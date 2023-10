Bračni par otišao na medeni mjesec, ubili ih u nacionalnom parku: Spalili su im automobil

Par na medenom mjesecu i njihov vodič ubijeni su u terorističkom napadu u nacionalnom parku u Ugandi.

Policija je rekla da je troje ljudi ubijeno te da je njihovo vozilo spaljeno u Nacionalnom parku kraljice Elizabete.

Policija traga za pripadnicima pobunjeničke skupine Savezničkih demokratskih snaga (ADF) za koje se sumnja da su odgovorni za napad.

Predsjednik Ugande objavio je da su turisti bili iz Velike Britanije i Južne Afrike, dok je vodič bio Uganđanin. Obiteljima ubijenog para Visoko povjerenstvo Ugande u Ujedinjenom Kraljevstvu pružiti će potporu.

"Zabilježili smo kukavički teroristički napad na dvoje stranih turista i Uganđanina u Nacionalnom parku kraljice Elizabete", rekao je Fred Enanga, policijski glasnogovornik.

