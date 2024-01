Zabranjen rad skloništu za životinje: Držali pse bez uvjeta i zarađivali, inspekcija nije reagirala godinama

Nakon što je udruga Prijatelji životinja poslala nekoliko prijava, veterinarska inspekcija zabranila je rad Veterinarskoj ambulanti Crikvenica d.o.o. na adresi na kojoj, kao pravna osoba, obavlja i djelatnost skloništa za nezbrinute životinje.



Iz Državnog inspektorata naredili su i da se osam pasa, smještenih na lokaciji koja nije registrirana kao sklonište niti nema uvjete, premjesti u druga, registrirana skloništa.

Iz Prijatelja životinja ističu kako je poražavajuće da su udruge za zaštitu životinja prisiljene biti nadzorno tijelo i obavljati posao inspekcije: ''Inače, kada upozorimo na kršenja zakona, najčešće dobivamo šablonske odgovore da inspekcijskim nadzorom nisu utvrđene nepravilnosti i da je sve u skladu sa zakonskim propisima. U ovom slučaju došlo je do pozitivnog ishoda zahvaljujući angažiranju odvjetnika i našoj upornosti.''

Psi i mačke dosad su se duže od četiri godine smještali u neregistrirano sklonište na adresi različitoj od one prijavljene u Upisnik kućnih ljubimaca, za koje je Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o. dobila dozvolu za rad, a koje je zatvoreno. Cijelo to vrijeme Ambulanta je sklapala unosne ugovore s gradovima i općinama za uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja na temelju rješenja o obavljanju djelatnosti skloništa za zatvoreno sklonište. Time je kontinuirano i svjesno kršila Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, upozorili su iz Prijatelja životinja.



Nakon saznanja o tome, zabrinuti za zdravlje, sigurnost i dobrobit pasa, oni su lani početkom studenog prijavili sve veterinarskoj inspekciji i inspekciji rada te zatražili hitno zatvaranje ilegalnog skloništa i smještanje životinja koje se tamo nalaze u registrirana skloništa.

''Zapanjilo nas je što veterinarska inspekcija najmanje četiri godine nije reagirala na nezakonit rad skloništa u Crikvenici. Nevjerojatno je da nije provela nadzor nad skloništem, iz kojega bi saznala da se psi i mačke uopće ne nalaze na adresi odobrenoga skloništa koja se navodi na internetskim stranicama Jedinstvenog informacijskog centra (JIC) Ministarstva poljoprivrede, ili pak reagirala na činjenicu da se životinje smještaju u sklonište koje nema valjano rješenje o ispunjavanju prostornih, smještajnih, higijenskih i logističkih uvjeta za obavljanje djelatnosti skloništa'', istaknuli su iz udruge.

Podsjećaju da skloništa moraju svaku životinju upisati u JIC, gdje moraju bilježiti i da su svaku od njih kastrirali, dok štence i mačiće udomljavaju obvezujući udomitelja da ih kastrira i to treba kontrolirati.

Mnoga skloništa krše propise i to ne rade, upozorili su iz udruge i dodali: ''Poseban je problem što pojedina skloništa potpisuju ugovore o zbrinjavanju napuštenih životinja s previše lokalnih zajednica s obzirom na ograničen kapacitet za koji su registrirana. Osim toga, potpisuju ugovore s gradovima i općinama koji su previše udaljeni od skloništa da bi im sklonište moglo pružiti uslugu u propisanom roku, npr. nađenoj ozlijeđenoj životinji osigurati veterinarsku pomoć najkasnije unutar dva sata od primitka prijave.''

Iz udruge navode da su prije tri godine od Državnog inspektorata zatražili da napravi reviziju rada svih skloništa u Hrvatskoj, no to se nije dogodilo: ''Zgroženi smo što inspekcija ne reagira na očite nepravilnosti, koje može lako vidjeti već samim uvidom u JIC, npr. da životinje u skloništu nisu kastrirane. I jedinice lokalne samouprave, koje obilato financiraju privatne tvrtke koje vode skloništa, trebaju od njih tražiti sve potrebne evidencije, jasne izvještaje s fotografijama svakoga psa od dojave, hvatanja, veterinarske obrade, smještaja, oglašavanja, kastracije, cijepljenja do udomljavanja, kao i transparentan rad i mogućnost redovite kontrole.''

Skloništa, podsjećaju Prijatelji životinja, moraju imati najviše standarde u postupanju prema životinjama jer one ionako već ispaštaju zbog ljudske neodgovornosti: ''Zahvaljujemo volonterima koji će premještenim psima iz neregistriranog skloništa u Crikvenici tražiti domove i koji se svakodnevno angažiraju kako bi skloništa na njihovu području poslovala transparentno, zakonito i u cilju udomljavanja životinja. Nakon zatvaranja skloništa i premještanja pasa očekujemo i sankcioniranje prekršitelja, i to bez pokušaja zataškavanja i odugovlačenja postupka. Nedopustivo je da nadležne institucije i same čine prekršaje.''