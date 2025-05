Primorska mjesta mogla bi ostati bez svog zaštitnog znaka: "Komu je to u interesu?"

Primorska mjesta ovog ljeta mogla bi ostati bez tradicionalnih ribarskih večeri i ostalih ljetnih manifestacija uz more, strahuju u turističkim zajednicama koje organiziraju takva događanja.

Još prošle godine, naime, članak 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te Uredba o vrstama djelatnosti i visinama minimalne naknade za dodjelu dozvole na pomorskom dobru stavio je pred organizaciju fešti uz more zapreku.

Prema novoj zakonskoj regulativi izmijenjena je naplata korištenja pomorskog dobra za koje se naplaćuje koncesija, i to na 1000 eura po danu bez obzira na to koja se površina koristi, bilo 20, bilo 2000 kvadrata.

Turisti - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Komu je to u interesu?

"Postavlja se pitanje komu je to u interesu jer s jedne strane Ministarstvo turizma i sporta daje financijska sredstva putem natječaja za promociju i organizaciju tradicionalnih i sportskih događanja, a s druge strane Ministarstvo mora kažnjava ta ista događanja, odnosno nas turističke zajednice kao organizatore", kažu u turističkim zajednicama, piše Novi list.

S obzirom na to da već u startu za koncesiju moraju dati tisuću eura po danu, postavlja se pitanje hoće li se ribarske fešte, umjesto uz more, ovog ljeta seliti u brda, odnosno tamo gdje nema troška koncesije, a to bi moglo utjecati na atmosferu i atraktivnost ili dovesti do potpunog otkazivanja.

Na adrese Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i Ministarstva turizma i sporta još su lani, kažu, poslali dopise s prijedlogom da se turističke zajednice kao neprofitne organizacije izuzmu iz plaćanja tog davanja. No, još čekaju odgovor Ministarstva mora.

Hvar Foto: DNEVNIK.hr

"Radi se na rješenju"

U međuvremenu, čini se da na terenu kod lučkih uprava i dalje nema jednoobraznog postupanja o tom pitanju, pa neki naplaćuju koncesiju, a neki ne.

U Ministarstvu turizma i sporta, pak, složili su se s prijedlogom turističkih zajednica, o čemu su obavijestili nadležno Ministarstvo u svrhu pronalaženja zadovoljavajućeg rješenja: "Ministarstvo turizma i sporta zatražilo je od nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da razmotri mogućnost izuzeća od naplate temeljem Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ako se ta događanja i manifestacije ne obavljaju na način da bi turističke zajednice ostvarivale prihod, odnosno u slučaju kada se radi o nekomercijalnim događanjima."

Dodali su i da zajedno rade na pronalaženju modela naplate koji će biti u skladu sa Zakonom i Uredbom te propisanim zadaćama turističkih zajednica, a o čemu će svi sudionici biti obaviješteni.