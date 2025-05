Marija Mrgudić dolazi iz Postupa na Pelješcu. Vino koje proizvodi pilo se na Trumpovoj inauguraciji, a sad je njezin posao pod velikim upitnikom - najavljena cesta od Brijeste do Orebića prolazila bi i njezinim vinogradima.



Stanovnici su uložili gotovo sto primjedbi na studiju utjecaja na okoliš - sve su odbijene. Kažu nisu protiv ceste - oni se za nju i zalažu, no traže alternativno rješenje. Iz Hrvatskih cesta poručuju kako je predstavljena trasa u skladu s prostornim planovima, no Mrgudić nam tvrdi kako je u županijskom planu ucrtana i druga trasa koja uključuje tunel iz doba Napoleona.



Osim vinograda, cesta bi mogla ugroziti i mala sela. Ovo je udar na demografiju, poručuje stanovnik Stankovića.



"Sporna je blizina ceste kućama tj. samim naseljima Podvlaštica i Stankovići na koji se način ugrožava kulturno-povijesna baština koja datira iz 14. stoljeća, ali i način života mladih koji ovdje trajno žive", upozorio je Ivica Dajak, inače i županijski vijećnik iz redova Mosta. Kaže kako od 2018. upozorava na posljedice gradnje ove ceste.

Situaciju su komentrali iz Ministarstva prometa, ali i Ministarstva graditeljstva. Vinogradari su se obratili i Europskoj komisiji, a više detalja doznajte u prilogu Danijele Demarin Hasanović.