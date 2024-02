VIDEO One haraju zagrebačkim autobusnim kolodvorom: "Ovo je neizdrživo. Bahate su. Ako ih ulovite, psuju i vrijeđaju"

Gotovo svi koji rade na autobusnom kolodvoru u Zagrebu znaju da njime hara grupa džeparki. Djelatnici pekarnica, konobari, vozači, putnici - svi nam kažu da je problem postao neizdrživ. Osim što kradu, izrazito su bahate i bezobrazne, dodaju. Kad ih netko i ulovi na djelu, psuju i vrijeđaju. Osim ako je policajac u blizini, onda bježe.

Nitko od sugovornika nije želio stati pred našu kameru, no svi silno žele da se nešto učini kako bi se problem riješio.

"Ima ih puno. Cijela grupa. Njih 7 do 8", rekao nam je jedan vozač autobusa te dodao kako ih vidi svakoga dana. Drugi nam je pak kazao da ih je primijetio barem 12 i također ih viđa svakoga dana.

Glavna su im lokacija dolazni peroni, jer tamo s vanjske strane nema kamera. U toj gužvi, kad svi izlaze iz autobusa, mogu se lako ubaciti među putnike, krasti i bježati.

"Godinama vozim istu relaciju. Svaki dan sam u Zagrebu, i one su svaki dan ovdje. Ovo je već neizdrživo. Nešto se mora poduzeti da se ovaj problem riješi. Kad putnici izađu iz autobusa, dođu među njih i onda jedna od njih trkne nekoga da mu ispadnu stvari ili da se stvari iz torbice prosipaju, druga se pravi da pomaže i skuplja stvari, pa ih doda trećoj, koja bježi, dok četvrta drži stražu", opisao nam je vozač koji je sam došao do nas kad je primijetio da istražujemo kako i gdje operiraju džeparke.

Isto su nam potvrdili i drugi vozači. Ističu da su im na meti najviše stranci, a najčešće operiraju u popodnevnim satima kad ima najviše dolazaka autobusa i putnika.

"Neki dan su jednoj Britanki uzele sve", kazao nam je vozač.

I u nedjelju je bila krađa - netko je ostao bez 700 eura, neslužbeno doznajemo.

Prazne novčanike i torbe često odbace bilo gdje.

"U prostoru za prtljagu jednom sam pronašao prazni novčanik. Ispraznile su ga i odbacile", kazao nam je jedan vozač.

Potrebno više kontrole

Na kolodvoru dežura i policija, no samo je jedan policijski službenik u smjeni. On ili ona ne može biti na svim mjestima u isto vrijeme, pa kradljivice već znaju i njihove smjene i gdje se kreću. Uostalom, kažu nam sugovornici, dobro su uigrane i organizirane. Dvije uvijek drže stražu, po jedna sa svake strane kolodvora, i kada primijete policiju, dojavljuju drugima pa sve pobjegnu. Ponekad ih policija i ulovi u bijegu, ali ne može im ništa ako ih ne ulove s ukradenim stvarima. Kad ih pak ulove u krađi, završe iza rešetaka, ali brzo su i vani. Neslužbeno doznajemo da imaju i odvjetnika koji odmah reagira kada ih policija uhvati.

Upravi autobusnog kolodvora poslali smo upit u čijoj je nadležnosti postavljanje kamera na dolazne perone te koje sigurnosne mjere su na snazi kako do ovakvih situacija ne bi došlo, no do objave ovog članka nismo dobili odgovor pa ćemo ga objaviti po primitku.

Autobusni kolodvor "rak-rana" Zagreba

Iako nam na terenu svi potvrđuju da je autobusni kolodvor "rak-rana" Zagreba zbog svakodnevnih krađa, zagrebačka policija nam je kazala kako nije upoznata sa sustavnim krađama na toj lokaciji, no ove godine, kažu, policija je primijetila tri ženske osobe u krađi na dolaznom peronu 6. siječnja.

Tada su se tri žene, u dobi od 24, 33 i 36 godina okomile na 69-godišnjakinju kojoj su ukrale etui s dijoptrijskim naočalama i novčanik. Dvije mlađe žene tijelima su zaklonile 69-godišnjakinju, kako ostali putnici ne bi vidjeli što se događa, dok je najstarija iz njezine torbice krala stvari. Policija je tada uhvatila i uhitila 24-godišnjakinju i 33-godišnjakinju, a treća kradljivica im je pobjegla.