Predsjednik SAD-a Joe Biden nalazi se u Poljskoj, gdje je stigao u trodnevni posjet uoči prve godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu. Biden je ondje održao govor u kojem je rekao da "Ukrajina nikada neće biti mjesto ruske pobjede".

Američki predsjednik Joe Biden je u trodnevnom posjetu Poljskoj, gdje je stigao uoči prve godišnjice početka rata u Ukrajini i gdje ga je dočekao predsjednik Andrzej Duda.

Dva su predsjednika ranije obratila javnosti te je nakon kratih izjava otvoreni dio sastanka završen. Tada se nisu osvrnuli na govor ruskog predsjednika. Podsjetimo, Vladimir Putin je danas rekao da je Ukrajina započela rat i objavio je da Rusija obustavlja svoje sudjelovanje u sporazumu koji ograničava korištenje nuklearnih bombi.

Govor predsjednika Bidena

Nakon zatvorenog dijela sastanka, govor su održali američki veleposlanik u Poljskoj Mark Francis Brzezinski, zatim poljski Duda, a nakon njih je pred poljske građane izašao i Biden.

"Prije godine dana svijet se pripremao na pad Kijeva. Ja sam upravo došao iz njega i mogu reći da Kijev još uvijek stoji", rekao je Biden.

"Kada je predsjednik Putin naredio svojim tenkovima da napadnu Ukrajinu, mislio je da ćemo se lako predati, ali je bio u krivu. Mislio je da će se NATO urušiti, a umjesto toga je snažniji nego ikada", dodao je američki predsjednik.

Zatim je rekao da je Putin danas suočen s nečim što prije godine dana nije mogao ni zamisliti.

"U trenucima velikog kaosa i nesigurnosti, važno je znati za što se boriš i tko se bori s tobom. Putin se danas bori s još jačim demokracijama", rekao je.

"Ne bi trebalo biti sumnji: naša potpora Ukrajini neće biti oslabljena. NATO neće biti podijeljen. Demokracije svijeta će braniti slobodu danas, sutra i zauvijek", dodao je.

Autokrati, istaknuo je američki predsjednik, razumiju samo jednu riječ - "ne".

"Ukrajina nikad neće biti mjesto ruske pobjede. Slobodni ljudi odbijaju živjeti u svijet beznađa i mraka", rekao je te dodao: "Godinu dana nakon što su bombe počele padati, Ukrajina je još uvijek ujedinjena i slobodna."

Spomenuo je da je Poljska prihvatila milijune ukrajinskih izbjeglica.

"U tim najtamnijim trenucima njihova života, vi ste im pomogli. Istovremeno, zajedno smo se pobrinuli da oni koji su krivi za ovaj rat za to i odgovaraju. Nametnuli smo sankcije Rusiji i ovog ćemo tjedna objaviti novi paket", rekao je Biden.

Američki je predsjednik nakon toga rekao da će se SAD pridržavati pravila o obrani svake države čalnice NATO saveza.

"Odluke koje donesemo u narednih pet godina oblikovat će naše živote za sljedećih nekoliko desetljeća. Izbor je na nama, a posljedice će biti dugotrajne", rekao je.

"Nema slađe riječi od slobode, nema višeg cilja od slobode. Amerikanci to znaju i vi to znaju. I sve što sada radimo moramo napraviti da bi to naša djeca i unuci znali. Budite uz nas i mi ćemo biti uz vas", dodao je.

