Institucije ne reagiraju na peticiju da se autističnoj djeci prestanu davati kemikalije: "Zgrozila sam se kad mi je prošlo kroz glavu da to moje dijete pije"

Bolovi, povraćanje, osip, rane. To su samo neke od posljedica kada se djeci s autizmom daje klor-dioksid. Kaže nam mama Gabrijela koja je i sama na internetu naletjela na ovu ponudu.

"Mislim da bi se roditelji prvo trebali educirati kako pomoći svom djetetu, a ne šopati ga kemijama, klistirati na dnevnoj bazi i vjerovati nekim šarlatanima", poručuje majka Gabriela.



Kao majka djeteta s autizmom bila je izvan sebe kad je vidjela što se daje djeci. Sve je prijavila policiji.

"Fotografije su katastrofa sa sprženim dijelovima tijela. Dijete ima problema sa stolicom, ima problema sa hranom, ima problema s opeklinama po tijelu, i mislim da im je to bio jedan od pokazatelj da to nije ono čemu su se nadali", kaže mama Gabriela.

Nadali su se da će CD protokol izliječiti njihovu djecu. Teorija iza CD protokola je vjerovanje da autizam uzrokuju paraziti koje može ubiti klor dioksid. Ta metoda nema nikakvih znanstvenih uporišta.

"Mi ne podupiremo takav protokol jer znamo da je ta supstanca koja služi kao izbjeljivač ne može od toga biti nešto. Mi pedijatri u primarnoj apsolutno to ne preporučamo", poručuje Mirjana Kolarek Karakaš, predsjednica HD za preventivnu i socijalnu pedijatriju.



Ekipa Dnevnika Nove TV pokušala je stupiti u kontakt sa ženom koja preko društvenih mreža zagovara taj protokol.

"Zvali smo dotičnu gospođu ne želi davati izjava. Kaže sve što ima reći o CD protokolu napisala je u svojim knjigama.

Studenti koji su prije godinu dana pokrenuli peticiju da se CD protokol zakonski zabrani u Hrvatskoj, u šoku što institucije ne reagiraju", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

"Mi smatramo da je zaista alarmantno da država nije podnijela neke drastičnije korake. Mi smo svjesni koliko naš sustav ima mana i rupa zbog kojih roditelji nerijetko bivaju očajni i prepušteni sami sebi", poručuje Lucija Veršić, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.



Protiv CD protokola je HALMED, Liječnička komora, a i Ministarstvo zdravsta. Odgovaraju nam da je riječ o izbjeljivaču koji se isključivo koristi kao dezinficijens.

Apeliraju na građane da ne koriste ove tvari jer one predstavljaju oziljan rizik za zdravlje djece. U ovom konkretnom slučaju kažu riječ je o nadriliječništvu, dodaju da to nije u njihovoj nadležnosti već u nadležnosti policije i Državnog odvjetništva.



Iz policije potvrđuju da je prijava bilo, ali da kaznena odgovornost nije utvrđena.nStruka se isto ograđuje od CD protokola.



"Ja bi rekla da ne nasjedaju da će CD protkol izliječiti njihovu djecu i ako imaju nedoumica da se jave nama na fakultet ili da se jave liječnicima", poručuje Ana Wagner-Jakab, izvanredna profesorica, Edukacijsko-rehabilitacijskih fakultet.

Ali neki nažalost nasjedaju. Prošle godine pismom se Dnevniku Nove TV javila majka koja je svojem dijeteu s autizmom davala klor dioksid pa se pokajala.



"Svaki put kad mu špricnem tu dozu u usta ne osjećam se dobro.

Ono smrdi gore od deterdženta. Njemu iz usta smrdi kao kad čistiš WC. Jedan dan sam tako mućkala taj klor i pošpricala me kapljica po crnim tajicama, a one su u sekundi izblijedile. I onda sam se zgrozila jer mi je prošlo kroz glavu da to moje dijete pije", kazala je tada..

Sve institucije slažu se da je to štetno, ali svi prebacuju odgovornost, a ova praksa nastavlja se provoditi na štetu onih najmlađih.