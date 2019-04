Reporter Provjerenog Mato Barišić za DNEVNIK.hr ispričao je svoje iskustvo susreta sa skandaloznim liječnikom i navodnom medicinskom sestrom u Obrovcu, a nakon što je samo kratka najava večerašnje emisije izazvala zgražanje javnosti.

''Pacijenti, prolaznici i građani upozorili su nas da nas čeka uistinu šokantan prizor, no kako ljudi različito reagiraju u takvim slučajevima, bili smo suzdržani i mislili – ok, vidjet ćemo na vlastite oči. Na prvi kontakt s liječnikom, i to telefonski – kada je rekao da samo dođemo i da će se svima, citiram: 'naje**ti majke', bilo je posve jasno da su upozorenja bila opravdana'', ispričao je reporter Provjerenog Mato Barišić.

Ambulanta u Obrovcu (Foto: Provjereno) - 2

Dodao je da je pravi šok bio ulazak u ordinaciju. ''Ne bih ulazio u detalje, vjerujem da će večerašnja snimka zornije prikazati, no i liječnik i njegova navodna medicinska sestra vidno su zapušteni i prljavi. Nisu imali nikakav otpor prema nama niti prema kameri. Spremno su o svemu pričali, bili su doduše vulgarni, ali ne i agresivni. Znam da smo i kolega Marino Grgurev i ja u čudu izmijenili nekoliko pogleda tijekom snimanja i da sve dok nismo izišli iz ordinacije nismo bili sigurni što se to zapravo sad dogodilo'', rekao je novinar.

Ambulanta u Obrovcu (Foto: Provjereno) - 4

Barišić je otkrio da su ga, nakon najave emisije, zvali prijatelji i poznanici i pitali je li to neki skeč, nešto namješteno jer djeluje nadrealno, no nije.

''Ovo je zapravo strašan primjer u kojem sustav nije odreagirao žurno. Problem postoji već dulje vrijeme, upozorenja su bila prema svim relevantnim institucijama. Stotine pacijenata bile su prepuštene da sve to vrijeme ne dobivaju adekvatnu zdravstvenu skrb'', zaključio je Mato Barišić.

U međuvremenu, a nakon objave snimke, HZZO je raskinuo ugovor s doktorom Jusupom.

