Roditelji nisu optimistični oko nove Vladine Uredbe: "Nije riješeno hoćete li ga uopće dobiti"

Vlada je na današnjoj sjednici konačno u uredbu stavila sve ono što im je Ustavni sud naredio oko izmjene Zakona o osobnoj asistenciji. No od papira do prakse - za ove obitelji dugačak je put.

Lidija je majka troje djece s teškoćama u razvoju - Beata ima 7 i pol godina i dijagnozu autizma. Ona od sad napokon ima pravo na asistenta.

"Vi ste u principu 24 sata dnevno pod alarmom, pogotovo za nju, jer ona je dijete koje treba 24-satnu podršku. A nitko nije stroj. I druga djeca su tu", ispričala je Lidija.

Sva dosadašnja vladina rješenja bit će revidirana, sve će dodatno propisati i pravilnik kojeg ministarstvo mora donijeti u iduća dva mjeseca. Lidijin idući korak je predati zahtjev za osobnu asistenciju.

"Danas je uredba donesena, ali i dalje nije riješeno pitanje asistenta, hoćete li ga uopće dobiti. Sve to što su oni nama omogućili je potrebno djeci s invaliditetom! Nema tu vi imate ovo, vi imate ono, što bi još! Ne! To je sve potrebno za dostojanstven život", rekla je.

