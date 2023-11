"Ovo je totalni trash. James Bond za siromašne": Ljevica i desnica o protjerivanju hrvatskog diplomata

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazao je u utorak da zbog slučaja protjerivanja prvog tajnika u hrvatskom veleposlanstvu iz Srbije neće sazivati sjednicu Odbora te događaj pripisuje predizbornoj atmosferi u Srbiji.

"To je definitivno predizborna priča u Srbiji. Isto kao što su optužili britansku tajnu službu MI6 da stoji iza prosvjeda poljoprivrednika, to izgleda kao James Bond na Fergusonu”, kazao je, dodavši da je to službeni stav srpske Vlade. 'Totalni trash', James Bond za siromašne, ocijenio je.

Riječ je o predizbornim naklapanjima u Srbiji, on je zaposlenik MVEP-a i mislim da bi država trebala reagirati istom ili sličnom mjerom, poručio je.

Ni Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) ne isključuje da je riječ o predizbornom potezu. To, kaže, osnažuje činjenica da je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije vrlo šturo, u svom priopćenju ne govori o kakvim se to navodnim aktivnostima protiv Srbije radi, što je prvi tajnik, navodno, napravio i zbog čega je dobio tu najstrožu kaznu u diplomatskim krugovima proglašenjem nepoželjne osobe.

"Znamo da Vučić vrlo vješto koristi međudržavne odnose za svoje unutarnjopolitičke svrhe. Budući da je imao ove godine vrlo izazovnu godinu u smislu da je prvi put otkako je predsjednik ozbiljno izazvan, odnosno njegova vlast je ozbiljno izazvana i uzdrmana, ovo bi moglo biti u službi unutarnjopolitičkih svakodnevnih obračuna i skupljanja jeftinih političkih bodova”, kazao je. Mišljenja je i kako Hrvatska u ovom trenutku ne treba napraviti više ništa osim priopćenja koje je MVEP objavio.

Ivana Kekin (Možemo!) se nada, s obzirom na blizinu izbora u Srbiji, da to nije upotrijebljeno u politikantske svrhe, u svrhu zaoštravanja odnosa za nekakve predizborne poene. U trenutačnoj geopolitičkoj situaciji zadnje što nam treba je bilo kakvo, pa i minimalno, zaoštravanje odnosa na Balkanu. U tom slučaju, to bismo svakako osudili, ali pričekajmo da čujemo što se zaista dogodilo, poručila je.

Grmoja: Plenković popušta Srbiji

Nikola Grmoja (Most) kaže da ne zna jesu li razlog protjerivanja nekakve predizborne igrice, ali zna da bi Hrvatska trebala voditi čvrstu i promišljenu politiku prema Srbiji i voditi računa o tome da Srbija ne ispunjava svoje obveze koje je preuzela. Nažalost, upozorava, Povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz Poglavlja 23 u pristupu Srbije EU uopće se ne sastaje i time Plenković popušta Srbiji.

"Ne znam treba li ovaj potez Vučiću zbog izbora, ali mi moramo Srbiju staviti tamo gdje joj je mjesto, trebamo inzistirati na plaćanju ratne odštete, na procesuiranju ratnih zločina, na pronalasku naših nestalih. Hrvatska mora voditi ozbiljnu, odgovornu politiku, ne dizati tenzije uoči izbora nego imati točan popis onoga što tražimo od Srbije i inzistirati na njihovu ispunjenju", kazao je Grmoja dodavši kako bi Hrvatska trebala čvršće reagirati.

Stephenu Bartulici (Domovinski pokret) zanimljiv je tajming te odluke jer mu se čini da Srbija već duže vrijeme očajnički pokušava skrenuti pozornost s bitnih problema. "Ovih dana, kada se Hrvatska sjeća najtežih dana iz novije povijesti, nije slučajno da Srbija danas objavljuje ovu odluku. Vučić i srpska vlast i dalje pokušavaju glumiti žrtvu i svaki pokušaj da se relativizira njihova uloga u nedavnoj prošlosti mi ćemo s indignacijom odbaciti”, ocijenio je.

Hrvatska tu odluku ne može prihvatiti bez neke snažnije reakcije i uobičajeno je u diplomatskoj praksi da uzvratimo istom mjerom, da mi protjeramo nekog diplomata iz Srbije i ne bi me iznenadilo da s naše strane uslijedi takva odluka, poručio je.