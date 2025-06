Toplinska kupula nad Dalmacijom donijela je i više intervencija Hitne službe, no to tamo i očekuju u ove ljetne dane. Pedeset posto više posla imaju bolnička hitna pomoć i zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Ono s čime se teže nose je nedostatak liječnika, a intervencija je sve više i više. Za sve one intervencije prije dolaska liječnika Hitne pomoći zadužena je i spasilačka služba na novouređenoj plaži Žnjan na kojoj je sada mnogo više ljudi nego prije, pa se postavlja pitanje znači li to i više intervencija.

"Zadnjih par dana bilo je manjih intervencija. Ozlijede, posjekotine na rukama i jednom strancu je "ispalo" rame. To je ovako za sada najveća intervencija koju smo imali. Pružili smo mu pomoć koliko smo mogli, nazvali smo hitnu, ona je to preuzela. On je dobro sad, namjestili su mu rame i to je to", kaže Jere Brkan iz spasilačke službe na Žnjanu.

Jere Brkan i Kristijan Lakić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Spasilac Kristijan Lakić objašnjava da je njihovoj spasilačkoj službi najveći fokus na sigurnosti svih kupača na kupalištima, pružanje prve pomoći, te naravno poziv Hitnoj pomoći ukoliko je neophodno.

Što je još spasilački dvojac ispričao o svojim intervencijama pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.