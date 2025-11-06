Dolaze u šarenim kutijicama i raznim okusima. Sve češće ih koriste i djeca: "Povraćaju, izgube svijest..."

Koriste ih mladi, pa čak i djeca u osnovnoj školi. U jednom danu, tvrde stručnjaci, u sebe unose nikotina u količini pet kutija cigareta.

Nikotinske vrećice zamišljene su kao pomoć pri odvikavanju od pušenja, ali postale su hit među djecom i mladima.

Reporterka i voditeljica Provjerenog Ema Branica istražuje koliko su im one dostupne i kakve su zdravstvene posljedice dugoročnog konzumiranja.

Nalaze se u malim šarenim kutijicama, dolaze u raznim atraktivnim okusima. Snus je švedski duhanski proizvod zabranjen u svim europskim zemljama osim u Švedskoj, a sastoji se od usitnjenog duhana, aditiva i sintetičkog nikotina.

Nikotinske vrećice Foto: Provjereno

U Hrvatskoj je zabranjen, ali zato nikotinske vrećice nisu pa djeca njih kolokvijalno nazivaju snus. Jedna vrećica sadrži nikotina ekvivalentno jednoj kutiji cigareta, a u prosjeku se dnevno konzumira četiri ili pet vrećica.

I to sve mlađa djeca. Eksperimentiranje s duhanskim i srodnim proizvodima počinje već u osnovnoškolskoj dobi. Iako je zakonom prodaja maloljetnicima zabranjena, u praksi su im takvi proizvodi dostupni.

"Ja radim s populacijom najčešće od 12 pa do 25 godina i zapažam da u posljednjih nekoliko godina roditelji dovode sve mlađu djecu upravo zbog korištenja nikotinskih vrećica i pri tome su se djeca najčešće intoksicirala", za Provjereno otkriva stručnjakinja Zrinka Ćavar iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.

Nikotinske vrećice Foto: Provjereno

"Doživjela su akutno otrovanje gdje su roditelji primijetili nekakvu tjelesnu promjenu u smislu mučnine, povraćanja, slinjenja, proljeva ili pak, zbog promjene tlaka i srca, kraći gubitak svijesti."

Provjereno istražuje i koje su dugoročne zdravstvene posljedice ovih duhanskih proizvoda na koje društvo još uvijek gleda kao na manje zlo. Ipak, mnoge europske zemlje najavile su potpunu zabranu nikotinskih vrećica, neke su uvele strogo ograničenje.

Gdje se nalazi Hrvatska u borbi protiv opasnih stimulansa, ne propustite večeras u Provjerenom nakon Večernjih vijesti na Novoj TV.

