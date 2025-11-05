Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
nakon procjene MMF-a

Primorac najavio nove trezorce, komentirao i rast plaća: "Nerealno je očekivati..."

Piše Hina, 05. studenoga 2025. @ 14:40 komentari
Marko Primorac
Marko Primorac Foto: Damjan Tadic/Cropix
Ministar financija Marko Primorac je u srijedu sudjelovao na tradicionalnom, 33. savjetovanju Ekonomska politika Hrvatske u 2026., koju organizira Hrvatsko društvo ekonomista.
Najčitanije
  1. Požar nakon pada zrakoplova
    Užas u SAD-u

    FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
  2. Ivan Anušić
    Aktualne teme

    Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
  3. Ilustracija
    Drama u Njemačkoj

    Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Nicholas Rossi izručen: završena saga lažirane smrti i bijega u Škotsku
Nicholas Rossi/Arthur Knight
Silovatelj i prevarant lažirao svoju smrt i pobjegao preko oceana: Savršen zločin propao zbog jednog detalja
BiH: Dodik i nakon ukidanja američkih sankcija po starom, ponovo prijeti
OPASNE PORUKE
Dodik opet prijeti: "BiH je za mene završena priča. Neka se nosi dođavola..."
Zavod za javno zdravstvo objavio rezultate mjerenja kvalitete zraka
Sveta Nedelja i okolica
Rezultati mjerenja kvalitete zraka nakon velikog požara: NZJZ izdao upozorenje za posebne skupine građana
Dva skupa u Beogradu: Studenti na jednoj, SNS-ovci na drugoj strani
Dva skupa
Tisuće ljudi stiže u Beograd: Autobus Vučićevih pristaša zabio se ogradu, studenti poslali poruku
Ministar Tomo Medved objavio fotografiju iz Domovinskog rata
Prisjetio se 1990.
Ministar objavio fotografiju iz Domovinskog rata: "Bila mi je čast imati povijesnu priliku..."
Primorac kazao da rast plaća treba ograničiti, najavio nove trezorce
nakon procjene MMF-a
Primorac najavio nove trezorce, komentirao i rast plaća: "Nerealno je očekivati..."
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
sprječavanje širenja zaraze
Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću: Oglasili se epidemiolozi
Indijac nevin proveo više od 40 godina u zatvoru u SAD-u: Prijeti mu deportacija
POTRESAN SLUČAJ
Nevin je proveo 43 godine u zatvoru. Napokon je oslobođen, a onda novi šok: "Već je pretrpio neviđeno zlo"
Isplivali užasi iz Doma za starije u Tuzli
"PITANJE DOSTOJANSTVA"
FOTO Nakon smrtonosnog požara isplivali užasi iz Doma za starije: "Je li ikoga sram?"
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U padu teretnog zrakoplova najmanje sedam poginulih
Užas u SAD-u
FOTO/VIDEO Srušio se avion, ima poginulih i na tlu: "Pretvorio se u vatrenu kuglu"
Pobjegao opasni kriminalac iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Drama u Njemačkoj
Opasan kriminalac pobjegao iz psihijatrijske bolnice: Strahuje se da će ostvariti svoju grozomornu prijetnju
Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi
Aktualne teme
Anušić: "Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater"
show
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Janica Kostelić na premijeru filma Ivice Kostelića došla s partnerom
rijetki prizori
Janica Kostelić na važan događaj svog brata stigla s partnerom, kojeg inače skriva od javnosti
Alen Vitasović u iskrenom razgovoru govori o borbi s alkoholom, ljubavi i povratku na veliku pozornicu!
''meni je žao...''
Iskreni intervju Alena Vitasovića: ''Alkohol mi je uništio pola života, u neku ruku još ga uništava''
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Važno!
Ovo područje na licu nikada ne smijete dirati – evo zašto ga zovu “trokut smrti”!
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Zanimljivo rješenje
Kako postaviti suncobran na zatvoreni balkon? Urnebesna majstorija nasmijala prolaznike
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
Arahnofobija
Pokušala ući u auto, ali nešto ju je spriječilo! Vidite li strašan detalj ispod kvake?
tech
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Poruka HGSS-a
Tehnologija ne može baš sve: Izgubio se u šumi, za pomoć pitao AI pa se našao u još većim problemima
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
Više satelita - veća opasnost
Starlink je na prvoj liniji udara nepredvidljive prijetnje iz središta Sunčevog sustava
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
Sigurnost prije profita
On može zaustaviti AI: Tko je ovaj čovjek i kakva je njegova moć nad OpenAI-jem?
sport
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb
otkazali trening
Drama u taboru Celte Vigo: Pokvario im se avion, nisu mogli doći u Zagreb, javili su da ništa od zakazanog termina
Rijeka promijenila ime stadiona: Više se neće zvati Rujevica
pala je odluka
Rijeka promijenila ime stadiona
tv
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Došao je trenutak istine - napokon će se sve saznati
Kumovi: Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
KUMOVI
Ne mogu više izdržati razdvojenost - napokon su popustili ljubavi
MasterChef: U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
ŽIRI RAZOČARAN
U moru tekućih krema Antonija i Damjan osvojili karticu! Ostali dobili jezikovu juhu!
putovanja
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Stabljike celera zašto su dobre za zdravlje
5 eura za kilogram
Bez ovog povrća nema niti jedne dobre juhe i variva, a čini čuda za zdravlje
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
Za 15 minuta
Jednostavna, ukusna i zdrava: Pita od naranče i čokolade koja se ne peče
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Sudar sa stvarnošću
Direktori vodećih investicijskih banaka: Slijedi preokret, pripremite se na značajan pad dionica
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Najpopularnija imena za djevojčice i dječake u 2025. godini
Stigli podaci
Jeste li iznenađeni? Ovo su najpopularnija imena za dječake i djevojčice u 2025. godini
sve
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
NA NOVOJ TV I GOL.HR-U!
HRVATSKA – FARSKI OTOCI Evo kad počinje prijenos, u akciji nova imena
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene