Otac pretučenog dječaka ogorčen što je napadač na slobodi: "Nudio mi je mito da ga ne prijavim"

Roditelji 14-godišnjeg dječaka iz Splita koji je u nedjelju 29. lipnja teško pretučen u ozlijeđen u napadu 17-godišnjaka, ogorčeni su radom institucija jer je napadač dan nakon što je uhićen pušten na slobodu.

Sve se dogodilo kad je žrtva na posuđenom romobilu naletjela na nasilnika kod školskog igrališta.

"Taj momak mu je prišao, a s njim je bio još jedan njegov vršnjak. Kazao je mom sinu da mu da romobil, a moj nije to htio, rekao mu je da nije njegov i da ga je i sam posudio. I zato ga je ovaj pretukao, udario ga je šakom u glavu i slomio mu kosti lica. To se događalo na igralištu iza škole, postoji snimka na kojoj se sve vidi", izjavio je uznemireni otac i nastavio: "A kad je to napravio, ostavili su ga tako krvavog da leži na ulici, pa mogli su čak anonimno nazvati Hitnu pomoć ili nešto. Ali ne, ostavili su ga i sreća da je naišla jedna žena i pomogla mu... A da ne govorim da su prijetili drugoj djeci na igralištu govoreći im da moraju reći da je moj sin sam pao s romobila."

Naručeni zločin

Ovdje je moguće da se radi o naručenom premlaćivanju, piše Slobodna Dalmacija, jer je pretučeni dječak imao već problema s određenom ekipom kojoj se usprotivio, pa je moguće da su oni angažirali starijeg nasilnika koji je otprije poznat policiji.

Napadač je od čitavog susreta s policijom, državnim odvjetništvom i sucem prošao samo s mjerom opreza neprilaženja napadnutom na manje od 100 metara, što čudi osobito zato jer ga pravosuđe poznaje još od rujna prošle godine kad je sudjelovao u napadu na dostavljača hrane iz Nepala.

"Zamislite do kuda ide ta bezobraznost i bahatost. Taj je momak, ne znam ni ja kako, došao do mog broja i zvao me je dok sam bio s djetetom u bolnici. Nudio mi je mito da ga ne prijavim policiji! Zamislite, kazao je da će mi dati novaca koliko god mi treba, samo da ga ne prijavim, da je bolje da ga ja nađem nego policija. Kad sam ga pitao gdje je, da ću doći po njega, prekinuo je razgovor. Moram reći da sam jako razočaran sustavom, pitam se što ja sad da radim? Zar sad moram strahovati za život svog djeteta svaki put kad izađe vani? Pa on ga je mogao ubiti. Nitko nije cvijeće, pa nije ni moj sin, ali ovo već prelazi sve granice. Svi u kvartu su u strahu od grupice 17-godišnjkaka! Pa recite mi je li to normalno", žali se otac pretučenog dječaka.

Policiji hvala, a ostali...

Zahvalan je policiji zbog dobro odrađenog svojeg djela posla, ali ne može shvatiti nikako postupke ostalih nadležnih institucija.

"E da, kad sam tog malog napadača pitao zašto mi je pretukao sina, rekao je da je imao loš dan!! Zamislite to? A zamislite da ja nakon ovoga imam loš dan, što bi tad bilo? Pokušavam odgajati i učiti svoje dijete da bude dobar, da nikog ne napada i izaziva i tuče, a onda mu se dogodi ovo. Mislim da govorim uz ime mnogih roditelja kotara Šine kad kažem da se bojimo za sigurnost svoje djece. Ovaj je put stradao naš sin, a tko zna tko može biti idući na redu tim huliganima", prisjetio se otac dječaka.

Policija je potvrdila navode oca o napadu na maloljetnika rođenog 2011. godine koji je zadobio tešku tjelesnu ozljedu glave u napadu od strane mlađe muške osobe.

"Policijski službenici odmah po saznanju za događaj izišli su na mjesto događaja te su proveli mjere i radnje identifikacije počinitelja i utvrđivanja svih okolnosti nastanka događaja. U ponedjeljak 30. lipnja 2025. godine malo prije 14. 00 sati, temeljem provedenih izvida i prikupljenih saznanja, policijski službenici su zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavka 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, uhitili 17-godišnjeg maloljetnika koji se tijekom današnjeg dana uz kaznenu prijavu privodi pritvorskom nadzorniku", rekli su iz policije.