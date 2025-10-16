Sunčano, oblačno, a u neke krajeve ciklona će donijeti kišu: Meteorolog otkriva i što nas očekuje za vikend

Jutros je u mnogim predjelima unutrašnjosti bilo maglovito, a dan je protekao uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. Na Jadranu je pak nebo ujutro bilo potpuno vedro, ali s krajem dana stižu i oblaci.

Posljedica je to ciklone koja se formirala iznad Tirenskog mora i koja putuje na istok. Centar ciklone proći će južnije od Jadrana, ali njezin utjecaj će se osjetiti u Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu. Sjeverno od Dalmacije dominirat će anticiklonalni greben pa neće biti značajnih promjena u odnosu na današnji dan.



Sutra tijekom jutra u kopnenim krajevima može biti magle, osobito u područjima uz rijeke i u kotlinama. Istra i Kvarner početkom dana pretežno sunčani, dok će u Dalmaciji biti pretežno oblačno. Kiša se očekuje i tijekom noći i jutra, uglavnom u južnijim predjelima gdje su mogući izraženiji pljuskovi. Za šire dubrovačko područje izdano je žuto upozorenje, dakle potencijalno opasno vrijeme jer lokalno može pasti više od 40 mm oborine.

Vjetar na kopnu slab, a duž Jadrana i dalje bura. Na Kvarneru, osobito u podvelebitskom kanalu može imati udare do 40 čvorova, a u jutarnjim će satima biti pojačana i na jugu Dalmacije.

Najniža temperatura u unutrašnjosti između 3 i 7, u gorju i koji stupanj niže, na Jadranu od 11 do 16.

Vrijeme idućih dana

poslijepodne promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, prolazno može zapuhati umjeren sjeveroistočnjak. Dnevna temperatura od 15 do 17.Na istoku zemlje također promjenjivo oblačno. Navečer mjestimice može pasti malo kiše. Vjetar slab, prolazno do umjeren, sjevernih smjerova. Temperatura oko 16.U gorju, uz slab do umjeren sjeveroistočnjak, promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja. Temperatura od 11 do 14. Napretežno sunčano, iako će prema jugu u drugom dijelu dana rasti naoblaka. Puhat će umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura između 18 i 21.promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito na jugu gdje može biti i pljuskova s grmljavinom uz lokalno obilniju oborinu. Puhat će slaba do umjerena bura, prolazno i sjeverozapadnjak. Temperatura u najtoplijem dijelu dana od 17 do 20.

U unutrašnjosti subota djelomice sunčana, povremeno uz povećanu naoblaku. U nedjelju sunčanije, a u ponedjeljak tijekom poslijepodneva porast naoblake. Jutra mogu biti maglovita, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar slab do umjeren, preko vikenda sjevernih smjerova, a u ponedjeljak će okrenuti na južne smjerove. Temperatura bez većih promjena, jutra svježa, a danju oko 15.



Na Jadranu subota djelomice, a nedjelja pretežno sunčana. U ponedjeljak na sjeveru porast naoblake, pred kraj dana je moguća i mjestimična kiša. Puhat će bura i sjeverozapadnjak koji će u ponedjeljak okrenuti na jugo. I ovdje temperatura bez značajnih promjena.



Dakle, sutra će u Dalmaciji biti kiše i pljuskova. Malo je kiše moguće na krajnjem istoku prema kraju dana, ali u drugim će predjelima biti suho i barem djelomice sunčano. Za vikend ponovno suho i opet, barem djelomice sunčano. Sljedeći tjedan bismo mogli imati nekoliko kišnih dana, osobito na obali, ali više o tome krajem tjedna.