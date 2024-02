Boji li se Plenković izbora? Oporba bijesni jer ne znaju kad će biti: "Građane hrvatske je sveo na babu Vangu"

Oporba priželjkuje izbore čim prije, a skandaloznim smatraju da vladajući ne žele najaviti kada će se oni točno raspisati.

"Ako se Sabor planira raspustiti 22. kao što vi sada spominjete onda je van svake pameti i potpuno skandalozno da mi to sada tri tjedna prije ne znamo", komentirao je Peđa Grbin, šef SDP-a.

"Plenković nije želio tj. ne želi komentirati da nije želio raspusti sabor, meni to upućuje na to da se oni izbora boje i da kalkuliraju do zadnjeg trena jer se vidi da ni ljudi iz HDZ-a ne znaju kad su izbori", rekla je čelnica stranke Možemo Sandra Benčić.

"Građane hrvatske je sveo na babu Vangu koja bi se trebala baviti nekakvim proročkim sposobnostima, ja nisam niti ona niti Kasandra. Izbor bi trebali bit što prije zato što građani imaju pravo na izvjesnost u izbornom procesu", smatra Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica iz stranke MOST.

