Priča koju je donijelo Provjereno izazvala je zgražanje javnosti jer u Obrovcu u Domu zdravlja radi liječnik prljav i vulgaran, zaposlio je svoju djevojku kao medicinsku sestru, a ona školu završila – nije. Uz zgražanje i poneko sažalijevanje, ta je nadrealna priča izazvala i smijeh. Ali nije smiješno.

Liječnik Goran Jusup radi u Domu zdravlja, kuta mu je prljava, baš kao i rječnik. Uz njega je zaručnica Veronika, koja se ne može sjetiti kad je i koju školu završila, ali Komora medicinskih sestara potvrdila je da potrebnu spremu nema.

Neslužbeno se doznalo da je lažna medicinska sestra pohađala trgovačku školu. To je nije spriječilo da prima pacijente, doktor joj je omogućio da ima uvid u medicinske kartone ljudi, propisivala je lijekove, prematala rane...

I nije kriva ni ona, a ni on. Kriva je država, kriv je sustav koji je to omogućio. Liječnik koji ima koncesiju i licenciju za obavljanje posla zaposlio je koga je htio. I dok često i prečesto država za neke ne tako važne stvari traži sto dokumenata, biljega, dokaza sve do ''mirovnog sporazuma Izraela i Palestine'', u ovom slučaju nije trebalo ništa.

I to nije sve. Na, u najmanju ruku osebujnog liječnika, koji ima kaznene prijave bilo je i niz prijava Zavodu za zdravstveno osiguranje, Liječničkoj komori i dogodilo se – ništa. Baš ništa. Liječnik i sestra radili su u ordinaciji i liječili. Ili nisu. I bolje ako nisu.

S prozivkama da Provjereno nije trebalo raditi priču jer se radi o ljudima kojima treba pomoć bilo bi se lako složiti kad ne bi bilo više od nekoliko drugih pitanja. Primjerice, što je s ljudima, a ima ih oko 400 koji su još uvijek upisani kod dr. Jusupa? Ako doktoru i sestri treba pomoć, tko će pomoći pacijentima? Zašto država nije pomogla liječniku i sestri? Zašto država nije pomogla pacijentima koji su trebali pomoć, i to ni nakon prijava? Kako je moguće raditi kao medicinska sestra bez završene škole? Koliko još ima takvih slučajeva?

Provjereno je samo radilo svoj posao i to zato što država nije radila svoj. Da jest, ne bi bilo priče. Priče koja vas je možda nasmijala, a zapravo pokazuje jad i bijedu Lijepe Naše. Ali ne, ne trebamo ni plakati, samo nešto poduzeti. Jer ovdje se ne radi o tome da se mediji rugaju ljudima, nego se institucije rugaju svima nama.

