Kišobrani ili kratki rukavi? Meteorolog otkrio što nas čeka do kraja tjedna

Tek što se vrijeme malo smiri, glavnina kiše prođe, a poremećaj koji ju je donio oslabi, sa sjevera nam stiže novi sustav, ovaj put vezan uz duboku i prostranu ciklonu koja se u međuvremenu, dok smo se mi ovdje bavili svojim vremenom, generirala na sjeveru Europe.

Dolaskom tog poremećaja nad Alpe u četvrtak će se i južnije u Europi, odnosno u Genovskom zaljevu, zavrtjeti još jedna manja Genovska ciklona zbog koje nam predstoji još jedna kišna epizoda. Potom će za vikend vrijeme postupno biti povoljnije, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Vrijeme u četvrtak

U mnogim krajevima će u četvrtak ujutro vrijeme biti djelomice sunčano ili eventualno umjereno oblačno. Više oblaka i malo kiše bit će uglavnom na zapadu zemlje, u gorju i na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru umjereno i jako jugo i južni vjetar. Jutarnja temperatura u gorju će iznositi oko 10 stupnjeva, koji više u središnjim i istočnim predjelima, a još toplije, čak 17, bit će ponegdje na Jadranu.

Poslijepodne, a osobito prema večeri, kiša će u središnjoj Hrvatskoj biti sve češća te uz izraženije grmljavinske pljuskove i lokalno obilnija. Pojačat će jugozapadnjak, a navečer s prolaskom fronte vjetar će naglo okrenuti na sjeverac i potom sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura će biti od 21 do 23 stupnja.

U istočne predjele glavnina oborine stiže kasnije, najviše u noći i u petak ujutro, no već poslijepodne može biti pljuskova i grmljavine. Tijekom dana će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a u noći na petak i ondje će zapuhati sjeverac. Temperatura će malo viša nego na zapadu i kretat će se od 22 do 24 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vrijeme će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom ili pljuskovima i grmljavinom, pri čemu na sjevernom Jadranu može pasti i više od 40 milimetara kiše. Puhat će umjereno i jako jugo, a u gorju jak jugozapadnjak. Potom će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak, a u petak će zapuhati i bura. Dnevna temperatura u gorju će iznositi od 15 do 19, a na sjevernom Jadranu 20-ak stupnjeva.

Najviše suhog vremena očekuje se u Dalmaciji, gdje će biti i najviše sunčanih razdoblja. Tijekom dana će malo kiše ili kraći pljusak biti moguć uglavnom u zaleđu, a jača kiša i pljuskovi stižu u noći na petak i to počevši od sjevera Dalmacije. Puhat će prvo umjereno, a poslijepodne i prema večeri i jako jugo. Temperatura će iznositi između 21 i 24 stupnja.

Vrijeme tijekom idućih dana

U petak će u kopnenim krajevima još prijepodne biti kiše, a potom slijedi smirivanje te prema kraju dana i kidanje naoblake. U subotu i nedjelju uglavnom će biti bez oborina i djelomice sunčano. Uz sjeverac će za vikend biti i malo manje toplo.

I na Jadranu će u petak poslijepodne doći do smirivanja, prvo na sjevernom, a potom i na južnom. Naoblaka će se na sjeveru kidati, dok će se u Dalmaciji zadržati promjenjivije i u subotu. No, oborine će biti rijetke, a u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme. U petak će na jugu još puhati jugo, dok će na sjeveru zapuhati bura koja će se duž cijelog Jadrana proširiti u subotu, a u nedjelju će i ojačati. Temperatura se na Jadranu neće previše mijenjati.