Sjever Istre okupiran je divljim svinjama. Dolaze na kućna vrata, a poljoprivrednicima uništavaju urod. Oni sada peticijom traže pomoć u rješavanju tog problema, jer pred proljetnu sjetvu pitaju se - isplati li im se uopće saditi.

Od Cerovlja do Umaga, Rovinja i Pazina, u Istri je prikupljeno više od 1350 potpisa, a svi oni potpisani u peticiji žele samo jedno - da se hitno riješi problem prevelikog broja divljih svinja na sjeveru Istre.

"Kad dođeš na krdo, krdo bude pedeset, šezdeset odjedamput, i sad koliko tih krda ima...", pita se Dario Antonac, inicijator peticije.

"I one sve tu idu, isprevrču mi ovaj močo i ne smijem ništa ostaviti na terasi da se razumjemo", kaže Marijela Antonac Bančić iz Oprtlja.

Jer svake su joj večeri na kućnom pragu.

"Pa sigurno da se bojimo jer one mogu razvaliti vrata, one su strašno, strašno gladne. Pojele su nam sve što smo imali za nesilice, hranu, kukuruzno brašno..., dodaje Antonac Bančić.

A za sobom u poljima ostavljaju pustoš. Sa svakim godišnjim dobom minusi su kod njih, napominju poljoprivrednici, sve veći.

"Mi smo od 9. do 11. mjeseca imali šteta oko 70 tisuća kuna, a bilo je kasnije još šteta koje nismo prijavljivali. Nemoguće je tako više, to su ogromni troškovi i mi to ne možemo izdržati", ističe Alen Blažević.

Pa su peticijom pokucali na tridesetak adresa. Tek njih nekoliko, kažu, obećalo je pomoći. Problem leži, smatra inicijator peticije u tome da su se lovačka društva oglušila na naredbu ministarstva poljoprivrede.

"Naložio je 20.12. 2018. još da se broj divljih svinja do 31.3. 2023. svede na biolški minimum", kaže Dario Antonac.

Oni to i pokušavaju, ističu iz lokalnog lovačkog društva. Poljoprivrednicima daju repelente i električne pastire za zaštitu, divlje svinje hrane tonama hrane u šumama, a u lovu su napominju stalno.

"Imamo neograničeni odstrel i ako smo do sada umjesto 68 komada napravili 240, ali toliko su napravili i kolege iz susjednih lovačkih društva. Ja tome ne vidim kraja jer to se širi, netko će morati poduzeti nešto", kaže Lučanko Bazjak iz lovačkog društva Vepar.

Pitanje je, kažu poljoprivrednici, tko. Ali mora biti brzo, jer će nastavi li se ovako, i oni odustati od polja i zemlje, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

