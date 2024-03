Šifrirani oglasi i predaja na benzinskim postajama: "Kaznili su prodavačicu kolača na tržnici, a na ovome se okreću milijuni eura i nikom ništa"

Ponukani kažnjavanjem prodavačice kolača na tržnici koja nije imala registriranu djelatnost, udruga Prijatelji životinja upozorila je na svakodnevnu prodaju štenaca i drugih životinja bez ikakve kontrole nadležnih inspekcija, evidencija prihoda i naplaćenih poreza.

Apsurdna je situacija da se kažnjavaju oni koji prodaju kolač za nekoliko eura, ali potpuno zaobilaze one koji uzgajaju i prodaju živa bića za stotine, pa čak i tisuće eura.



"U Hrvatskoj cvjeta trgovina kućnim ljubimcima, no naše inspekcije i ministarstva to ne zanima, iako je sve javno dostupno. Oglasnici su prepuni pasa, mačaka, kunića, ptica, gmazova, dakle, živih bića, čiji uzgajivači nemaju registriranu nikakvu gospodarsku djelatnost. Životinje drže u katastrofalnim uvjetima, što im bitno smanjuje troškove uzgoja, ne podliježu kontroli uvjeta držanja osim ako ih netko prijavi, a pritom ostvaruju golemu nelegalnu i neoporezivu dobit uzgojem i prodajom životinja”, upozoravaju Prijatelji životinja.

Pročitajte i ovo Maksimir slavi Građani počeli prijavljivati potres u Zagrebu, a onda je stiglo objašnjenje koje nisu očekivali: "Nije potres..."



Pojašnjavaju da su proveli istraživanje oglasa za prodaju pasa u najpopularnijem hrvatskom oglasniku tijekom dva mjeseca. Pregledali su i evidentirali više od 1400 oglasa za prodaju više od 5300 pasa u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 2,37 milijuna eura, što bi na godišnjoj razini iznosilo oko 14 milijuna eura! Ovom brojkom obuhvaćen je samo jedan oglasnik i samo psi, dok se prodaja raznih vrsta životinja oglašava i u drugim oglasnicima u zemlji i inozemstvu te na društvenim mrežama, u drugim medijima i u gotovo svim veterinarskim ordinacijama. U istraživanje nisu bili uvršteni oglasi za parenje, što isto donosi ekonomsku korist. Radi se o sivoj ekonomiji, čime se oštećuje državni proračun i nanosi šteta društvu, poručuju iz udruge za zaštitu životinja.

Šifrirani oglasi i prodaja pasa na benzinskim postajama

Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti obavezuje i uzgajivače životinja i oglašivače. Zakon o trgovini sankcionira one koji nisu registrirani a obavljaju djelatnost trgovine, dok se na uzgajivače primjenjuju i Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit.



Osim što svi uzgajivači koji prodaju kućne ljubimce trebaju imati registriranu gospodarsku djelatnost, trebaju i registrirati uzgoj pri Ministarstvu poljoprivrede, no mnogi i to izbjegavaju. Određen broj uzgajivača, temeljem ostvarenih prihoda koji premašuju deset prosječnih bruto plaća u Hrvatskoj, trebali bi biti i obveznici PDV-a!” ističu Prijatelji životinja.

Pročitajte i ovo Pritisak poslodavaca Smrskana ruka, otkinuti prsti, spaljene ruke: Horor u hrvatskoj tvornici, radnice progovorile o groznim uvjetima

Uz velike uzgajivače, navode, tu je i velik broj malih, koji često putem šifriranih oglasa, korištenjem neregistriranih mobitela, objavom lažnih brojeva mikročipova pasa i njihovom predajom na usputnim benzinskim postajama pokušavaju biti potpuno nevidljivi. Prijatelji životinja uvjereni su da bi pojačana kontrola i tjeranje ove okrutne trgovine u legalnost osigurala sljedivost i bolju skrb za životinje. Osim toga, odbacivanje lako dostupnih, jeftinih i neoznačenih kućnih ljubimaca stvara troškove jedinicama lokalne samouprave, koje ih moraju zbrinjavati.

"Neregistrirano obavljanje djelatnosti uzgoja ljubimaca u svrhu prodaje dužan je pratiti i sankcionirati i Državni inspektorat i bez naših prijava, no nije nam poznato da su reagirali na ijedan slučaj. Obratili smo se i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kako bismo ih potaknuli da, ako je potrebno, dopune i pojasne propise te da se potakne rad inspekcija u sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti”, rekli su iz udruge Prijatelji životinja.