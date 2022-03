Skuplje gorivo dovodi do lančane reakcije povećanja cijena i to više nitko ne osporava. U nekim europskim državama planira se limitirati kupovina određenih proizvoda, drugi limitiraju točenje goriva do 10 litara.

Što slijedi Hrvatskoj, imamo li dovoljno hrane i goriva ili ćemo uskoro gledati prazne police? O tim temama reporter Mislav Bago razgovarao je za Dnevnik Nove TV s financijskim stručnjakom Andrejem Grubišićem.

"Mislim da će inflacija biti veća od pet posto. Ne znam točno koliko. Imate tri faktora inflacije. Prvi su pokidani opskrbni lanci radi COVID-a, kojima se davala prevelika pažnja. Tu je i ogromna količina natiskanog novca, a treći faktor je rat u Ukrajini", objasnio je financijski stručnjak.

Ljude najviše zanima hrana, to jest koliko će poskupjeti. Mnoge europske države navode restrikcije - primjerice koliko možete uvesti ulja, kupiti goriva... Je li to izgledan scenarij i u Hrvatskoj? "Nadam se da nije jer ti scenariji nisu dobri, populistički su to scenariji. Tržište treba držati otvoreno i rušiti sve barijere", dodao je te rekao da on nije zagovornik toga.

Otkad je izbio COVID, europske države brinu se o sebi. "Od 10 kuna nekog proizvoda na polici, dvije kune je uglavnom PDV. To je ogroman prostor gdje se država mora odreći svog dijela. Pitanje je je li politika spremna snositi posljedice", komentirao je.

Što bi Hrvatskoj moglo onda nedostajati? "Ja bih rekao da nećemo imati klasičnu nestašicu proizvoda. Neke stvari morat ćemo trošiti u manjim količinama i morat ćemo raditi izbor - da neke stvari nećemo trošiti", naveo je.

Novi udar na džepove građana: Pogledajte kako jutros izgledaju cijene goriva

Inflacija ubrzano smanjuje vrijednost novca. Kako zaštititi ušteđevinu?

Počinje sjetva, cijena umjetnih gnojiva otišla je 'u nebo'. "Vjerojatno će ljudi ići zadovoljavati svoje biološke potrebe. Ako hrana poskupi do te mjere, odgodit ćete putovanje te će se osjetiti to na ugostiteljstvu ili nekoj drugoj industriji. Nema tu konačnog rješenja, sve su kompromisi", kazao je.

"Najskloniji sam zagovornik da se tijekom dobrih vremena kreiraju adekvatne zalihe (lijekova, energenata i ostalih životnih namirnica) pa bi manje bilo napetosti". zaključio je Grubišić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr