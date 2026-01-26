VIDEO Prizor od kojega zastaje dah: Na Plitvicama snimljen čopor zagonetnog predatora

Vukovi su važan dio ekosustava Plitvičkih jezera, a automatska kamera Stručne službe Nacionalnog parka zabilježila je prolazak vukova u potrazi za hranom – vjerojatno za divljim svinjama koje su nekoliko dana prije prošle istim putem, smatraju u Parku.

Vuk je, ističu, jedna od ključnih životinjskih vrsta koje prate u njihovu prirodnom staništu.

Posvećenost očuvanju divljih vrsta razlog je postavljanja šumskih kamera, koje neprimjetno bilježe njihov svakodnevni život, a važno je napomenuti i da vukovi žive duboko u šumama Parka te ih nije moguće susresti na stazama u jezerskoj zoni.

Populacija vuka u Hrvatskoj stabilna je i povoljna samo u alpskoj regiji, dok je u kontinentalnoj i mediteranskoj stanje nepovoljno.

Obradom više od 20.000 opažanja vukova od 2019. do 2023. godine prepoznata su na prostoru Hrvatske ukupno 43 čopora, od kojih znatan dio dijelimo sa susjednim državama. Prosječna veličina čopora je od pet do šest jedinki, što je rezultat istraživanja i praćenja vukova u Hrvatskoj tijekom posljednjih 20 godina.

Vuk je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta, a kao vršni predator ključan je u održavanju ravnoteže u ekosustavu. Kontrolira populacije drugih životinja, izdvaja iz populacije bolesne, slabe i zarazne životinje te utječe na strukturu vegetacije.