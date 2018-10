Potresna ispovijest o spontanom pobačaju, odnosno kiretaži MOST-ove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić ili možda čak i više, reakcija njezinog saborskog kolege Gordana Jandrokovića kao da je bolje da je šutjela jer ga je dovela u neugodnu situaciju iznoseći svoju intimu, izazvala je lavinu reakcija žena diljem zemlje. Ljutite, odlučile su glasno progovoriti o svojim traumatičnim iskustvima s ginekologije.

To nije prvi put da su progovorile. Još 2014. godine je pokrenuta kampanja #Prekinimošutnju. Sudeći po količini nezadovoljstva i bijesa stotina žena, četiri godine poslije ništa se nije promijenilo. Pred kamere emsije Provjerenog hrabro su stale dvije žene i ispričale svoje horor priče.

Lidija Čolić trebala je roditi svoje treće dijete u 27. godini. Sve se zakompliciralo kada je počela krvariti pa je 29. lipnja otišla u bolnicu gdje su joj rekli da je plod jednostavno nestao. Govori kako su je uvjeravali su da je nepotrebno išta raditi, da će plod sam od sebe otići, iako je ona tada bila u 13. tjednu trudnoće, a kiretaža se radi nakon sedmog. Nije bila sigura da su u pravu, pa je otišla na pregled kod privatnika. Liječnica joj je tada savjetovala da ponovno ode u bolnicu i zatraži kiretažu ako se tijekom vikenda ništa ne dogodi, jer nositi u sebi mrtvu bebu staru tri mjeseca je poprilično opasno.



Hormon trudnoće i dalje je bio visok, a Lidija je sedam dana hoda okolo s drugo dvoje djece, bebom od 6 mjeseci i djetetom od 4 godine. Pokušavala je normalno živjeti. Cijelo vrijeme nije joj jasno kako je moguće da je plod nestao. Tijekom 13. srpnja Lidija je prokrvarila i pala u nesvijest. ''Gromade. Ja sam to opisivala znači ljudima oko sebe kao pikule, ali svih živih veličina, od najmanjih do ono gromade ogromne. To je samo išlo. To kao da si pustio slavinu i krv smrdi. Ja sam pala na pod, i dalje ležim na podu, ja i dalje krvarim. Muž dolazi u kupaonu, a ja ne znam kuda ni što, petnaest minuta prije nego će muž otići na posao. Da je otišao na posao, ostala bi ležati takva u krvi jer djeca mi spavaju, nema nikoga. Znači, tko zna šta bi bilo'', prepričava Lidija.

Sama otkrivala što se događalo tijekom operacije

Hitna je došla brzo i odvela je na isto mjesto, gdje su je uvjeravali da nema ničega. ''Na hitnu opet gdje je opet neki mladi, nadobudni doktor. Sjela na onaj stolac, iz mene ispala čitava posteljica i onda se opet napravio pametan u tom trenutku i kaže on: 'Kako ovo nitko nije vidio?''', prisjeća se.Postavlja se pitanje je li do svega toga došlo zbog nemara, lošeg ultrazvuka, brzopletosti, zamora od previše pacijenata ili je Lidija samo broj. Koji god bio od tih razloga, mogao ju je stajati života. I prije nego što su bolnička svjedočanstva zaokupila javnost nakon otvaranja duše zastupnice MOST-a, Lidija je imala veliku želju ispričati što joj se dogodilo, da se više nikome ne dogodi.Riječi MOST-ove zastupniceo traumatičnom iskustvu nakon spontanog pobačaja kada su ju u bolnici vezali i radili joj kiretažu bez anestezije, pokrenulo je masovnu ispovijest žena koje su u najranjivijim trenucima doživjele slična iskustva. Ruku na srce, šavovi bole, porođaji znaju biti komplicirani, kiretaža je neugodan zahvat, nedostaje anesteziologa, sve su to činjenice. No, izgleda da je odnos prema pacijentima ono što te sve postupke i nedostatke hrvatskog zdravstvenog sustava čini mučnim.Priče o odnosu prema pacijentima spominjale su se i 2014. godine. Rezultiralo je istom reakcijom: ministar je poslao inspekcije. ''Trebalo je otprilike 10 mjeseci da se to obavi. Nakon toga trebalo je neko vrijeme da sva ta iskustva stave na jedno mjesto i da se napravi izvještaj. I upravo nakon toga su se desili izbori. U tom trenutku više nije bilo političke volje da se taj nadzor stavi na dnevni red, odnosno da izlazi u javnsot'', kažeiz udruge Rode. Pa tako nalaz inspekcije javnost nije nikada vidjela.

Ovaj ponovljeni velik odaziv žena s neugodnim iskustvima baca sumnju da se nešto zataškavalo.

Zato je ekipa emisije Provjereno pitala tadašnjeg ministra je li to tako. ''Ministar na svome stolu nema štambilj, žig na kojemu piše top secret i da lupa po određenim spisima. Isto tako se godišnje radi više stotina zdravstevnih inspekcija od strane inspektora i one se ne objavljuju redovito. Prema tome, to je nešto što je uobičajno da nije javno, ali je dužnost ministarstvu da djeluje po tome'', objašnjava bivši ministar zdravsta Siniša Varga. Kaže da su djelovali tada, stvorili akcijski plan, i onda izgubili izbore. Sve je palo u zaborav.



Osim Lidije Čolić, pred kamere je stala i Marijana Teklić Tutnjević koja je informacije o svemu što joj se dogodilo dobivala na kapaljku. ''Komunikacija je nikakva. Dok sam ležala na intenzivnoj, jedina informacija koju sam znala je da mi je odstranjeno slijepo crijevo. To je to što sam ja znala'', kaže Teklić Tutnjević.



Dogodilo joj se puno više od toga. Postupno je to sama otkrivala i istraživala preko različitih liječnika u bolnici. Pokušavala je posložiti priču što joj se uopće dogodilo. Završila je na hitnom carskom rezu jer, tvrdi, nitko nije primijetio da joj dijete izlazi licem, a ne tjemenom. Tijekom hitnog carskog reza pukla joj je maternica, što je dodatno zakompliciralo situaciju, a Marijana je tek poslije saznala da se to dogodilo.

Informacije dobiva na kapaljku



Sljedeće što zna je da se budi na odjelu intenzivne njege. ''Sestra mi govori da je sve prošlo ok, da je beba dobro, da je meni isto prošlo više manje to ok, a roditeljima i suprugu liječnik na hodniku bolnice također rekao da je prošlo sve školski. Sve uredno bez ikakvih komplikacija'', govori Marijana. No, to je bilo daleko od istine jer sljedeća četiri dana provodi na odjelu s temepraturom i bolovima na koje se žali, ali samo dobiva analgetike.



Abdominalni krirug, kaže, u roku od 3 sekunde zaključuje da je životno ugrožena. Njoj ništa nije jasno jer kako je carski onda prošao školski? Sve informacije koje dobiva su na kapaljku. ''To je već 10. put da načujem nešto, ali nikako ne mogu povezati tu priču u jednu logičnu cjelinu. Samo čujete nekakve natuknice. Znači četvrti dan poslije carskog reza ja saznajem da je bilo komplikacija do te mjere da mi se morala spašavati glava'', priča Marijana. Mjesec i dva tjedna je provela u bolnici.

Ni ona ni njezina obitelj nisu bili informirani zašto je uopće došlo do komplikacije, koje su posljedice niti kakva je terapija. ''To je moguće u KBC-u Split jer ravnatelj tog rodilišta je odbijao bilo kakvu odgovornsot za mene. Moje roditelje i supruga koji su kod njega išli na informacije, jer ipak on je bio prisutan na tom carskom rezu, on je šef u tom rodilištu i on mora znati informacije za trenutno najteži slučaj u KBC-u Split, on je grubo izbacio iz svog ureda i rekao im da ne prave cirkus. Znači, on njima govori da oni nemaju što ulazit u njihov ured i da on njima nije ništa dužan crtat'', govori Marjana Teklić Tutnjević.

Velik broj svjedočanstava proteklih dana odnosi se na ne pružanje anestezije, na zahvate na živo, na proživljenu bol. Prof. dr., šef KBC-a Zagreb i predsjednik Društva ginekologazbog kojih se pacijenticama ne daje anestezija. Jedna od takvih okolnosti je, prema riječima prof. dr. Ćorušića, ako pacijentica nije došla u hitnu službu prazna želuca.

No, te objektivne okolnosti valjalo bi i objasniti pacijentu, primpremiti ga na ono što slijedi. Iščitavajući svjedočanstva, to se ne radi. No, i liječnici su samo ljudi. Često rade u nemogućim uvjetima, previše, s premalo resursa. Pitanje je može li to biti izgovor za ovu situaciju. ''Ne može biti izgovor u ovom trenutku iz razloga jer taj problem postoji generacijam i nije se rješavao'', tvrdi Derdić iz udruge Rode.

Dakle, zdravstveni sustav ne funkcionira i to na više razina. Ukoliko se ne promijeni, može samo biti još gore, upozorava bivši ministar Varga. ''Činjenica je da na je web stranici Ministarstva objavljena među strategijama i strategija razvoja ljudskih resursa u zdravstvu koju smo mi donijeli u našem mandatu., po kojoj se ništa ne radi. Veliki val liječnika 2023. odlazi u mirovinu. Nedostajat će u cijelom zdravstvenom sustavu RH veliki broj liječnika i specijalista. Ne vidim da rade ikakve pripremne radnje za to razdoblje koja nam dolazi'', ističe Varga.

Potresni savjeti koje daju ženama

Marijana je bila na najboljem mjestu, ali na žalost komplikacija joj se dogodila tijekom vikenda. Kaže da bi možda sve bilo drugačije da je bio radni dan, a ne onaj s manjkom liječnika.

Lidija se grozi od pomisli na bolnicu, toga da su joj liječnici propustili vidjeti raspadnuti plod i posteljicu u utrobi koja je izašla van u njezinoj kupaonici. Tih sedam dana agonije neće nikada zaboraviti, ne zbog toga što je izgubila, već zbog toga što se moglo dogoditi s onim što ima.

Marijana trpi posljedice: hepatitis zbog jake terapije i uništen organ zbog krpanja maternice koja se raspada. ''Jedan šav se odvojio i došlo je do toga da su bakterije iz maternice prešle u trbuh i nastala je grozna upala, grozna infekcija. Došlo je i do pucanja crijeva. Znači, sav sadržaj crijeva se izlio po trbuhu. Još uvijek imam maternicu. Međutim, moja ginekologinja kaže da to nije organ nego je to tvorba'', govori Marijana.

Žalosni su i savjeti koji se dijele ženama koje se spremaju na porođaj. Lidija je dobila sljedeći savjet: ''Nemoj se derat. Nemoj se derat, vikat, plakat, jer te neće nitko doživljavat i to je živa istina. To je stvarno živa istina. Ako se dereš tamo, urlaš, plačeš, neće ti nitko doći. Vrijeđat će te, reći: 'Šta je? Šta plačeš? Znala si se jeb**, pa sad trpi.' I tako te stvari...'', prepričava Lidija.



Došle su tamo gdje se pruža pomoć, a umjesto toga dobiju osjećaj nemoći, srama, poniženja. I nisu samo žene u pitanju. Vjerojatno se svatko susreo s liječnikom koji je imao loš dan ili s onim koji je možda čak i pogriješio. Fokusiraju se na bolest, ali ne i na pacijenta.

Ovisimo o njima pa zato ne prigovaramo. Šutimo jer ne znamo latinski. Strah nas je nešto pitati. Ono što u hrvatskom zdravstenom sustavu funkcionira najbolje je, izgleda, veza. Ništa nećemo postići svađanjem, prepucavanjem i nabijanjem liječnika na križ, ali o ovim temama moramo govoriti jer se inače neće ništa promijeniti, a potencijalno će pasti u zaborav kao i prije tri i pol godine.

