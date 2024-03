Neki su odvozili po malo, neki utovarivali bagerima... sve dok nije nestalo dvije trećine brda: "To je sve na otvorenom"

Neki su odvozili po malo, neki utovarivali bagerima i kiperima sve dok nije nestalo dvije trećine brda. Govorimo o tisućama kubika šljunka. Kad je INA na lokaciji stare bušotine u Međimurju istovarila nekoliko tisuća kubika šljunka, počela je besramna krađa koja se odvijala mjesecima i zabrinula radnike te kompanije. Kažu, prijavili su nadređenima, ali ništa se nije dogodilo. Štoviše, krađa se nastavila.

"Jedan je radio s bagerom i kamionom. Došao je s kamionom, natovario se, odvezao, došao nazad, natovario, odvezao", ispričao je jedan od zaposlenika INA-e novinarki Provjerenog Jeleni Rastočić.

Jedan od zaposlenika je čak jednom prilikom prišao otvorenom bageru, no nije vidio kome pripada. Nije bilo ni registarske pločice.

Unatoč prijavama zaposlenika, do prije mjesec dana iz kompanije ništa nisu poduzimali.



Da šljunak nestaje, svjedočili su oni koji žive s druge strane ceste.



"Kak ne bi vidio bgere. Trajalo je to danima, mnogo"; rekao je stanovnik naselja Sitnice Tomo Tomić, a na pitanje novinarke zna li tko je vozio odgovara: "Pa dobro, zna se već unaprijed tko je odvozio, ja im neću imena spominjati, ja sam znao unaprijed."



Koliko ga je bilo, jasno se vidi i na snimkama koje je zabilježio satelit. Zaista je vidljivo da je brdo šljunka danas dva puta manje. Po dolasku na teren, tražeći nekoga od mještana, oni sami uputili su ekipu Provjerenog na Milorada Mihanovića, inače gradskog vijećnika i predstavnika romske nacionalne manjine. Kaže, događalo se to sve na očigled. Nitko nije ni pokušavao skriti da uzima nešto što mu ne pripada.



"To se nije dešavalo u noći, nego po bijelom danu. Bili su ljudi koji nisu s područja tu, mislim sve ljude iz grada ja osobno i poznajem, ali sad kad su dolazili bile su i ZG tablice i svašta nešto", objasnio je Milorad Mihanović..

Da je bilo i građana koji su sudjelovali u krađi, nije tajna, ali tvrdi – nemoguće da su oni odgovorni za nestanak nekoliko tisuća kubika.

Šljunak je stajao više od dvije godine. Sve do kolovoza kada je Mursko Središće pogođeno velikom poplavom. Gradonačelnik Srpak odlučio je zatražiti pomoć INA-e.



"Kad se voda povukla, ostale su jako velike štete i mi smo onda kontaktirali INA-u. Uglavnom bilo je rečeno da zbog hitnosti, da si uzmemo što trebamo i saniramo ono što trebmo", rekao je gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak..

Zaposlenik INE koji je svjedočio razgovoru tvrdi da je usmeno odobreno deset kamiona. I sam gradonačelnik u telefonskom razgovoru koji je prethodio snimanju je rekao da je tražio deset - dvadeset kamiona. No, kada je stao pred kameru, količina se promijenila. Počeo je spominjati 50 kamiona.

Do zaključenja ovog priloga odgovor INA-e Rastočić nije dobila. Neslužbeno je doznala da su za ovaj slučaj saznali tek nedavno, pokrenuli su internu istragu kako bi utvrdili sve okolnosti oko spomenutog događaja pa će nakon što je provedu moći iznijeti više pojedinosti.

Šljunak za grad Mursko Središće je od tamo prevozila tvrtka gradnja Žganec, što vlasnik Branko potvrđuje. I prijevoz mu je, kaže, uredno plaćen.



Ipak, ukupna količina koju je s ovog mjesta uzeo grad, daleko je manja od one koja nedostaje, kažu i gradonačelnik i Žganec. Pitanje je tko je uzeo ostatak?

INA je navodno u fazi interne istrage kako bi utvrdili kako im je doslovno pred očima nestao šljunak. Kao građanin, gradonačelnik, saborski zastupnik vladajuće stranke, vidio je i Srpak da se brdo materijala, za koji je znao da je u vlasništvu naše nacionalne kompanije, drastično smanjuje, ali mu kaže, nije palo na pamet to nikome prijavljivati.

"To je sve na otvorenom, sad da li netko subotom, nedjeljom, po noći, ujutro rano, sumrak, ne znam. Znači otvoreno, što je otvoreno za one koji trebaju - prigodno. Njihov šljunak, oni vode brigu o njemu i ja sad tu nemam šta drugo za reći", zaključio je Srpak.

Koliko god se ova nestala količina činila nebitnom ili malom, kada se samo otprilike, dio koji nedostaje preračuna u novac, riječ je o nekoliko desetaka tisuća eura. Prema kaznenom zakonu bila bi to šteta velikih razmjera za koju je zapriječena kazna od jedne do deset godina zatvora.

