Tisuće ljudi traži pomoć doktorice Skener: "Radim nalaze brzinom svjetlosti, putem frekventnih valova"

"Ja sam rođena kao fenomen, naravno, kad se rodimo ili jesi ili nisi. Jednostavno imam taj skener u očima i snop energije u prstima", riječi su ovo Samke Bečić, doktorice alternativne medicine, koju nazivaju – svjetsko čudo iz Bosne, ali i doktorica Skener.

Iako ima ordinacije u Ključu i Prijedoru, dogovoriti pregled kod Samke gotovo je nemoguće. Kaže kako ima dvije tisuće poziva na dan.

Zašto toliki broj ljudi pomoć traži baš od nje, istražila je ekipa Provjerenog koja ju je posjetila u Visokom, u kompleksu Ravne gdje povremeno odražava predavanja i obavlja preglede.

Njezini pacijenti i pratitelji dolaze iz cijele Europe. Ovoga puta okupili su se u kompleksu posvećenom jednom od naših najvećih znanstvenika – Nikoli Tesli.

Iako nerado daje intervjue, jer kaže da joj reklama ne treba, odnosno da su njezina najbolja reklama zadovoljni pacijenti, pristala je na razgovor s ekipom Provjerenog. Objasnila je zašto je zovu doktorica skener.

"Moja rezolucija je 7DD+++ što je kasnije ispitano, to je 3 puta više nego na mikroskopu i jednostavno na svim aparatima", kaže Bečić.

Sve ovo, potvrdili su joj na stranim institutima, kaže. Provjeriti istinitost izrečenog, nije moguće. Ostaje vjerovati ili ne. Njezini pacijenti međutim kažu da se njezina dijagnoza u pravilu poklapala s onim što bi im poslije ustanovila klasična medicina.

"Meni ste vidjeli jučer da sam dva puta imala koronu i da mi se vid znatno pogoršao nakon toga, a uopće u tom trenutku nisam imala naočale, kako vi to vidite", pitala je Barbara Majstorović Ivezić, reporterka Provjerenog.

"Ja radim nalaze brzinom svjetlosti, putem frekventnih valova", kaže Bečić.

"U tom datom trenutku meni dolazi kao recimo kao video, kao uživo gledam. Kao što vi mene gledate tako ja vidim to uživo i to je to, to je skener", objašnjava,

Dolaze joj i mnogi poznati, među njima i Novak Đoković, no ona se time ne želi hvaliti. Svoj dijagnostički pregled obavila je na ekipi Provjerenog, ipak to nije htjela učiniti pred kamerom. A on se svodi na Samkino prodorno gledanje u pacijenta, te iznošenje brojki koje inače dobijete nakon vađenja krvi ili sličnih pretraga. U ovom slučaju, puno brže.

"Pa dijagnostika traje otprilike nekih 20 minuta, to zavisi od slučaja, ako je čovjek zdrav to traje i kraće. Recimo za jedan nalaz, neki nalaz, traje otprilike dvije minute svaki, recimo konorografija 2, papa test isto do 2 minute, što se tiče mamografije do minutu, minutu i koju sekundu, što se tiče krvne slike od 3 do 5 minuta, tako da cijelo tijelom sve ispitam, to su najbrži nalazi na svijetu i najtočniji", smatra ona.

Osim što dijagnosticira, tvrdi da pomaže ljudima putem lasera u prstima, odnosno snopom energije u njima.

"To su najčešće bolesti, reumatski artritis, zatim bolesti štitne žlijezdi, ovo za operacije, operacije srca, razne operacije, ali najčešće operacije srca, operacije na kičmi, operacije na mozgu, razne operacije, sve što mogu. Jedino ne mogu odstraniti organ pa preporučim da idu kod kirurga klasične medicine i da se onda to kirurški odstrani taj organ jer ja kad radim operacije nema reza.

Moja je prednost što ja vidim ono što radim, to je moja najveća prednost, vidim ono što radim i na kraju rezultat većinom bude dobar, ali nikome ništa ne obećavam", poručuje Bečić.

Mnogima će se ovakve metode učiniti smiješnima, ali što je to što ljude u tolikom broju privlači alternativnim metodama liječenja? Slađan Tomić, novinar Buke, velik dio problema vidi u javnom zdravstvu Bosne i Hercegovine, koje nije puno drugačije od našeg.

"Stanje u našem zdravstvu je takvo da ja pet godina nisam otišao kod doktora u javnoj službi, javnom zdravstvu, a svako malo sam bolestan ja odem privatno, ja sam mlada osoba koja radi, zarađuje, mogu to sebi priuštiti", kaže Tomić i dodaje: "Naš zdravstveni sistem je u očajnom stanju, naša dijagnostika je vrlo često spora, pogrešna, ljudi u našem javnom zdravstvu čekaju mjesecima, možda i godinama na neke preglede, imamo slučaj u tuzlanskom kantonu gdje onkološki pacijenti moraju da dolaze u neke druge kantone zato što se određeni uređaji nalaze pod istragom tužilaštva".

Većina se sjeća i afere koja je nedavno potresala Bosnu i Hercegovinu. Sebiji Izetbegović, šefici Kliničkog centra univerziteta Sarajevo, sveučilišnoj profesorici i supruzi bivšeg člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, poništen je doktorat, a izgubila je i specijalističku diplomu.

"Ona i je najbolji dokaz teze da vrlo vjerojatno imamo određen broj doktora koji su na vrlo upitan način završili fakultete", kaže Tomić i ističe kako smatra da postoje ljudi koji ne vjeruju doktorima u BiH jer se tamo mogu kupovati diplome.



Doktorica s početka priče nema takvih problema, jer ona svoj rad, kaže - temelji na daru od Boga, koji je prepoznala kao djevojčica od četiri godine, ali tada je mislila da ga imaju svi. Na pitanje optužuju li je da se predstavlja kao liječnica iako nikada nije završila medicinski fakultet, odgovara da je takva pitanja ne uznemiruju.

"Gledajte, onda ja ne bih bila fenomen. Ne može meni nitko oduzeti ovo što ja imam, osim Boga dragog. Kao što se kaže, kako svatko ima svoj put tako i ja imam svoj", rekla je.

Na pregled vozila 12 sati iz Praga

O njezinom radu, kaže, najbolje svjedoče njezini pacijenti. Ispred ordinacije u Visokom neprestano su se izmjenjivali pacijenti pristigli iz svih krajeva, sretni što su uspjeli dobiti termin. Amra je radi pregleda vozila 12 sati iz Praga.

"Čovjek kada čuje da je tako prirodnim putem uspio regulirati nekakav svoj problem, da ga izliječi, da ga reducira na najamanju moguću mjeru, zašto da ne pokuša i on da to ostvari", kaže Amra.

"Imate samo jedan život, jel tako, bar za ovaj život, na ovoj zemaljskoj kugli, za koji znate, tako da, ako možete učiniti nešto da ispravite ono što ne valja u vašem organizmu, a imate tu mogućnost, to i radimo", dodala je.

Vanja i njegova supruga Adrijana došli su iz Austrije.

"Početkom godine imao sam jaku povredu u leđima, gore, gornji dio i lijeva ruka su mi bili skroz ukočeni, nisam imao osjećaj u prstima nikako, jake bolove, tako da sam završio i u bolnici. Dobivao sam čak i morfij, ništa mi nije pomoglo i to je trajalo mjesec i pol dana", rekao je Vanja.

Imao je zakazanu operaciju kralježnice, a onda je od rodbine čuo za Samku.

"Rekla sam 'isprobaj sve, ako ništa ne pomogne, ne preostaje ništa nego operacija'", kaže Adrijana.

"Napravila mi je operaciju s rukama i jednostavno mi je pozadi, s leđa, kao da ma laser u prstima, operirala me je, na živo. To zvuči nevjerojatno, ali ja sam to osjetio na svojoj koži. Jake bolove sam imao, kao da je operacija na živo", dodaje Vanja.

"Vratio sam se na posao, kao da nikad ništa nije bilo, zdrav sam, sretan sam", ističe

Svi pacijenti Samke Bečić odlazili su i još uvijek odlaze liječnicima konvencionalne medicine.

"Ja sam vezana i sa klasičnom medicinom, znate, usko povezana jer mi dobro surađujemo, i mi ćemo još sve više i više surađivati i to tako i treba da surađuje i prirodna medicina i službena medicina trebaju surađivati", smatra Bečić

U svom radu, koji traje deset godina, rijetko da je doživjela neugodnosti. Ipak, priznaje, bilo je optužbi da se bavi nadriliječništvom.

"Mi imamo jednu staru izreku, ima jedan dobar hodža u Visokom jer su ljudi kada iscrpe sve mogućnosti za neko izlječenje ili slično, znali otići kod vjerskih lica u nadi da će im oni pomoći, pa čak i neki ljudi koji su bolesni pa se liječe, čut ćete da oni kažu 'bit ću dobro, hvala Bogu', rijetko kad kažemo 'bit ću dobro, hvala doktorima'", kaže Tomić.

Alternativnih metoda u svijetu, ali i u Hrvatskoj nudi se više nego ikad. Jedni ih smatraju šarlatanima bez diplome, drugi u njima vide nadu. Dok god alternativna medicina ne obećava ljudima nemoguće, ugrožava im život uzimajući pritom velike svote novca - na svakome je izbor da čini najbolje za sebe.

