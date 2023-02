Europska unija zbija redove, pogotovo kad je u pitanju sigurnost građana, a u tome bi značajnu ulogu trebala odigrati Hrvatska. Uz još tri zemlje, Lijepoj Našoj povjereno je čuvanje opreme za slučaj katastrofe. U Jastrebarskom, kamo bi se trebao smjestiti dio zaštitne opreme, već negoduju jer ih nitko o tome nije obavijestio

Vojska je davno otišla pa bi dio napuštenih, ali još uvijek zapuštenih objekata u Jastrebarskom trebali biti europsko skladište za izvanredne situacije. Ako se ništa ne izjalovi, ondje će se čuvati zalihe i zaštitna oprema potrebna za zdravlje i sigurnost građana u slučaju nuklearnih i drugih prijetnji. Nekad vojarna, a danas logistički centar Civilne zaštite, trebao bi se proširiti i nadograditi.

Plan je iskoristiti, a prije toga i isprazniti skladišta u kojima se čuva medicinska i druga oprema u borbi protiv koronavirusa. Neki detalji, zbog odluke Europske komisije, još se drže u strogoj tajnosti.

Spremni ili ne, Europa smatra da je potreba za zalihama veća nakon ruske agresije u Ukrajini. Gas maske i zaštitna odijela, pribor za dekontaminaciju, protuotrovi, lijekovi – nitko još ne želi otvoreno govoriti o tome što će se ondje skladištiti. Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel tvrdi da mu nitko o državnim planovima nije baš ništa rekao.

"Ne govorim to da bacam lopticu u negativnom smislu. Smatram da je vrlo primjereno, kulturno i potrebno da država s lokalnom sredinom u koju nešto smješta sjedne i to dogovori. Jer je inače to bezobrazluk", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite poručuju da se o svemu razgovaralo i to više puta, ali pred kamere ne žele. Novosel uvjerava da su s prostorom imali i neke druge ideje.

"Mi smo tamo u urbanističkom planu predvidjeli dječji vrtić, komunalni pogon, vatrogasni centar. Dugoročni i razvojni planovi moraju biti usklađeni s lokalnom zajednicom, i nas se nešto pita", rekao je gradonačelnik.

Kako bilo, Hrvatska je jedna od četiri europske države čuvarice. Nabava svih rezervi financirat će se europskim novcem, odnosno s oko pola milijarde eura. Zatreba li im, pristup zalihama imat će i druge članice Europske unije. Vrijednost opreme koja će se skladištiti bit će teška oko 50 milijuna eura. Bit će to prilika i za hrvatske tvrtke koje već nude zaštitnu opremu.

