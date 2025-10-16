Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
VREMENSKA PROGNOZA

Sunčano, oblačno, a u neke krajeve ciklona će donijeti kišu: Meteorolog otkriva i što nas očekuje za vikend

Piše DNEVNIK.hr, 16. listopada 2025. @ 21:11 komentari
Bura u Makarskoj
Bura u Makarskoj Foto: Ivo Ravlic/Cropix
Zasada nema nekih većih promjena, do početka sljedećeg tjedna vrijeme ostaje ugodno jesensko. Znači, svježa, ponegdje i maglovita jutra, nešto topliji dani, na Jadranu bura. Ništa neuobičajeno. Bit će i nešto kiše, ponajprije u Dalmaciji, sutra, ali vikend bi trebao biti pogodan za boravak na otvorenom.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    nestao prije devet dana

    Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
  2. Njemačka policija, ilustracija
    strava u njemačkoj

    Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
  3. Lutka, ilustracija
    otkrivena šokantna istina

    Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Gala večer s humanitarnom notom: "Gledamo vrijedne organizacije koje doista čine razliku"
Svečana atmosfera
Gala večer s humanitarnom notom: "Gledamo vrijedne organizacije koje doista čine razliku"
Slovenci ukidaju vinjete uz granicu s Istrom: "Bilo je i vrijeme!"
novogodišnji poklon
Slovenci ukidaju vinjete uz granicu s Istrom: "Bilo je i vrijeme!"
Subvencije rekorder: 21,2 mil. € za električne automobile, a udio EV pao na 1,4%
VOZITI ZELENO
Hoćete pomoć pri kupnji novog električnog automobila? Vlada osigurala rekordnih 21,2 mil. € za subvencije
VREMENSKA PROGNOZA: Jutarnja magla u unutrašnjosti, bura i vedro na Jadranu; Dalmacija očekuje obilnije pljuskove
VREMENSKA PROGNOZA
Sunčano, oblačno, a u neke krajeve ciklona će donijeti kišu: Meteorolog otkriva i što nas očekuje za vikend
Ivana Petrović o velikom europskom planu i ratu u Ukrajini
Sve se donosi stihijski
Ivana Petrović o velikom europskom planu: "Sve je na dugom štapu, mnogi nisu spremni žrtvovati svoj novac"
Osnovna škola u Zaprešiću najuspješnije je svladala nacionalni ispit za učenike četvrtog razreda
MALI ZNALCI
Jedna škola najuspješnija na nacionalnim ispitima: "Iskreno, mislio sam da će biti teže!"
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
nestao prije devet dana
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prstići pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
otkrivena šokantna istina
Stočar mislio da je ugledao lutku koja viri iz zemlje, a onda su se njeni sićušni prsti pomaknuli: "Zakopali su živu bebu"
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Usvojene su izmjene Zakona o sigurnosti cestovnog prometa u BiH: Kazne su drakonske
Bahata vožnja
Vozači, pripazite: Susjedi imaju novi, rigorozni zakon o sigurnosti na cestama, kazne su drakonske
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Mladi par osumnjičen za ubojstvo vlastite bebe, dijete 36 puta izbodeno škaricama za nokte: "Nije mi se činilo kao živo biće"
horor u njemačkoj!
Mladi par osumnjičen za ubojstvo bebe, 36 puta je izbodena škaricama za nokte: "Nije mi se činilo kao živo biće"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
nestao prije devet dana
Tragičan kraj potrage za Šimunom! Pronašli ga na stijenama
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u pet županija
nova akcija USKOK-a
U tijeku su uhićenja u pet županija! Procurilo o čemu se radi
show
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
otvoreno rekao
Sjajni dinamovac sasvim iskreno: "Izbornik me je zvao, ali ja se ne vidim u reprezentaciji"
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
napravio svoje
Vodio Srbe protiv Andore i nakon jedne utakmice i on otišao s klupe reprezentacije
tv
MasterChef: Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
SVAKA ČAST!
Plavi odnijeli pobjedu, a Mario "oštro" rekao Antoniji: "Zaboravila si reći jednu stvar!"
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
KUMOVI
Kumovi: Želi se vratiti na nulu, ali hoće li ju sreća pomaziti?
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Očito je da ga je dobro namlatio, hoće li ju sada poslušati?
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
novac
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
A prihodi rastu
Prehrambeni gigant ukida 16.000 radnih mjesta, novi šef traži smanjenje troškova
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
lifestyle
Možete li progutati slinu tri puta zaredom?
PROBAJTE!
Možete li progutati slinu tri puta zaredom? Ovaj test otkriva više nego što mislite
Zagreb špica: Street style izdanje koordiniranog para
ČISTA PETICA
Usklađeni, a svoji: Stilska lekcija efektnog para sa zagrebačke špice
Olja Vori u satenskoj suknji i topu iz jesenske kolekcije H&M 2025.
Ženstvena i skladna
Olja Vori nosi najveće jesenske trendove, a nama je za oko zapela njezina suknja, koja se može kupiti za 30 eura
sve
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene