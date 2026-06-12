Roditelji ogorčeni podstanarima u školi: "Djeca su kronično umorna i narušeno im je zdravlje"

Otkako je Zagreb oštetio potres prije više od šest godina, učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) nastavu iz općih predmeta pohađaju u zgradi IV. gimnazije u Novom Zagrebu.

Roditeljima učenika te gimnazije u Zagrebu svega je već dosta. Zahtijevaju hitno rješavanje neodržive situacije u školi i uputili su službeni zahtjev Gradskoj skupštini i Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade.

Podsjećaju da je privremena odluka prema kojoj ŠPUD koristi prostor IV. gimnazije istekla još u rujnu 2022. i od tada, ŠPUD u zgradi boravi bez pravne osnove, što izravno šteti obrazovanju i pravima više stotina gimnazijalaca. Tim povodom je još u travnju održan i hitan sastanak u nadležnom gradskom uredu s

predstavnicima IV. gimnazije.

Međutim, niti jedan od donesenih zaključaka nije realiziran do danas, a roditelji upozoravaju na niz problema.

Zbog prenatrpanosti zgrade i nametnutog dvosmjenskog rada, kažu, školski je sat već godinama skraćen na 40 minuta: "Jedna devetina satnice manje: Skraćivanjem satnice učenici gube jednu devetinu nastave godišnje. 20 dana gubitka: To iznosi oko 20 radnih dana gubitka po razredu svake godine. Izgubljeno polugodište: Tijekom četverogodišnjeg školovanja, učenici IV. gimnazije gube cijelo jedno polugodište u odnosu na druge srednjoškolce u Hrvatskoj. Gimnazijski program je izuzetno zahtjevan. Unutar 40 minuta nastavnici moraju ubrzano prolaziti kroz gradivo. Više nema vremena za raspravu, kvalitetnu vježbu ni za individualnu pomoć učenicima, a otežana je i sama priprema za državnu maturu."

Škola izvrsnosti svedena je na puko određivanje sati, tvrde roditelji i navode: "Zbog stalnih izmjena smjena u školi, naša su djeca preopterećena, kronično umorna i narušeno im je psihofizičko zdravlje. Upisali smo ih u školu izvrsnosti, a dobili smo prostor u kojem se zbog gužve ne mogu provoditi napredni projekti, međunarodne razmjene ni dvojezična nastava. Škola je svedena na puko odrađivanje skraćenih sati. Djeca i roditelji su žrtve neodgovornosti i sporosti sustava."

Ogorčeni roditeljii navode i da se zbog stalne popunjenosti zgrade, izvannastavne aktivnosti i projekti moraju održavati kasno navečer: "Kasni završetak popodnevne smjene remeti obiteljski život učenika. Također

im onemogućuje bavljenje sportom, pohađanje glazbenih škola i drugih aktivnosti koje su uobičajene kod drugih srednjoškolaca. Zbog svega toga pada interes za upis u IV. gimnaziju, čime škola gubi svoju dugogodišnju konkurentnost."



Roditelji upozoravaju i na ozbiljno kršenje sigurnosnih protokola i kućnog reda: "Dvije škole s potpuno različitim programima dijele isti prostor. Zbog velike fluktuacije ljudi otežana je kontrola ulaska u zgradu, a školska imovina se uništava."

"Mi u cijelosti razumijemo situaciju u kojoj se našao ŠPUD zbog potresa. Ni njima nije lako jer svoju školu čekaju već šest godina. Svi zajedno postali smo žrtve spore poslijepotresne obnove i neučinkovitog upravljanja gradske administracije“, tvrde roditelji, koji su Gradu uputili pisane zahtjeve u kojima traže:

hitan prekid korištenja prostora od strane ŠPUD-a i poštivanje odluka Gradske skupštine te Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

vraćanje trajanja školskog sata na standardnih 45 minuta kako bi se spasila kvaliteta nastave

ukidanje dvosmjenskog rada i povratak u stalnu jutarnju smjenu

strogo poštivanje kućnog reda i sigurnosnih protokola na ulazu u školu

"Smatramo neprimjerenim da gradske vlasti prebacuju odgovornost na leđa roditelja i djece. Ne zanimaju nas politička prepucavanja. Tražimo da se ova situacija hitno riješi prije početka nove školske godine. Poduzet ćemo sve zakonske korake da zaštitimo prava svoje djece", zaključuju roditelji IV. gimnazije Zagreb.

Sramotno je, dodaju, da se još nije riješilo pitanje ŠPUD-a u Zagrebu, a samim tim i pitanje gimnazije koja je već šest godina podstanar u vlastitom objektu: "Za četiri godine koliko je "zrakoprazan prostor“ u obnovi školskih prostora

mogao se izgraditi novi Pelješki most, novi stadion Santiago Bernabéu u Madridu ili novi tunel kroz Učku, a za šest godina od potresa u Dubaiju bi izgradili novi hotel Burj Al Arab (poznatog kao Jedro)."

"U Zagrebu nismo u stanju sanirati od potresa oštećenu jednu školsku zgradu u te silne godine. Najava prema kojoj će, navodno, krenuti obnova ovog ljeta i trajati dvije godine je jednako neshvatljiva jer se za to vrijeme može izgraditi cijela jedna nova zagrebačka Arena. Ako se tijekom sanacije nađe neki dio koji pripada kulturnoj baštini taj se rok može protegnuti i na pet godina, odnosno 11 godina od potresa", zaključuju roditelji.