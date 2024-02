Ukradeno 306 metara cijevi iz centra grada: "Sad će se sigurno odugovlačiti još par mjeseci"

Drska krađa u Karlovcu. Nepoznati počinitelji posljednja su dva mjeseca s otvorenih gradilišta u središtu grada krali plastične cijevi.

Izvođač radova tako je ustanovio da su mu malo po malo odnijeli čak 306 metara. Središte Karlovca posljednjih je mjeseci veliko gradilište jer se u potpunosti obnavlja stara gradska jezgra, odnosno karlovačka Zvijezda. Istraga traje, a građani se nadaju kako krađa neće dodatno oduljiti radove.

"Mislim da ne bi trebalo, izvođač je prijavio to, u konačnici mi imamo informacije koje imamo od policije, ali ne očekujem da to uspori radove", rekao je Damir Mandić, karlovački gradonačelnik.

"To je sad još samo jedan kotačić koji je vjerojatno stao pa će se na to nadovezivati sve drugo, tako da vjerojatno će to odugovlačiti još sigurno par mjeseci", poručila je Sanja.

"Budući da većina novaca dolazi iz Europske unije, oni imaju svoje neke rokove tako da ipak mislim da će se to srediti u tim zadanim okvirima", dodao je Vlado.

