Građani počeli prijavljivati potres u Zagrebu, a onda je stiglo pojašnjenje koje nisu očekivali: "Nije potres..."

Aplikacija za praćenje potresa EMSC u četvrtak navečer ponovno je bila zatrpana komentarima Zagrepčana. No, ovoga puta nije se radilo o potresu jer ni EMSC ni Seizmološka služba Hrvatske nisu zabilježili podrhtavanje tla. Unatoč tome, komentari koji su se mogli pronaći na EMSC-u javljali su "Dumm Bukovac", "Zagreb Dubrava zvuk", "Jazbina zvuk grmljavine i blago zatreslo". A onda je stiglo pojašnjenje u komentarima: "A đava nek vas nosi-sad će na svaki prdac ljudi pisat-zvuk...Nije potres, neg je Petković zabio", "Petković zabioooooooooo".

