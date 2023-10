Popularan hobi u sve više urbanih sredina: "To mi je nekakva aktivnost koja mi služi kao ispušni ventil, to je droga"

Reporterka Provjerenog Maja Medaković donosi priču o ljudima, ali i trendu koji je pravom srećom "zarazio" sve više ljudi. Koji su shvatili da kopanje i sadnja nisu samo korisni za džep već i za ono danas možda i najpotrebnije - rješavanje stresa.

Na modrom nebu iznad Zagreba niti oblačića, a ispod… Ni buka ni gradska vreva, nego vrt. I zvuk koji je za Marijanu najbolja terapija.

"To mi je nekakva aktivnost koja mi služi kao ispušni ventil, za opuštanje. Ako se radi s motikom, postoji neki rezultat, dobije se nešto na kraju, pa je onda to nešto korisno, možemo reći. Dobar je osjećaj, da, u svakom slučaju", rekla je Marijana, urbana vrtlarica.

Ali nije uvijek bio. Marijani, inače sveučilišnoj profesorici koja je odrastala na Pašmanu, vrt i vrtlarenje daleko su od najdraže uspomene iz djetinjstva.

"Morala sam pomagati roditeljima, pa mi je to ponekad bilo i naporno. Neki su se kupali, a ja sam morala vrtlariti, tako da su mi to skoro bile traume", poručila je Marijana.

Sada i ne pomišlja da nakon posla ode na kavu u centar grada jer je svega nekoliko kilometara od Jelačić-placa čekaju njezine gredice. "Imam sad trenutačno paprike, blitvu, mentu, kupus, raštiku, ovo su tu sad ostaci graha, onih mahuna", objasnila je.

Ima tu i peršina,, i rajčica, i cikorije, a sve raste na gradskom zemljištu od gotovo 1000 kvadrata koje su stanovnici Prečkog okupljeni u EKO ekipu sami iskrčili, očistili od smeća i podijelili na parcele, njih ukupno četrdesetak. "Ja sam od početka, to je već deset godina da tu vrtlarim", poručila je Marijana.

Za 10 eura godišnje, ali bez upotrebe umjetnih pesticida i gnojiva, svoje povrće tu uzgajaju umirovljenici, obitelji s malom djecom i entuzijasti koji žele znati kakvu hranu jedu.

"Ja pijem smoothie najviše zbog tog zelenja, zbog tih nutrijenata", istaknula je Ivana Marketin, urbana vrtlarica.

Obične tegle za cvijeće prije nekoliko su godina, kaže, odlično poslužile za početak onoga što će postati jedan od najpoznatijih balkona na društvenim mrežama. Zapravo Ivanina vrta na četvrtom katu zgrade na zagrebačkoj Peščenici. I sve to na manje od dva četvorna metra.

"Ja kad izađem na taj vrt, nisam svjesna da je on toliko malen. Imam osjećaj kao da imam kuću i kao da sam izišla na svoj veliki vrt", napomenula je Marketin.

Sve je, kaže, stvar perspektive, izbora kako želiš gledati na stvari.

"Ja kad imam neku viziju, ne vidim ograničenja, ja samo gledam kako ću to napraviti", kazala je.

Ova sad već iskusna urbana vrtlarica o vrtlarenju, priznaje, nije znala ništa. Ali kada se u njemu okušala prvi put, nije mogla stati.

"Kad ti vidiš da iz te sjemenke, iz tog ničega nastane nešto, to je vrlo uzbudljivo, to je zaista adrenalin. Nakon svake uzgojene biljke mislim da je to bio izazov kako uzgojiti neku drugu, kako pokoriti nekakvog neprijatelja, kako riješiti neki novi problem koji se pojavio u uzgoju. Eto, jednostavno, to je izazov svoje vrste. To je droga", rekla je Marketin.

Jedna je ekipa u najboljim godinama navučena na smijeh i dobru zezanciju. Pod sjenicom u varaždinskim Čudesnim vrtovima roštilj i kesteni peku se barem jednom tjedno. Od povrća im, šale se, još bolje uspijevaju međuljudski odnosi.

"Pa, to nam je i cilj, da se zabavljamo, ne svađamo se, svi smo složni, pomažemo jedni drugima, razmjenjujemo povrće. Ako meni naraste paradajz, njoj paprika, zamijenimo se", dodala je Blaženka Knor.

Kada je prije 11 godina grad Varaždin prvi u Hrvatskoj gradsku zemlju odlučio podijeliti na parcele, tj. vrtove i ponuditi stanovnicima u najam, Knorovi i Cerovečki bili su među prvima.

"I mi smo došli ovdje prvi put s jednom malom motikom i svi su nam se smijali. Tada smo mi došli obrađivati vrt kao da smo s Marsa pali", ispričala je Knor.

Znanja i iskustva nisu imali, ali volje nije manjkalo. Blaženki, inače gradskoj puci koja u vrt kročila nije, san je bio mirovinu provoditi upravo tako.

"Najveći mi je užitak kad je zemlja topla nešto saditi. Onaj osjećaj topline zemlje, to mi je, to mi je najveći užitak", istaknula je.

Koronu i lockdown, kaže, nisu ni osjetili upravo zahvaljujući vrtu, a tri kilometra od centra grada do vrtova koje obično prijeđu biciklom i redovito okopavanje gredica još ih drže u top-formi.

