminalistička istraga u tijeku.

Još uvijek niti jedna niti druga ne mogu do svojih obiteljskih grobnica, koje ne smiju niti održavati, obzirom da je formalno spor nad njima u tijeku.

Ova bizarna priča, zapravo tragedija, još uvijek na vidiku nema rješenja. Neosporno se radi o ozbiljnom kriminalu koji se ne bi mogao događati bez pristupa očevidniku grobnih mjesta. Ono što jest nepoznanica je zašto Državno odvjetništvo tome još uvijek nije stao na kraj.

