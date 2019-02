Nakon što su otkrivene tri lažne diplome u školama te nakon što je ministrica Divjak apelirala na ravnatelje da provjere sve diplome, postavlja se pitanje tko će to sve platiti.

Sindikati i ravnatelji kažu - svaki dodatni trošak udar je na ionako skromne školske proračune.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uvjerava da se s Fakultetima traži način na koji škole neće morati plaćati provjeru diploma. Podsjetimo, dvije diplome pronađene su u školama u Slavoniji, a treća, kako neslužbeno doznajemo, u jednoj od srednjih škola na Braču.

Kontaktirali smo ravnatelje svih tih škola. U telefonskom razgovoru svi su rekli kako su pokrenuli postupak provjere, ali da od fakulteta još uvijek nisu dobili nikakve službene obavijesti o tome da su kod njih pronađene lažne diplome.

"Neki fakulteti su se lijepo odazvali. Imamo potvrdu da će ministarstvo osiguravanjem ljudi koji će to provjeravati pokriti te troškove. Neki su još malo nevoljki oko toga, ali ja bih ih stvarno molila da ne ostvaruju ekstra profit na školama", kazala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

"Na većini fakulteta to se naplaćuje i to u rasponu od 200 do 400, 450 kuna. Kad se zna da se radi o 90.000 zaposlenih, onda su tu deseci milijuna kuna u pitanju", objasnio je Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod.

