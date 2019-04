Otkad je objavljena najava priče o liječniku iz Obrovca mailovi, pozivi i poruke na tu temu nisu prestali stizati u redakciju emisije Provjereno. Liječnik i navodna medicinska sestra, o kojima sada već cijela zemlja bruji, prosti, prljavi i neprofesionalni - nisu parodija ili neka šala - oni doista liječe pacijente u domu zdravlja u Obrovcu. Prijavu na osebujnog liječnika s nevjerojatnim rječnikom otišao je provjeriti Mato Barišić. To što su on i snimatelj Marino Grgurev zatekli u ordinaciji, malo je reći da je šokantno.

''Tvrdim najbolji države ove liječnik, to sam ja dr. Jusup, to sam ja. Potpisujem pred svakim, a to što je oko nas hrpa smeća, go**na, srbadije i četništva... to isto jest'', kaže dr. Goran Jusup, liječnik obiteljske medicine u ambulanti u Obrovcu. On je liječnik s 30 godina staža, a bez teksta ostavlja i njegova medicinska sestra, za koju pacijenti sumnjaju da je uopće medicinska sestra.

Ona ne zna ni koju je školu završila, niti zna objasniti kada je to bilo. Škola Vladimira Nazora u Zadru, koju ona spominje nije medicinska, već gimnazija. Stoga je Provjereno kontaktiralo Komoru medicinskih sestara. ''U Registru HKMS-a nema osobe pod imenom Veronika Pecolaj'', kažu iz Komore, a i sama škola ne zove se Vladimira Nazora već Ante Kuzmanića.

Inače medicinske sestre su te koje vam mogu previti ranu, izvadit krv, dati injekciju. Da, to bi prema opisu posla trebala raditi i Veronika, ali radi li uistinu, bojimo se i pitati?

Slučaj ordinacije iz Obrovca (Provjereno) - 9

Sunčan proljetni dan, idila Zrmanje. Malo mjesto, a veliki problem. ''Ne znam jel' on tu jel' radi ili ne, nisam njegov pacijent... Hvala Bogu'', kaže jedna od prolaznica iz Obrovca.

''Zašto Hvala Bogu? A čujte... čovik je obolija... pa ljudi odlaze od njega. Hoće li doći netko drugi, to ne znam'', dodaje.

Liječnik kojem je inspekcija, prema informacijama koje smo dobili, već nekoliko puta kucala na vrata i dalje očito radi. Nema ni inače mnogo ljudi u Obrovcu, pa posve slučajno nailazimo na čovjeka koji ga osobno zna.

''Ja sam ga osobno prijavio.

Zašto?

Jer je nenormalan čovjek i on može liječiti dolje kod nas na Ugljanu, ali ne kod nas ovdje.

A bili ste njegov pacijent?

Jesam.

Dobro na koji način je nenormalan ?

Ja dođem na pregled jer imam problema s venama, a on me neće pregledati. Sjedi s nekom ženom u svojoj sobi. Kad sam rekao da idem kod doktorice preko puta on mi je rekao da idem kod kur**tine i četnikuše. To vam iskreno kažem'', prepričava svoje iskustvo Marinko iz Obrovca.

Tek stotinjak metara od središta mjesta, obrovački je dom zdravlja. Dobili smo informaciju da je liječnik u ordinaciji. I da mu je HZZO već trebao otkazati ugovor, međutim doktor još uvijek radi.

Slučaj ordinacije iz Obrovca (Provjereno) - 2

''Samo vi dođite da ja vama kažem sve.

Može

Samo dođite vi do doktora Jusupa koji je stvorio ovu državu, di ste sad?

U Obrovcu!

Samo vi dođite'', odgovara na telefonski poziv dr. Jusup.

U ambulanti nas primaju u pomoćnu prostoriju. Mjesto gdje inače piju kavu i puše.

''Čuo sam da su vam se pacijenti razbježali?

Da, jesu!

Zašto.

Ma zbog laži, da je doktor Jusup lud, munjen, bolestan, ali to su sve laži. Znači kajla, kajla, kajla.

Pa tko vam to radi.

Go*na, općinska go*na'', objašnjava svoju stranu priče dr. Jusup.

Dr. Jusup i Veronika nisu samo u poslovnoj već i intimnoj vezi. Nakon par minuta, vode nas u ambulantu gdje primaju pacijente. I ne prestaju s komentarima na račun onih koji ih kritiziraju. Pacijenti tvrde da su neuredni, vulgarni, nestručni, bezobrazni, vrlo upitnog zdravlja. Optužbe pljušte na račun male obrovačke ambualnte. Popričali smo s bivšim pacijentima, s ljudima koji su se ondje liječili.

Slučaj ordinacije iz Obrovca (Provjereno) - 3

''Zapustio je sam sebe i bilo ga je ružno vidjeti tako jer je uvijek bio prljav i ta njegova odora mu je bila poderana.

Prostačio je, prostačio.

Pred pacijentima?

Da... i uvijek priče ko špota doktora i ministre i vladu'', prepričava jedan par koji želi ostati anoniman.

O tom problemu, ista nam se ova obitelj obratila još lani. Kažu, problem traje godinama. I u Obrovcu i okolici, svi o tome govore.

''Čula sam i na emisiji, kontakt emisiji na radiju, ljudi su se javljali uživo i žalili se na doktora i znalo se da je HZZO obavješten i da će kao nešto poduzeti, ali nije ništa.''

I dalje žive u tom kraju. Pa kažu, ne žele imati problema, zato govore anonimno. Kao i bivša partnerica koja zbog djece ne želi otovoreno o tome.

''Problem je u tome što je on po meni psihički skroz otišao. On je postao psihički bolesnik, zlostavljač i osobno protiv njega od 2015. godine kad sam prekinula vezu s njim. Od tada me sustavno maltretira i naziva. Dva kaznena postupaka se vode protiv njega zbog maltretiranja i prijetnji smrću'', priča bivša pertnerica doktora Jusupa.

''Zvao je na posao i s obzirom da me nije mogao dobiti prijetio je da će me ubiti, odnosno da će padati mrtve glave'', dodaje.

Pokazuje nam i kaznene prijave, ali i poruke koje dobiva od doktora, ali i njegove nove medicinske sestre. Od uvreda i vulgarnosti, do molbi za prijateljstvo.

''Ne, ne, ne to nije istina.

Nije istina?

Dabogda crkla ako je istina.

Tko dabogda crko?

Ja.

Pa nemojte tako.

Izvinite unaprijed, ali moram tako reći'', kaže na sve to medicinska sestra Veronika.

Ono na što su nas upozorili pacijenti, čini se nije daleko od istine. Slika vjerujemo govori više od riječi, pa nije ni potrebno previše komentirati. Sve je prljavo.

Informacije koje smo mi dobili ne samo da ne idu u prilog tvrdnjama doktora, već su dijametralno suprotne. Premda HZZO nije do kraja razrješio pitanje ove priče, čini se da su pri kraju. Veronika i doktor, optužuju sve, pa i kolege iz Doma zdravlja. Raskid ugovora, znači gubitak koncesije, a time i tjeranje na cestu.

Koliko je prijava, kakve nepravilnosti i koliko je pacijenata otišlo - iz Ministarstva nisu ništa odogovorili na upit Provjerenog, a iz HZZO-a su rekli da još uvijek prikupljaju podatke.

Dom zdravlja zadarske županije koji je vlasnik prostora tvrdi - oni s doktorom nemaju ništa.

''Dakle vi dok ne dobijete nešto od HZZO-a ne možete ništa učiniti?

Da tek kad dobijem informaciju da je taj tim prazan, onda ga mogu popunjavati'', kažu iz zadarske županije.

Slučaj ordinacije iz Obrovca (Provjereno) - 5

Dakle doktor Jusup ima dozvolu za rad, a kako doktor zapošljava i odgovoran je za medicinsko osoblje, i njegova Veronika koja nije medicinska sestra, također je legalno tamo.

''Da, bila sam nakon toga kod doktora jer sam trebala neke tablete, ali nisam ništa dobila jer je bila tada ta neka nova koja ništa nije znala niti se služiti sa sistemom. Na kraju sam otišla u ljekarnu i kupila tablete sama jer su vidjeli i sami u ljekarni što sam prije koristila'', kaže jedna od bivših pacijentica.

U liječničkoj komori kažu da su dobili pritužbe na rad liječnika i da nadležna tijela po tome postupaju! Ni više ni manje. Kažu, zasad samo toliko od njih.

Cijelu ovu priču osim para s početka priče prijavila je bivša partnerica dr. Jusupa. Žena koja je s njime provela dugih sedam godina u izvanbračnoj vezi.

''Rastali smo se u najnormalnijim okolnostima. Prekinuli smo i nije bilo nikakvih potezanja. On se nije mogao pomiriti da sam otišla i od 12. mjeseca 2015. ne prestaje me zvati'', priča ona.

''Ona je rekla da je podnijela dvije kaznene prijave protiv vas? I da imate sud za nekoliko dana?

Da ima neki sud, ali ku**va se nikad ne pojavi. Nikad se ne pojavi''... tako doktor komentira bivšu partnericu.

Dakle problem je ovdje višeslojan. Medicinska sestra koja to nije. Pacijenti koji bježe. Liječnik koji u najmanju ruku ima osebujan karakter i vokabular. Higijena upitna, odnosno - posve neupitno neprihvatljiva. Ii nisu ovdje samo problem u tome institucije koje očito predugo i presporo rade svoj posao, već i to što iste institucije dozvoljavaju ovakav rad. Da liječe, ako se to može liječenjem zvati.

No mnogi nemaju izbora. Jer ostali su pretprani poslom pa i ne primaju kartone. Dr. Jusup tvrdi - svi oko njega namještaju mu kajlu.

Nakon najave Provjerenog reagirao i HZZO

Ne bi ovo bila priča da o njihovom radu ne ovise stotine onih bolesnih pacijenata. Oni koji trebaju pomoć. Onih koji čak i prljavoj bijeloj kuti vjeruju, jer - budimo realni - drugog izbora nemaju.

Da su anonimci, bili bi i ostali samo jedan osebujan par koji posve sigurno i sam treba pomoć.

Ovako, uz blagoslov sustava - oni su ti od koje bismo se trebali osloniti u nevolji. Zabrinjavajuće i zastrašujuće u isti tren.

Ovo je jedan od najbrže riješenih problema. U srijedu su nam iz HZZO-a javili kako su prekinuli ugovor s doktorom Jusupom. Do kraja mjeseca je u ordinaciji, a tada će tek 400 pacijenata od 1300, koliko ih je bilo prije nego što su pobjegli glavom bez obzira, dobiti novog liječnika. Nevjerojatna priča! Zar ne?

Propuštenu emisiju pogledajte besplatno na

novatv.hr

.