Ruska agresija na Ukrajnu svijet je preokrenula naopačke. Nakon 22 dana invazije pitamo se hoćemo li imati dosta hrane, slijede li restrikcije. A kako se s novim okolnositma nosi najjača regionalna tvrtka Fortenova, zna njezin direktor Fabris Peruško koji je gostovao u Dnevniku Nove TV.

S njim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Peruško kaže kako se u Europi "ruski kapital ne osjeća ugodno i gleda da izađe" zbog uvedenih sankcija. Što se tiče Fortenove, ruski kapital je planirao otići 2023., 2024., ali proces je sada ubrzan, kazao je Peruško.

"Vjerujem da ćemo u skorom vremenu imati rješenje za to", rekao je i dodao kako se vjerojatno radi o tjednima. Sberbank ima oko 40 posto udjela, a kad budu imali informacije kako će izgledati izlazak iz vlasništva, onda će to komentirati, najavio je Peruško.

Peruško je komentirao i stanje na tržištu hrane. Zbog ruske invazije i prekida dobavnih lanaca Europskoj uniji prijeti nestašica pšenice i ulja. "EU uvozi 80-ak posto iz Ukrajine i Rusije", rekao je. Što se tiče našeg neposrednog područja u kojem posluje Fortenova, Peruško kaže kako je tvrtka s uljima prisutna u Srbiji i BiH te ima dvije tvornice koje se bave proizvodnjom što pokriva 70 posto potreba cijele regije. Ističe kako se i sirovina proizvodi ovdje, u Slavoniji i Vojvodini.

Na pitanje o zabrani izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije Peruško odgovara kako je tvrtka prije dvije godine bila u sličnoj situaciji te dio robe drže u Srbiji, ali tamošnja politika i vlasti uvijek nađu rješenje jer imaju dobru suradnju.

Na pitanje hoće li rasti cijene, odgovorio je: "Mi kao Fortenova imamo dovoljno osiguranih rezervi za normalnu potrošnju. Vidimo emocionalno preveliko kupovanje ulja, ta psihologija se prenosi s nekih drugih tržišta. Imamo dovoljno rezervi za normalnu kupovinu. Vjerojatno ćemo ograničiti jednokratnu kupovinu. Moramo osigurati da nam kupci iz drugih zemalja ne dođu i potroše zalihe", kazao je i dodao kako bi se takvim restrikcijama sprječavao taj emocionalni efekt.

Kazao je kako je tvrtka do sad pratila vladine mjere cijenama hrane, no dodaje: "Ako dođe do daljnjeg povećanja cijena morat ćemo pratiti", rekao je.

