Zaposjeo biser prirode i počeo naplaćivati ulaznice: "Postavio je bodljikavu žicu! Da nisam imao svjetlo na glavi, cijeli bih se rasjekao"

Tik do Štrbačkog buka ekipu Provjerenog dočekao je čovjek koji tvrdi da je to njegovo vlasništvo. Turistima naplaćuje ulaznice, na prilaz je postavio ploču Nacionalni park Una, na stijenu mramornu ploču s nazivom parka koji je sam izmislio.

Ekipi Provjereno pokušao je zabraniti snimanje jer im on nije dao dozvolu, kako je rekao.

Za samoproglašenog vlasnika svi znaju. Prijavljivan je policiji, općini, državnom inspektoratu. Kako mu sve to polazi za rukom godinama, donosi Danka Derifaj.

Na rijeci Uni, samoj granici Republike Hrvatske, granici Europske Unije. Na sredini je visok 24 metra, jedan od najljepših europskih slapova - Štrbački buk.

Pročitajte i ovo Vlasti zabranile okupljanja U sukobima u Berlinu ozlijeđena 64 policajca, prosvjednici napadali i novinare: "Ovo je vjerski rat"

Gospođa koja je dočekala ekipu Provjerenog tvrdi da je to privatan posjed. "Kako vi to ovako upadate i od mene tražite nešto? Od kuda vi znate da je ovo javni prostor, na osnovu čega?", upitala je.

Žena koja nam je zabranila snimanje i njezin suprug Zdenko Matešić su razlog zašto smo došli. Pozvali su ih mještani koji kažu, oni su jednostavno zauzeli prilaz slapu.

"Uzurpirano je, to znaju svi mještani Donjeg Lapca, to zna općina, zna policija, to zna Državni inspektorat koji sam na moju inicijativu zvao…oni su rekli, e on to ne smije raditi, a ja sam pitao tko to da njemu kaže", rekao je Vinko Selak, predsjednik Ribolovnog društva.

"Preko puta je zategao bodljikavu žicu, i ja kad sam se vraćao iz ribolova, srećom pa sam imao onu bateriju na glavi pa sam je primijetio, da je nisam imao ja bih se sav sasjekao na bodljikavu žicu. Ja sam to prijavio na policiju, i dečki su došli i naredili mu da makne tu žicu", ispričao je Duško Blanuša, ribar.

Pročitajte i ovo Dobio još jednu titulu Milanović postao počasni čuvar dvorca: "Dirnut sam. Što god da kažem, neće biti dovoljno"

Kako navode policija ga svako malo posjećuje, no do zaključenja priloga iz PU ličko-senjske nisu odgovorili.

Situaciju kakvu opisuju mještani doživjela je i ekipa Provjerenog kad se pokušala približiti Štrbačkom buku. Čim ih je ugledao i Matešić nam je, kao i njegova supruga, zabranio snimanje.

Zdenko Matešić inzistirao je i nakon 45 minuta rasprave da nam samo on može dati dozvolu za snimanje na ovom otvorenom prostoru uz rijeku, u samoj prirodi. Mještani su nam rekli kako smo dobro prošli ako nismo ništa morali platiti.

"Naplaćuje ulaz, naročito ako su strani državljani. Najprije je naplaćivao pet eura po grupi, sad je počeo naplaćivati pet eura po osobi, a domaćima koji su građani Hrvatske naplaćivao je po tri eura", poručio je Blanuša.

Strane turiste koji su ovdje možda platili ulaz dočeka ploča s natpisom NP Una Mamea park, iako je Nacionani park Una s druge strane granice u BiH. Dočeka ih i mramorni natpis stavljen na stijenu - Una Mamea Park Arboretum, koji se reklamira i na društvenim mrežama.

Pročitajte i ovo Dva oštećenja Drama na sjeveru Europe! NATO u niskom startu, u slučaju sabotaže kreće odlučan odgovor

"Rezultat svih naših, ajde slobodno ih mogu nazvati vapaja prema institucijama koje su zadužene da riješe taj problem je nula. Nema nikakve reakcije. Naravno da smo mi konsternirani nakon svega toga i postavlja se pitanje da li netko stoji iza svega toga", istaknuo je Mićo Martinović iz Udruge avanturističkih sportova i raftera.

Prostor uz samu rijeku Unu na tom potezu u vlasništvu je HŽ infrastrukture koje je odlukom Vlade brigu o tom djelu pruge prepustila BiH. Tako su i nama odgovorili tvrdeći da nemaju saznanja o Matešićevim aktivnostima.

Do zaključenja priloga Zdenko Matešić nije pokazao niti jedan od tri tisuće dokumenata koliko kaže da ih ima kojima može dokazati svoje vlasništvo nad ovom prirodnom ljepotom.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr