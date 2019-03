Novim izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti cestovnog prometa policija će recidivistima, ako imaju dvije pravomoćne presude, moći i privremeno oduzeti vozilo. No neće samo recidivisti moći ostati bez svojih vozila.

Scene koje smo navikli gledati samo u američkim policijskim filmovima dolaze u Hrvatsku stvarnost. Izmjenama i dopunama zakona o policijskim ovlastima policajci će se u hitnim slučajevima se moći poslužiti i našim vozilima. Profesor Stjepan Gluščić, voditelj radne skupine čiji je tim radio na izmjenama, za Dnevnik Nove TV pojasnio je detalje novih ovlasti policije.

Kad će policija moći uzeti vozilo građanima?

Bit će to zaista u krajnjim situacijama, kad se budu hvatali počinitelji teških kaznenih djela, kad će se trebati zaštititi objekti ili osobe koje se osiguravaju, kad će se raditi o nezakonitom prelasku državne granice. Znači zaista u kranjim, krajnjim situacijama, jer ideja je da ćemo zapravo koristiti svoja vozila. Imamo ih dovoljna, a onda ćemo samo iznimno i za svaki slučaj iskoristiti vozilo koje posjeduju naši građani.

Hoće li to biti scene kao u filmovima policajac sa značkom iskoči pred vozilo ili?

To je moguća situacija, ali kod primjene ovlasti policajac se mora predstaviti, ako nije u odori naravno. Uz to što će reći osobi zašto treba vozilo, nakon što se ono upotrijebi mora se izdati potvrda i poduzeti se sve one radnje kako bi građani dobili naknade koje iz toga proizlaze.

Je li netko od građana imao primjedbu?

Nismo dobili niti jednu primjedbu, jer je to u zakonu predviđeno kao iznimna i krajnja mjera. Spomenut ću paralelno, već od 2009. godine imamo mogućnost korištenja tuđeg prijevoznog sredstva za prijevoz osoba u bolnicu. prema mojim podacima tu ovlast nismo iskoritili niti jedanput. Policija pazi na koji način primjenjuje te ovlasti, jer smo svjesni da naši građani vole svoja vozila.

