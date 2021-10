Vidjeti prosjakinju s malim djetetom ili čak bebom nije novost sa zagrebačkih ulica. No, nakon što je prosjak iz Knina kažnjen uvjetno na 15 dana zatvora i mora vratiti 60 kuna koje je isprosio, Provjereno istražuje - o kakvom se kršenju zakona radi i što na to kažu osobe uhvaćene u prošnji s djecom.

''Ja znam da je to kazneno djelo i bila sam u policiji. Šta mi može policija? Napišu mi kaznu i puste me i to je to'', odgovorila je reporterki Emi Branici žena kojoj je prišla dok je prosjačila s djetetom.

''Nije lako riješiti ovaj problem. Policija ne može uvijek biti u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali se može obratiti posebna pažnja na određene lokacije i određenim organiziranim akcijama doći do djece kojoj je nužna pomoć… Naime, mi ne smijemo odustati od te djece'', kaže Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Prema statistici iz 2020. godine zabilježeno je svega pet slučajeva djece uhvaćene u prošnji i pravobraniteljica smatra kako je riječ o vrlo nerealnoj statistici, no ono što je uistinu poražavajuće jest da statistika o odraslima uhvaćenima s djecom u prošnji - ne postoji.

Da je zaštita djece odgovornost cijelog društva, javnih politika i države, smatra profesorica Olja Družić Ljubotina s Pravnog fakulteta u Zagrebu. ''Imamo dvostruke standarde kada se radi o djeci, bit ću vrlo otvorena, romske nacionalne manjine i djeci koja nisu romske nacionalne manjine ili su većinskog naroda.

Jer nekako mislimo, evo to je kod njih neka tradicija, dakle to je nešto što je kod njih uvriježeno i zapravo više na to ne reagiramo niti mi kao građani, a često puta niti institucije jer znaju isto tako reći, 'ah dakle to su oni, nešto ćemo možda sad tu napraviti površinski, ali nećemo se previše udubiti u to''', kazala je Družić Ljubotina.

I to je, dodaje, veliki problem, zato što se radi o djeci, a djeca su djeca. ''Dakle djeca su ovisna o odraslima, djeca nisu odgovorna bez obzira koje su etničke skupine, za to što im se događa u životu, za to kako će odrastati, za to da žive u deprivaciji. To je nešto što je odgovornost njihovih roditelja, ali i odgovornost cijelog društva i javnih politika i države isto tako'', rekla je za Provjereno.

