Vikend pred nama stabilniji i hladniji: Meteorolog otkriva kakvo će vrijeme biti u novom tjednu

Sutra će ciklona s vlažnim i nestabilnim zrakom s juga Balkanskog poluotoka oslabjeti, a sa sjevera će se prema nama pružati greben anticiklone koji podržava uvjete stabilnog vremena. U nedjelju će se kroz ovo polje visokog tlaka sjeverno od nas premještati hladna fronta s kojom će u naše krajeve pritjecati malo svježiji zrak. No, već u ponedjeljak prema nama će s juga stizati sve topliji i vlažniji zrak i to ispred ovog poremećaja koji će nas glavninom zahvatiti od utorka na srijedu.



Sutra u noći i ujutro na istoku i jugu zemlje te ponegdje u Lici još može pasti malo kiše, dok će u većini krajeva biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ujutro u zapadnim i središnjim predjelima mjestimice magla. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, a na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano poslijepodne povremeno uz više oblaka. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura 15 do 17 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno povremeno uz umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura oko 16 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a na sjevernom Jadranu sunčano. Vjetar slab do umjeren, a na Jadranu bura, podno Velebita mjestimice i vrlo jaka. Najviša dnevna temperatura u gorskom dijelu 12 od do 14, a na Jadranu od 19 do 21 stupnja.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz više oblaka prema jugu. Puhat će mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u nedjelju i ponedjeljak djelomice sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. U utorak oblačnije, a kiša uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. U ponedjeljak će zapuhati jugozapadnjak, koji će u utorak u Gorskome kotaru lokalno biti i vrlo jak. Jutra do utorka hladna, mjestimice i uz slab mraz, a zatim osjetno toplije. Maksimalna temperatura u porastu pa će krajem razdoblja danju biti i razmjerno toplo.



Na Jadranu u nedjelju pretežno sunčano. U ponedjeljak na sjevernom dijelu porast naoblake, a krajem dana ponegdje kiša. U utorak kiša, pljuskovi i grmljavina, a na sjeveru ponegdje i obilna oborina. Bura će u nedjelju oslabjeti, a od ponedjeljka će zapuhati jugo, koje će u utorak mjestimice biti i jako. Jutra razmjerno svježa, a dnevna temperatura zraka bez veće promjene.



U srijedu posvuda kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i obilna oborina. Prema petku sve toplije.