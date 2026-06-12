Roditelji ogorčeni podstanarima u školi: "Djeca su kronično umorna i narušeno im je zdravlje"

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Piše A. Ž., 12. lipnja 2026. @ 09:30 komentari
ŠPUD
ŠPUD Foto: Bruno Konjevic / CROPIX/Cropix
Roditelji učenika IV. gimnazije u Zagrebu traže da se situacija hitno riješi prije početka nove školske godine.
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