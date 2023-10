Specijalizantica joj dala injekciju koja se daje nakon spontanog pobačaja. Uskoro je uslijedio šok: "Vidjeti da ti je dijete živo i onda ga opet izgubiti..."

Stotine pitanja, sreća, ali i strepnja što će se dogoditi. Mlada žena poslana je kući, gdje je već sljedeći dan pobacila! Je li prekidu trudnoće presudila injekcija koju je primila na prvom pregledu u bolnici? I zašto se specijalizantica odlučila na taj korak bez konzultacije sa starijim kolegama?

Bračni par iz Zagreba otad traži odgovore od bolnice i ministarstva! Od traume koju su proživjeli prošlo je šest mjeseci, a oni kojima su postavili pitanja - i dalje šute. Više donosi reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.

"Netko je meni uništio život, meni, mojoj obitelji. Meni je to beba, nekom možda nije, željno iščekivana beba, termin mi je bio sad za mjesec dana. Želim da netko odgovara za to jer to nije mala stvar što mi se napravilo", rekla je Maja Glazer Turčić.

"Mi ne bismo htjeli da se nikome dogodi to što se nama dogodilo. Biti trudan i dva puta u dva tjedna imati spontani pobačaj, zapravo prvo imati spontani, pa vidjeti da ti je dijete živo i onda opet nakon toga izgubiti dijete", dodao je Tomislav Turčić.

Umjesto kolijevke i priprema za dolazak prinove, suze. Umjesto sina u naručju, borba sa sustavom da priznaju odgovornost.

Planirali su drugo dijete. Njihova trogodišnja kći radovala se dolasku brata ili sestre. Maja je uspješno ostala trudna, prva dva ultrazvuka nisu ukazivala ni na kakav problem, a onda je na početku trećeg mjeseca trudnoće iznenada prokrvarila. Otišla je na hitnu u Petrovu bolnicu.

"U hitnoj me preuzela doktorica, prvo je napravila pregled instrumentima, a onda je krenula raditi ultrazvuk. Gledajući ultrazvuk koji je okrenula sebi da ja ništa ne vidim, nije ništa našla i rekla je da sam nažalost izgubila bebu i da je očito sve izišlo van. Rekla je da će mi dati injekciju da se što prije maternica vrati u prvobitno stanje i da sve što je ostalo iziđe van", objasnila je Glazer Turčić.

Tu konačnu odluku da joj da injekciju kako bi potaknula kontrakcije maternice i brzi povratak u prvobitno stanje donijela je specijalizantica. Samostalno, bez konzultacije i supotpisa glavne liječnice, a Maja u tom trenutku nije imala razloga sumnjati u njezino znanje i stručnost. Dva tjedna poslije, na kontrolnom pregledu kod njezine liječnice uslijedio je šok.

"Ginekologinja je problijedjela, okrenula mi je ekran, a ono moja beba u maternici, živa, pustila je otkucaje srca, znači srčeko radi. Ne mogu opisati kad je okrenula ekran, to dijete kao da me vidjelo, počelo je mahati rukicama i nožicama. Mojoj sreći nije bilo kraja", ispričala je Glazer Turčić.

No sreća je bila kratkog vijeka. Sutradan je osjetila velike bolove.

"U tom trenu dogodilo se to da smo ovaj put stvarno izgubili dijete. Ne znam s kojom sam snagom uspio uzeti to dijete, svoju ženu u bolovima i otići u bolnicu", poručio je Turčić.

"To su bili takvi grozni bolovi da ja to ne mogu opisati. Uputili smo se u bolnicu na hitnu, kad smo došli, tamo nas je cijeli tim doktora čekao. Došla sam na pregled i tad su mi apsolutno sve napravili, od pregleda, drugog mišljenja do svega, tad je bilo sve kako je trebalo biti prvi put. Naravno, bebe više nije bilo i uputili su me na kiretažu", kazala je Glazer Turčić.

Čudili su se, kaže Maja, svi liječnici s kojima se u idućim tjednima susrela gledajući povijest bolesti i snimku s ultrazvuka koji je na kobnom pregledu napravila mlada liječnica.

"Odlučio sam, budući da je ona bila emotivno i fizički u jako lošem stanju, obratiti se kome god mogu da mi pomogne u ovoj situaciji, da se dozna šta je bilo toga kobnog dana, što je ta specijalizantica loše napravila, što je krenulo tog dana po zlu. Obratio sam se Ministarstvu zdravstva, liječničkoj komori, kontaktirao sam odvjetnika", rekao je Turčić.

Tužili su bolnicu za duševne boli. Bolnica ih je uputila na naplatu štete od osiguravateljske kuće. No još ni centa nisu dobili. Što su tim potezom zapravo poručili? Možemo nagađati, jer i oni i ministarstvo o svemu šute.

