Nepokretna i sama, Dubravka je u bolovima gotovo umrla dok je čekala pomoć: "Ona ipak sama mora potaknuti, ne možemo mi sad ležati da padaju pečeni piceki s neba"

Zvala je Dubravka Tomašković liječnika, žalila se na bolove. Liječnik je došao i naplatio dolazak. Jer Dubravka, koja je netom prije ostala bez posla, isto je tako ostala i bez zdravstvenog pa je zvala socijalnu radnicu koja isto nije pomogla riješiti problem osiguranja. Zašto?

Ekipa Provjerenog otišla je provjeriti u lokalni ured socijalne skrbi. Isti dan kad su bili tamo, sve se nekim čudom riješilo. Samo nekoliko sati poslije - Dubravku je odvela hitna. Tek onda je uslijedio šok. Ustanovljeno je da ne može hodati od golemog karcinoma. Otišla je u bolnicu 5 do 12, a što da nije? Što da se dogodilo najgore?

"Puno puta si mislim bolje da me nema, bolje da me nema", rekla je Dubravka kroz plač.

Što natjera čovjeka na ovakve teške riječi? Očaj koji je uslijedio zbog činjenice da je izgubila zdravstveno osiguranje.

"Gospođa Tomašković ipak sama mora potaknuti, ne možemo mi sad ležati da padaju pečeni piceki s neba", rekao je njezin liječnik Ivica Cvetković.

A ona se od bolova tjednima ne može pomaknuti. Socijalna radnica koja je povremeno obilazila također ju je vidjela u ovom stanju. No, Dubravka pomoć nije dobila. Tek poslijepodne, nakon snimanja – završila je u traumi.

"Napravljena joj je magnetska rezonanca gdje se vidjelo da se radi o nekakvom malignom procesu koji je pritiskalo leđnu moždinu, što je zahtijevalo hitnu intervenciju", poručio je Stjepan Dokuzović, Klinika za traumatologiju Zagreb.

Bilo je doslovno pet do 12. Da je ležala još malo, tko zna što bi se dogodilo. Prije nekoliko mjeseci 55 – godišnja Dubravka je hodala. U trenutku kada su je posjetili nije mogla pomaknuti veći dio tijela. Što joj je - mjesecima nije znala.

"Ona je mene zvala da ju je presjeklo u križima da ne može doći k meni i onda sam ja vidio da ona nema zdravstveno osiguranje", kazao je Cvetković.

Nema zdravstveno, ali ni novac da ga sama plati. Jer živi od 150 eura na mjesec koliko dobije pomoći od grada i zajamčene minimalne naknade, a zdravstveno stanje joj se ubrzano pogoršavalo.

"Moja kičma je bila zdrava, nije me boljela nikad. Ja hodam i najedanput padnem na koljena na pločice, jednostavno padnem. Sve sam si normalno stukla, ali bol nisam osjetila, uopće", istaknula je Dubravka.

"Hodala sa jedan dan prije tri mjeseca držeći se, teško. I drugo jutro se probudim, više ne mogu uopće stati na noge", dodala je.

Liječnik kaže da je njegovu pomoć prvi put potražila 22. kolovoza. U posljednjih sedam godina kao pacijentica kod njega je bila svega pet-šest puta. Nije bilo potrebe.

Sve dok najednom nije počela gubiti kontrolu nad svojim tijelom. Budući da nije imala zdravstveno osiguranje, kućni posjet joj je naplatio.

"Rekla sam - ja vam nemam više, imam 30 eura i to je sve što imam u životu. Imam 20 cijelo i imam sitno. On mi kaže daj 25. Ja mu brojim novčiće, kaže - dobro daj 20. Rekla sam molim vas račun, on kaže da to ne postoji, ali ako treba ja ću ga izmisliti", izjavila je Dubravka.

Dubravka je korisnica centra za socijalnu skrb. U sustavu je povremeno više od 30 godina. Iza nje je problematičan brak, jako narušeni obiteljski odnosi. Moglo bi se reći da je u životu više imala nesreće nego sreće.

Trebala se za zdravstveno sama pobrinuti i dalje tvrde u centru za socijalnu skrb.

